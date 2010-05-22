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Karşınızda yeni ve dikkat çekici detaylarıyla Android 2.2 Froyo

Google, mobile işletim sistemi Android'in Froyo kod adlı 2.2 sürümünün resmen tanıttı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Karşınızda yeni ve dikkat çekici detaylarıyla Android 2.2 Froyo
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Geçtiğimiz günlere Google'ın mobil işletim sistemi Android'in Froyo kod adlı 2.2. sürüm numaralı versiyonu için geri sayımın başladığı haberini yayınlamıştık. Bu haberimizin üzerinden çok fazla zaman geçmeden Android 2.2 hakkında detaylı bilgiler ortaya çıktı. Google I/O konferansında Android 2.2 Froyo hakkında karşılaştırmalı olarak önemli detaylar verildi. Daha önce yayınlanan haberlerde Android 2.2'nin entegre Adobe Flash ile yayınlanacağını belirtmiş ve bu ikilinin performansını ortaya koyan bir video yayınlamıştık. Google I/O konferansında verilen bilgiler şimdiye kadar verilen bilgilere oranla daha dikkat çekici görünüyor. Haberimize geçmeden önce başka bir detayı da belirtelim. Google'ın Android işletim sistemlerine verdiği kod isimler bilindiği üzere tatlı isimleriydi. Cupcake, Donut, Eclair ve Froyo. Google'ın kod isimlerini verirken tatlı isimlerini kullanmasının dışında, bu kod isimlerinin alfabetik sıraya göre seçilmiş olması da dikkat çekiyor. Alınan bilgilere göre, Google Froyo'nun ardından Gingerbread kod adlı başka bir Android işletim sistemi hazırlayacak. Bu isimdeki dikkat çeken nokta ise Gingerbread'in yine bir tatlı olması ve G'nin alfabetik sırada F harfinden sonra geliyor olması.

Karşınızda yeni ve dikkat çekici detaylarıyla Android 2.2 Froyo
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Android 2.2 Froyo gün ışığına çıkmaya hazırlanıyor

Karşınızda yeni ve dikkat çekici detaylarıyla Android 2.2 Froyo
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Google I/O konferansında Android 2.2 Froyo işletim sistemi hakkında önemli detaylar yayınladı. Google'ın yeni mobil işletim sistemi Android 2.2 Froyo'da en çok dikkat çeken özelliğin sahip olduğu CPU performansı olduğu belirtildi. Dalvik VM JIT (Just in Time) adı verilen yeni bir derleyiciye sahip olan Froyo, şu anda piyasada bulunan en güncel sürüm Android 2.1 Eclair'e oranla 2x ve 5x arasında daha yüksek CPU performansı sunuyor.

Karşınızda yeni ve dikkat çekici detaylarıyla Android 2.2 Froyo
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Yayınlanan demoda CPU'nun 30 FPS (kare-saniye) oranının altında düştüğü durumlarda ekranın kırmızı renge büründüğü görünüyor. Android 2.1'de bu durum gözlenirken, Android 2.2 Froyo performans konusunda sınıfı geçiyor. Google'ın Android 2.2 Froyo'da yer verdiği V8 adlı JavaScript motoru ise Web uygulamalarında Android 2.1'e oranla daha yüksek performans sunuyor.

Karşınızda yeni ve dikkat çekici detaylarıyla Android 2.2 Froyo
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Google I/O 2010 konferansında Android 2.2 Froyo ile ilgili verilen diğer bilgiler ise şu şekilde sıralanabilir.

Ana ekran: Yeni ana ekran ipuçları aracı (widget) yeni kullanıcılara ana ekranlarını nasıl konfigüre edebileceği hakkında gerekli yardımı sağlıyor ve birden fazla ana ekranın nasıl oluşturulabileceğini gösteriyor. Bu ipucu aracı kullanıcılara araçları (widgets) ve kısayolları konumlandırma konusunda da bilgiler sağlıyor

Gelişmiş Exchange desteği: Exchange desteği, numerik ve alfanumerik şifre oluşturma işlemleri ile daha güvenli hale getirildi. Uzaktan silme (Remote Wipe) adı verilen bir özellik ile telefonların uzaktan erişim ile fabrika ayarlarına döndürülebilmesi artık mümkün. Çalınan veya kaybolan telefonlardaki önemli verilerin yanlış ellere geçmesi bu özellik ile engellenebilecek. Exchange Calendars adı verilen uygulama, Takvim uygulaması altında kullanıcılara sunulacak

Kamera ve Galeri: Kamera ve galeri özellikleri altında yapılan güncellemeler ile Android 2.2 Froyo'yu kullanacak olan kullanıcılara kamera kullanılırken daha beyaz dengesi, yaklaştırma, geotagging, odaklanma gibi ayarlara daha kolay erişim imkanı sunulacak. Android 2.2'li telefonlarda video çekimi sırasında videoların boyutları kolayca ayarlanabilecek ve LED desteği ile karanlık ortamlarda da video çekimi yapılabilecek.

Taşınabilir Hotspot: Google Android 2.2 ile telefonlar taşınabilir "WiFi hotspot" işlevini kazanacak. Bu özellik sayesinde 8 farklı cihaza kadar internet desteği hotspot olarak sunulabilecek. Android 2.2'li telefonlar 3G bağlantı desteğini USB kablosu ile dizüstü bilgisayarlara sunabilecek.

