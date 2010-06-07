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Karşınızda iPhone 4

8 yıl
56,9b
1
152
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Karşınızda iPhone 4
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iPhone 4, Gizmodo tarafından internete sızdırılan kaybolan prototip ile birebir paralellik gösteriyor.

Ve Apple, uzun süredir beklenen 4.nesil iPhone'u gün yüzüne çıkardı... Karşınızda yeni adıyla iPhone 4...

Steve Jobs'un 1.Nesil'den bu yana attığımız en önemli adım dediği iPhone 4'ün 100'den fazla yeni özelliğe sahip olduğunun altını çiziyor. İlerleyen saatlerde sitemizde iPhone 4 ile ilgili geniş bir yazıyı sizlerle paylaşacağız.

Karşınızda iPhone 4
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Karşınızda iPhone 4
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Transformation 8 yıl
ah ah tek derdimiz yağmur damlası olsa yeni iphone 4 cok sağlam diye her iste kullanılmaya baslanacak :) dımı
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honoristan 8 yıl
bu iphone 4ü almanyadan getirtmek istesek ne yapmamız gerekir. kargoyla gelir mi ? burda yapmam gereken bi işlem olurmu ? bilgilendirirseniz sevinirim
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sezersunar 8 yıl
Bu modelin tanıtımını görmüştüm hatta forumda da yazmıştım Apple bu kadar keskin hatlı yapmaz 4'ü diye ama yanılmışım.. Neyse Apple yaptıysa vardır bir bildiği:) diyelim.

Bu arada bir yerde zaten vardı HTC HD2 diye birinin yorumunu okudum.. Ulaşamayınca böyle yazıyorlar..
Yazık keske daha akıllıca davransalar da biz de adam zannetsek..
Biz HTCye birşey diyor muyuz ki taş atıyorlar bizim dahiyane cihazımıza:)!!
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snomask 8 yıl
şuarada yazılanları okudukça bir iphone sahibi olarak yazık diyorum :D getirilen özellikleri süpermiş gibi, yok harika olmuş bayıldım ağzımın suyu aktı, 3gs'e 30 çeker :D
kendinize gelin. nedir bu abartı
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yigidoumit 8 yıl
şuarada yazılanları okudukça bir iphone sahibi olarak yazık diyorum :D getirilen özellikleri süpermiş gibi, yok harika olmuş bayıldım ağzımın suyu aktı, 3gs'e 30 çeker :D

kendinize gelin. nedir bu abartı



katılıyorum
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CoolnQuiet 8 yıl
Sprint’in sunduğu HTC EVO 4G opsiyonu çok daha iyi bence. 3G ve 4G (Wimax) üzerinden görüntülü konuşma sunuyor. iphone 4G ise sadece wi-fi üzerinden sunuyor bunu şimdilik. Yine anlaşılmayan sınırlamalar ve kapalı bir platform söz konusu. iphone 4G ile HTC arasında seçim yapsam HTC EVO 4G'yi seçerdim.
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posthumus 8 yıl
Arkadaşlar , biraz basit bir konu ama mp3 olayı nedir bunda ? mp3' ler zil sesi yapılabiliyor mu ?
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DH Misafiri 8 yıl
vay be prototip dogru cıktı
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DH Misafiri 8 yıl
bence tipi diğerlerine göre çok daha modern..
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DH Misafiri 8 yıl
artık iphone ve diğerleri var
bittim bu alete
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goktepe 8 yıl
ArkAdaşlar kimsenin bahsetmediği belkide çığır acacak uygulamalar yapılabilecek yerçekimi sensoru diye birşey var bu konuda detay bilen varmi acaba
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SpyWar 8 yıl

goktepe
ArkAdaşlar kimsenin bahsetmediği belkide çığır acacak uygulamalar yapılabilecek yerçekimi sensoru diye birşey var bu konuda detay bilen varmi acaba

Tanitimda jiroskopik sensor den bahsedildi.4 sensor varmis eklenen sensor bu dediginiz jiroskopik denge ile alakali.
hatta jengaa oyununu telde oynadi, sanirim bu sayede oynandi bu oyun.
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veteriner69 8 yıl
Apple quicktime olduğu için olmasın sakın?
:P
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mrykt 8 yıl
apple.com/...

Iphone 4g tanıtım videosu

*Arkadaşlar apple bu videoyu nasıl oynatıyor. oynatıcı flash değil ama video oynatıyor.
html5 mi acep ??
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