Karşınızda yeni Moto X





Geçen yıl Motorola'nın amiral gemisi olarak lanse edilen ve başarılı satışlar yapamasa da övgü alan akıllı telefonu Moto X dün itibariyle devam modeline kavuştu. IFA 2014 fuarı devam ederken Motorola ABD'de kendi lansmanını gerçekleştirdi. Moto X +1 olarak adlandırılması beklense de cihaz Moto X adını kullanmaya devam edecek.





Motorola ilk nesilde Qualcomm ile işbirliğine giderek özel bir yongaseti tasarlamıştı. Bu kez Motorola Snapdragon 801 AC versiyonu kullanmayı istemiş. Grafik birimi, ses işlem çekirdeği ve içeriksel işlem çekirdeği ile birlikte ortaya X8 Mobile Computing System çıkmış. Bu sayede Moto X güncel amiral gemi modelleri ile performans anlamında rekabet edebilecek.





Cihazın ekranı da büyük bir değişikliğe uğruyor. Yeni Nexus modelinde de kullanılacağı tahmin edilen 5.2 inçlik AMOLED ekran Full HD çözünürlük sunuyor. Ekran Gorilla Glass 3 kaplama ile sağlamlaştırılmış. Tek elde kullanım tecrübesini artırmak için cihazın ekran çerçevesi oldukça ince tutulmuş.





Premium bir telefon hissi verebilmek adına çerçeve metal alaşımdan imal edilirken, arka kapak yine plastik, deri veya ahşap malzemeden sayısız alternatife sahip olacak.





Modelde 2GB RAM ve 16GB veya 32GB artırılamayan hafıza yer alıyor. Kamera da gelişimden nasibini alıyor ve 13MP çözünürlüğe yükseliyor. Çift LED flaş ile desteklenen kamera 4K video kaydı yapabiliyor. Kamera çekim esnasındaki hareketleri algılıyor ve aynı anda birden fazla kare çekiyor. Daha sonra galeriden bu özel çekimleri görerek en iyi fotoğrafı seçebiliyorsunuz.





2MP ön kameranın yer aldığı cihaz 2300 mAh batarya ile tam günü çıkartamayabilir. Cihaz su sıçramalarına karşı dayanıklı. 4 mikrofon ile en iyi ses iletimi ve gürültü azaltımı elde edilmeye çalışılmış. Android 4.4 üzerinde çalışan cihaz Android L güncellemesi de alacak.





Ek işlem çekirdekleri ile cihazın sunduğu yazılım özellikleri de çeşitleniyor. Moto Voice ile özçekim komutu verebilmek veya uygulama çalıştırmak mümkün. Daha önce Ok Google Now ile dijital asistanı devreye sokarken şimdi herhangi bir kelime ile başlatabiliyorsunuz.





Cihazın Moto Display adlı teknolojisi ile ekran kilidini açmadan pek çok bildirimi ekranda görebilirken, Highlights Reel ile gün içerisindeki fotoğraf ve videolarınız tek bir klip halinde size sunuluyor. Cihaz kızılötesi yongası sayesinde el hareketleri ile farklı fonksiyonları da yerine getirebiliyor. Cihaz bu ay içerisinde 499$ fiyat etiketi ile ABD'de satışa sunulacak. Daha sonra da Fransa, Almanya ve İngiltere'ye gidecek.