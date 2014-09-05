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Karşınızda yeni Moto X

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
4,3b
1
76
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Karşınızda yeni Moto X

Geçen yıl Motorola'nın amiral gemisi olarak lanse edilen ve başarılı satışlar yapamasa da övgü alan akıllı telefonu Moto X dün itibariyle devam modeline kavuştu. IFA 2014 fuarı devam ederken Motorola ABD'de kendi lansmanını gerçekleştirdi. Moto X +1 olarak adlandırılması beklense de cihaz Moto X adını kullanmaya devam edecek. 

Motorola ilk nesilde Qualcomm ile işbirliğine giderek özel bir yongaseti tasarlamıştı. Bu kez Motorola Snapdragon 801 AC versiyonu kullanmayı istemiş. Grafik birimi, ses işlem çekirdeği ve içeriksel işlem çekirdeği ile birlikte ortaya X8 Mobile Computing System çıkmış. Bu sayede Moto X güncel amiral gemi modelleri ile performans anlamında rekabet edebilecek. 

Cihazın ekranı da büyük bir değişikliğe uğruyor. Yeni Nexus modelinde de kullanılacağı tahmin edilen 5.2 inçlik AMOLED ekran Full HD çözünürlük sunuyor. Ekran Gorilla Glass 3 kaplama ile sağlamlaştırılmış. Tek elde kullanım tecrübesini artırmak için cihazın ekran çerçevesi oldukça ince tutulmuş. 

Premium bir telefon hissi verebilmek adına çerçeve metal alaşımdan imal edilirken, arka kapak yine plastik, deri veya ahşap malzemeden sayısız alternatife sahip olacak. 

Modelde 2GB RAM ve 16GB veya 32GB artırılamayan hafıza yer alıyor. Kamera da gelişimden nasibini alıyor ve 13MP çözünürlüğe yükseliyor. Çift LED flaş ile desteklenen kamera 4K video kaydı yapabiliyor. Kamera çekim esnasındaki hareketleri algılıyor ve aynı anda birden fazla kare çekiyor. Daha sonra galeriden bu özel çekimleri görerek en iyi fotoğrafı seçebiliyorsunuz. 

2MP ön kameranın yer aldığı cihaz 2300 mAh batarya ile tam günü çıkartamayabilir. Cihaz su sıçramalarına karşı dayanıklı. 4 mikrofon ile en iyi ses iletimi ve gürültü azaltımı elde edilmeye çalışılmış. Android 4.4 üzerinde çalışan cihaz Android L güncellemesi de alacak. 

Ek işlem çekirdekleri ile cihazın sunduğu yazılım özellikleri de çeşitleniyor. Moto Voice ile özçekim komutu verebilmek veya uygulama çalıştırmak mümkün. Daha önce Ok Google Now ile dijital asistanı devreye sokarken şimdi herhangi bir kelime ile başlatabiliyorsunuz. 

Cihazın Moto Display adlı teknolojisi ile ekran kilidini açmadan pek çok bildirimi ekranda görebilirken, Highlights Reel ile gün içerisindeki fotoğraf ve videolarınız tek bir klip halinde size sunuluyor. Cihaz kızılötesi yongası sayesinde el hareketleri ile farklı fonksiyonları da yerine getirebiliyor. Cihaz bu ay içerisinde 499$ fiyat etiketi ile ABD'de satışa sunulacak. Daha sonra da Fransa, Almanya  ve İngiltere'ye gidecek. 

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depeche35 5 yıl
Arkadaşlar duyum alan var mı ? Gelecek mi Türkiyeye" moto X"
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Inque 5 yıl
Batarya en azından 3000mah olmalıydı.
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skywalker06 5 yıl
Moto G yi ilk aldığımdada 2070 amper yetmez diye düşünüyordum çok rahat 1günü çıkartıyor moto x tede motorola 2300amper koyduğuna göre bir bildiği vardır diyorum
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-Joker Face- 5 yıl
Cihaz Süper

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antonidas 5 yıl
donanım haber, bu telefonun ülkemizde ne zaman ve ne kadara satılacağına dair bir araştırma yapamaz mı?
bu telefon ülkemize gelecek mi, gelirse ne zaman gelecek, fiyat aralığı ne olacak?
Donanım haber gerekli bilgilere ulaşıp bizi bilgilendirmeli.
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-Joker Face- 5 yıl
Fena değil
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sarge61 5 yıl
Tasarıma laf yok ama 4k video çekimi ile 16GB/32GB artırılamayan hafıza komik duruyor.
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wolfestein 5 yıl
Turbo Şarj Özelliği

Motorola'nın yeni modeli 2300 mAh kapasiteli bir pil ile geliyor. Tam günü nasıl çıkartacağı merak edilen bu pil aynı zamanda turbo şarj özelliğine sahip.

Yani cihazın 8 saatlik bir kullanım ömrü için 15 dakikalık bir şarj yeterli olabiliyor. Android 4.4 KitKat işletim sistemi ile gelecek olan akıllı telefon üzerine bazı geliştirmeler yapılmış durumda

Kaynak: SDN


Bu turbo şarj olayı ne kadar etki eder bilmiyorum.
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ounomaus 5 yıl
500 usd amerika fiyatı bizde 500 euro + vergileri gümrük aracı falan olucak (1800 tl gibi) yani al benisi yok pil zaten ilk sorun o para sony z1 daha iyisi lg g2 yada başka modellerde var lg g2 en azında 3000 mha batarya var herşeyi ortada olan bir ürün bunda başka kronik sorunu varmı orasıda belli değil ve en önemlisi g2 daha ucuz birde 1200-1400tl 16-32 gb modeller rahatlıkla bulunabiliyor
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1080p 5 yıl
2300mah batarya cihazın ölü doğmasına neden olmuş.
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Zig Zag 5 yıl
Cihaz bu ay içerisinde 499$ fiyat etiketi ile ABD'de satışa sunulacak. Daha sonra da Fransa, Almanya ve Türkiye'ye gidecek.

Şöyle değişse fena mı olurdu ya
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Guest-5B59C177F 5 yıl
2300 Mah :///
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