Karşınızda yeni ve dikkat çekici detaylarıyla Android 2.2 Froyo
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Klavyede çoklu dil desteği: Çok dilli (multilingual) kişiler için hazırlanan bu destek sayesinde sanal klavyedeki boşluk (space) tuşu üzerinde parmak gezdirildiğinde ayarlanmış olan ikinci dile hızlı geçiş imkanı sunulacak.

Bluetooth: Bluetooth destekli kulaklıklar üzerinden sesli arama artık mümkün. Android 2.2 Froyo işletim sistemli telefon kullanıcıları rehberdeki numaraları bluetooth üzerinden başkalarına aktarabilecek. Bluetooth destekli araç ve masaüstü kitlerine destek sağlandı.

Yüklemeler başka konumlara yapılabilecek: Android 2.2 işletim sistemin en çok kullanılacak özelliklerinden biri olması muhtemel olan bu özellik ile uygulamalar harici depolama birimine taşınabilecek. Böylece ana hafızadaki kapasite sorunu ortadan kalkacak.

Karşınızda yeni ve dikkat çekici detaylarıyla Android 2.2 Froyo
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Kamera ve Video çekim: Kullanılan yeni bir API (Uygulama programlama arayüzü) ile video çekimlerindeki kare-saniye oranı 10 FPS'den 20 FPS'ye çıkartıldı ayrıca kameraya porte modu, yaklaştırma kontrolleri gibi özellikler ilave edildi.

Google, Android Market'ten indirilecek olan uygulamaların otomatik olarak güncelleme yapabileceğin ve kullanıcıların uygulama hatalarını kolayca yapımcılara bildirebileceğini belirtti.

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in Froyo kod adlı 2.2 numaralı sürümü sahip olduğu yenilikler ve özellikler ile Android işletim sistemli telefon kullanıcılarının dikkatini çekecek gibi görünüyor. Sahip olduğu özellikler ile son derece başarılı görünen Android 2.2 Froyo'nun son kullanıcıya ne zaman sunulacağı konusunda henüz kesin bir tarih açıklanmadı. Son olarak sizleri Android 2.2'nin resmi tanıtım videosu ile başbaşa bırakıyoruz.

 

 


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Lord Melkor 7 yıl
Konu hort
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besequ868 7 yıl
Twitterda froyo yuklemeyi basarmis bir cok kullanicinin yorumlari mevcut, hadi hayirlisi diyelim...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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s_demirci_53 9 yıl
arkadaşlar şu 100 dolarlık tablet pc'lere yüklenebilecek mi bu froyo yoksa pc'yi üreten firmadan mı güncelleme bekleyeceğiz...
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lapya 9 yıl
dun android markete reflow ve multitouch imkani veren adobe reader uygulamasi free olarak dustu... guzel de calisiyor, bilginize...
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sdivleli 9 yıl
İki videodaki eleman da beni bırakın şurdan atlayım ses tonundalar uyuz oldum , konuyla alakasız ama :D
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kralAY 9 yıl
Android işletim sistemi geleceğe damga vuracakmış gibi görünüyor, bekleyip göreceğiz fakat şu an tercihim Windows mobiledan yana.
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alireis 9 yıl
n8 i bekleyecektim ama sanırım bir defa daha düşünsem iyi olacak
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
HTC HD2 ve HTC Desire arasında karar veremiyordum fakat Android 2.2 ve Google'ın dur durak bilmeyen gelişmelerinden sonra HTC Desire almaya karar verdim
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lapya 9 yıl

LesEnfantsTerribles
HTC HD2 ve HTC Desire arasında karar veremiyordum fakat Android 2.2 ve Google'ın dur durak bilmeyen gelişmelerinden sonra HTC Desire almaya karar verdim

Ben de android'in cazibesine kapildim. Cok ilimli ve pozitif bir havalari var. Su os isimlendirmeleri, bahceye tatlilarin heykellerini koymalari :) en basitinden civil civil bir hava veriyor calisan profilleri. Androidlere gelen bir cok yeni ozellik, ve simdiden f-royo dan sonraki versiyon g-ingerbread icin insanlarin heyecanlanmasi, linux tabanli acik bir yapi. Bir de arkasindaki devasa google gucu. Bana da cekici geliyor, heyecan veriyor. Bu trene binilir dedirtiyor insana.
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
Merhaba, Android 2.2 Froyo'da flash palyer 10.1 yer alacak. bunu daha önce başka haberlerde videolu olarak yayınlamıştık. Bunun aksini gösteren herhangi bir haber yayınlanmadı :)
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lapya 9 yıl
LesEnfantsTerribles
Merhaba, Android 2.2 Froyo'da flash palyer 10.1 yer alacak. bunu daha önce başka haberlerde videolu olarak yayınlamıştık. Bunun aksini gösteren herhangi bir haber yayınlanmadı :)

adobe.com/...

Surdaki linkte gorulecegi uzere 2.2 update i ulasmis telefonlar icin flash hazir bekliyor :)

Twitterda froyo yuklemeyi basarmis bir cok kullanicinin yorumlari mevcut, hadi hayirlisi diyelim...

Edit:

Taze taze justin tvyi froyo ile guncellenmis nexus one uzerinde internet tarayici vasitasiyla calistiran birinin videosu, flash calisiyor...

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hook1903 9 yıl
2.2 yi hero destelicek mi peki ona göre hero alabilirm
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hook1903 9 yıl

hook1903

2.2 yi hero destelicek mi peki ona göre hero alabilirm
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volcano2K 9 yıl
yukarda android 2.2 logosunun gözleri çakmak çakmak flash yanıyor flash desteğine mi dem vurmuşlar acep..
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