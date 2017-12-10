Kaspersky Washington ofisi kapanıyor

Hakkında çıkan Rus hükümetine arka kapı sağlama iddiaları sonrasında ABD hükümeti tarafından kurumlarda kullanılması yasaklanan Kaspersky, Washington ofisini kapatma kararı aldı.

Kaçınılmaz son

ABD kurumlarının neredeyse yüzde 20’sinde kullanımda olan Kaspersky ürünleri, hükümetin aldığı karar sonrasında bir anda sıfıra indi. Firmanın ABD’de yüzde 4-5 oranında gelir kaybedebileceği konuşuluyor.

Washington ofisi firmanın kurumsal pazara yönelik faaliyetlerini yürüten ofisiydi. ABD kurumlarında yasaklı halen gelen Kaspersky için bu ofisin bir anlamı da kalmadı. Bundan sonra firma son kullanıcı ürünlerine ağırlık verecek.

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Kaspersky başkan yardımcısı Anton Shingarev, ABD hükümetine Rus hükümeti ile ilgili herhangi bir bağlarının olmadığını ispata hazır olduğunu belirtiyor. Firma ayrıca Avrupa ve Asya’da bağımsız uzmanların kaynak kodlarını inceleyebileceği, güvenlik kameraları ile donatılmış Şeffaflık Merkezleri kuruyor.

Shingev, Avrupa ve İngiltere’de otoritelerin somut deliller üzerinden hareket etmeye çalıştığını ancak ABD’nin dedikodular ve duygular üzerinden kendilerine yasak koyduğunu ifade ediyor. Shingev ayrıca önemli bir konuya da parmak basıyor ki artık başka ülkeler bunu kıyas göstererek ABD ürünlerini yasaklayabilir.

Rusya da bir süre önce LinkedIn ağını yasaklamış ve bunun misilleme olduğu gündeme gelmişti. Ne var ki Kaspersky, ABD’li rakiplerinin Rusya’da yasaklanmasına kesinlikle karşı ve rekabete zarar vereceğini ifade ediyor.