Karşınızda iPhone 4

Haber Editörü
iPhone 4, Gizmodo tarafından internete sızdırılan kaybolan prototip ile birebir paralellik gösteriyor.
Ve Apple, uzun süredir beklenen 4.nesil iPhone'u gün yüzüne çıkardı... Karşınızda yeni adıyla iPhone 4...
Steve Jobs'un 1.Nesil'den bu yana attığımız en önemli adım dediği iPhone 4'ün 100'den fazla yeni özelliğe sahip olduğunun altını çiziyor. İlerleyen saatlerde sitemizde iPhone 4 ile ilgili geniş bir yazıyı sizlerle paylaşacağız.
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Bu arada bir yerde zaten vardı HTC HD2 diye birinin yorumunu okudum.. Ulaşamayınca böyle yazıyorlar..
Yazık keske daha akıllıca davransalar da biz de adam zannetsek..
Biz HTCye birşey diyor muyuz ki taş atıyorlar bizim dahiyane cihazımıza:)!!
kendinize gelin. nedir bu abartı
katılıyorum
bittim bu alete
Tanitimda jiroskopik sensor den bahsedildi.4 sensor varmis eklenen sensor bu dediginiz jiroskopik denge ile alakali.
hatta jengaa oyununu telde oynadi, sanirim bu sayede oynandi bu oyun.
:P
Iphone 4g tanıtım videosu
*Arkadaşlar apple bu videoyu nasıl oynatıyor. oynatıcı flash değil ama video oynatıyor.
html5 mi acep ??