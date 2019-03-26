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Katlanabilir akıllı telefon Galaxy Fold'un ön sipariş tarihi açıklandı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un geçtiğimiz ay tanıttığı katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold'un ne zaman satışa sunulacağı belli oldu. İşte detaylar.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefon üreticisi Samsung'un geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 serisi ile birlikte tanıtılan katlanabilir akıllı telefon Galaxy Fold, ABD ve Avrupa'da satışa çıkmaya hazırlanıyor.

Listede Türkiye yok

Samsung'dan yapılan açıklamalara göre Galaxy Fold modeli 26 Nisan'da ABD'deki kullanıcılara sunulacak. Aynı zamanda bu tarihte Avrupa'daki kullanıcılar da Galaxy Fold'u ön siparişle satın alabilecekler. Bu ülkeler ise İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İsveç, İspanya, Norveç, Danimarka, Finlandiya, Belçika, Hollanda, Avusturya, Polonya, Romanya ve İsviçre olarak açıklandı.

Avrupalı teknoloji severlerin cihazlarının ise 3 Mayıs'tan itibaren gönderilmeye başlanacağı belirtildi. Yakışıklı 2 bin Euro'ya mal olacak Galaxy Fold modeli, dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Ürünün Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatının ne olacağı ise şimdilik bilinmiyor.

https://pocketnow.com/samsung-galaxy-fold-pre-orders Yorum Yaz
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hamza5806 1 ay en beğenilen
Vay anasını ab saolsun polonya onu gec romanya bile 1.sinif devlet oldu çıktı
Biz de araplara takilmaya devam edelim
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DH Misafiri 1 ay
Lansman Günü Merakımdan Samung Canlı Desteğe Sormuştum 26 Nisan Demişlerdi. Ciddi Misiniz Deyince Canlı Sohbetteki Bayan Sohbetten Ayrılmıştı. Ondan Sonra Başka Zaman Sorunca Belli Değil Demişlerdi.
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hamza5806 1 ay en beğenilen
Vay anasını ab saolsun polonya onu gec romanya bile 1.sinif devlet oldu çıktı
Biz de araplara takilmaya devam edelim
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pcdaly 1 ay
Yeni teknolojik şeyleri severim ama bi bana mı itici geliyor şu katlanabilir telefonlar.
hem çok kalın, hem aşırı gereksiz büyük.
Toplu taşımada açıyım desen zaten tutunmadan ayakta durabiliyorsun okadar sıkışık ki. Bir de onu mu açacaksın çift ekran.
Ayrıca o kadar kocaman ekranı açmak neyine yarayacak sıradan bir vatandaşın. Çizim falan yapıyor olsan üstünde anlarım daha geniş alan ama 3. sınıf dizileri izleyecekler otobüste başka bir işe yaramayacak bir çok kişi için muhtemelen.
ve gerçekten çirkin gözüküyor bence.
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The.Mafia 1 ay
2000 Euro Türkiye’de 15000 lira olur adamlar ön sipariş bile açmamışlar Türkiye’ye
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eas722 1 ay The.Mafia
Keşke 10000 olsa hocam 20'den aşağı bekleme:)
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