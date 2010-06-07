Karşınızda iPhone 4

iPhone 4, Gizmodo tarafından internete sızdırılan kaybolan prototip ile birebir paralellik gösteriyor.

Ve Apple, uzun süredir beklenen 4.nesil iPhone'u gün yüzüne çıkardı... Karşınızda yeni adıyla iPhone 4...

Steve Jobs'un 1.Nesil'den bu yana attığımız en önemli adım dediği iPhone 4'ün 100'den fazla yeni özelliğe sahip olduğunun altını çiziyor. İlerleyen saatlerde sitemizde iPhone 4 ile ilgili geniş bir yazıyı sizlerle paylaşacağız.