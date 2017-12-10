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Kaspersky Washington ofisi kapanıyor

ABD'deki devlet kurumlarına verilen ürünlerin yönetimi için faaliyet gösteren Kaspersky Washington ofisi, hükümetin yasak kararı almasının ardından kapatılıyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Hakkında çıkan Rus hükümetine arka kapı sağlama iddiaları sonrasında ABD hükümeti tarafından kurumlarda kullanılması yasaklanan Kaspersky, Washington ofisini kapatma kararı aldı.

Kaçınılmaz son

ABD kurumlarının neredeyse yüzde 20’sinde kullanımda olan Kaspersky ürünleri, hükümetin aldığı karar sonrasında bir anda sıfıra indi. Firmanın ABD’de yüzde 4-5 oranında gelir kaybedebileceği konuşuluyor.

Washington ofisi firmanın kurumsal pazara yönelik faaliyetlerini yürüten ofisiydi. ABD kurumlarında yasaklı halen gelen Kaspersky için bu ofisin bir anlamı da kalmadı. Bundan sonra firma son kullanıcı ürünlerine ağırlık verecek.

Ayrıca Bkz. "LeEco genel merkezini satışa çıkardı"

Kaspersky başkan yardımcısı Anton Shingarev, ABD hükümetine Rus hükümeti ile ilgili herhangi bir bağlarının olmadığını ispata hazır olduğunu belirtiyor. Firma ayrıca Avrupa ve Asya’da bağımsız uzmanların kaynak kodlarını inceleyebileceği, güvenlik kameraları ile donatılmış Şeffaflık Merkezleri kuruyor.

Shingev, Avrupa ve İngiltere’de otoritelerin somut deliller üzerinden hareket etmeye çalıştığını ancak ABD’nin dedikodular ve duygular üzerinden kendilerine yasak koyduğunu ifade ediyor. Shingev ayrıca önemli bir konuya da parmak basıyor ki artık başka ülkeler bunu kıyas göstererek ABD ürünlerini yasaklayabilir.

Rusya da bir süre önce LinkedIn ağını yasaklamış ve bunun misilleme olduğu gündeme gelmişti. Ne var ki Kaspersky, ABD’li rakiplerinin Rusya’da yasaklanmasına kesinlikle karşı ve rekabete zarar vereceğini ifade ediyor. 

 

https://wccftech.com/kaspersky-closing-washington-office/ Yorum Yaz
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mortalblow28 1 yıl en beğenilen
güvenmiyordum ama şu ambargodan sonra gözüm kapalı alırım
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Türkçesever 1 yıl
Kaspersky gibi bir firma görmedim. Adamlar ABD'de onca iftiraya maruz kalmışlar -doğruysa-, halen rekabetten bahsediyorlar.
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mladenbmv 1 yıl
bence tüm dünya abd nin egemenliğe son vermeli dünya sadece abd den ibaret değil.abd ne isterse canı oluyor buna tüm dünya ülkeleri karşı çıkmalı artık kendisi google wındowsla tüm dünyayı izliyor ama başkalarına gelince olmaz diyor.
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atilasat 1 yıl
politik bir karar olmuş. kaspersky antvirüs dünyasının hep zirvesindeydi ve öyle kalacaktır.
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alemburda34 1 yıl
Kesinlikle Kaspersky !!
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osmanerol 1 yıl
Kaspersky üzerine antivirüs tanımam
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kımyasal 1 yıl
Kanıtlarla ispatlanmadan alınmış bu karar haksız bir karalama kampanyasından başka bir şey değil.Rusya yada benzeri ülkelerden bunun karşılığı verilir ama teknolojik bağımlılık olduğu sürece karşılık vermek zor.
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intel7mix 1 yıl
Bakalım bu daha ilk adımlar bundan sonra hangi ülkelerde ambargo uygulamaya başlayacak
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mortalblow28 1 yıl en beğenilen
güvenmiyordum ama şu ambargodan sonra gözüm kapalı alırım
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