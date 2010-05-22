Karşınızda yeni ve dikkat çekici detaylarıyla Android 2.2 Froyo

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Geçtiğimiz günlere Google'ın mobil işletim sistemi Android'in Froyo kod adlı 2.2. sürüm numaralı versiyonu için geri sayımın başladığı haberini yayınlamıştık. Bu haberimizin üzerinden çok fazla zaman geçmeden Android 2.2 hakkında detaylı bilgiler ortaya çıktı. Google I/O konferansında Android 2.2 Froyo hakkında karşılaştırmalı olarak önemli detaylar verildi. Daha önce yayınlanan haberlerde Android 2.2'nin entegre Adobe Flash ile yayınlanacağını belirtmiş ve bu ikilinin performansını ortaya koyan bir video yayınlamıştık. Google I/O konferansında verilen bilgiler şimdiye kadar verilen bilgilere oranla daha dikkat çekici görünüyor. Haberimize geçmeden önce başka bir detayı da belirtelim. Google'ın Android işletim sistemlerine verdiği kod isimler bilindiği üzere tatlı isimleriydi. Cupcake, Donut, Eclair ve Froyo. Google'ın kod isimlerini verirken tatlı isimlerini kullanmasının dışında, bu kod isimlerinin alfabetik sıraya göre seçilmiş olması da dikkat çekiyor. Alınan bilgilere göre, Google Froyo'nun ardından Gingerbread kod adlı başka bir Android işletim sistemi hazırlayacak. Bu isimdeki dikkat çeken nokta ise Gingerbread'in yine bir tatlı olması ve G'nin alfabetik sırada F harfinden sonra geliyor olması.

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Android 2.2 Froyo gün ışığına çıkmaya hazırlanıyor

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Google I/O konferansında Android 2.2 Froyo işletim sistemi hakkında önemli detaylar yayınladı. Google'ın yeni mobil işletim sistemi Android 2.2 Froyo'da en çok dikkat çeken özelliğin sahip olduğu CPU performansı olduğu belirtildi. Dalvik VM JIT (Just in Time) adı verilen yeni bir derleyiciye sahip olan Froyo, şu anda piyasada bulunan en güncel sürüm Android 2.1 Eclair'e oranla 2x ve 5x arasında daha yüksek CPU performansı sunuyor.

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Yayınlanan demoda CPU'nun 30 FPS (kare-saniye) oranının altında düştüğü durumlarda ekranın kırmızı renge büründüğü görünüyor. Android 2.1'de bu durum gözlenirken, Android 2.2 Froyo performans konusunda sınıfı geçiyor. Google'ın Android 2.2 Froyo'da yer verdiği V8 adlı JavaScript motoru ise Web uygulamalarında Android 2.1'e oranla daha yüksek performans sunuyor.

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Google I/O 2010 konferansında Android 2.2 Froyo ile ilgili verilen diğer bilgiler ise şu şekilde sıralanabilir.

Ana ekran: Yeni ana ekran ipuçları aracı (widget) yeni kullanıcılara ana ekranlarını nasıl konfigüre edebileceği hakkında gerekli yardımı sağlıyor ve birden fazla ana ekranın nasıl oluşturulabileceğini gösteriyor. Bu ipucu aracı kullanıcılara araçları (widgets) ve kısayolları konumlandırma konusunda da bilgiler sağlıyor

Gelişmiş Exchange desteği: Exchange desteği, numerik ve alfanumerik şifre oluşturma işlemleri ile daha güvenli hale getirildi. Uzaktan silme (Remote Wipe) adı verilen bir özellik ile telefonların uzaktan erişim ile fabrika ayarlarına döndürülebilmesi artık mümkün. Çalınan veya kaybolan telefonlardaki önemli verilerin yanlış ellere geçmesi bu özellik ile engellenebilecek. Exchange Calendars adı verilen uygulama, Takvim uygulaması altında kullanıcılara sunulacak

Kamera ve Galeri: Kamera ve galeri özellikleri altında yapılan güncellemeler ile Android 2.2 Froyo'yu kullanacak olan kullanıcılara kamera kullanılırken daha beyaz dengesi, yaklaştırma, geotagging, odaklanma gibi ayarlara daha kolay erişim imkanı sunulacak. Android 2.2'li telefonlarda video çekimi sırasında videoların boyutları kolayca ayarlanabilecek ve LED desteği ile karanlık ortamlarda da video çekimi yapılabilecek.

Taşınabilir Hotspot: Google Android 2.2 ile telefonlar taşınabilir "WiFi hotspot" işlevini kazanacak. Bu özellik sayesinde 8 farklı cihaza kadar internet desteği hotspot olarak sunulabilecek. Android 2.2'li telefonlar 3G bağlantı desteğini USB kablosu ile dizüstü bilgisayarlara sunabilecek.

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Klavyede çoklu dil desteği: Çok dilli (multilingual) kişiler için hazırlanan bu destek sayesinde sanal klavyedeki boşluk (space) tuşu üzerinde parmak gezdirildiğinde ayarlanmış olan ikinci dile hızlı geçiş imkanı sunulacak.

Bluetooth: Bluetooth destekli kulaklıklar üzerinden sesli arama artık mümkün. Android 2.2 Froyo işletim sistemli telefon kullanıcıları rehberdeki numaraları bluetooth üzerinden başkalarına aktarabilecek. Bluetooth destekli araç ve masaüstü kitlerine destek sağlandı.

Yüklemeler başka konumlara yapılabilecek: Android 2.2 işletim sistemin en çok kullanılacak özelliklerinden biri olması muhtemel olan bu özellik ile uygulamalar harici depolama birimine taşınabilecek. Böylece ana hafızadaki kapasite sorunu ortadan kalkacak.

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Kamera ve Video çekim: Kullanılan yeni bir API (Uygulama programlama arayüzü) ile video çekimlerindeki kare-saniye oranı 10 FPS'den 20 FPS'ye çıkartıldı ayrıca kameraya porte modu, yaklaştırma kontrolleri gibi özellikler ilave edildi.

Google, Android Market'ten indirilecek olan uygulamaların otomatik olarak güncelleme yapabileceğin ve kullanıcıların uygulama hatalarını kolayca yapımcılara bildirebileceğini belirtti.

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in Froyo kod adlı 2.2 numaralı sürümü sahip olduğu yenilikler ve özellikler ile Android işletim sistemli telefon kullanıcılarının dikkatini çekecek gibi görünüyor. Sahip olduğu özellikler ile son derece başarılı görünen Android 2.2 Froyo'nun son kullanıcıya ne zaman sunulacağı konusunda henüz kesin bir tarih açıklanmadı. Son olarak sizleri Android 2.2'nin resmi tanıtım videosu ile başbaşa bırakıyoruz.