Katlanabilir akıllı telefon Galaxy Fold'un ön sipariş tarihi açıklandı

Teknoloji Editörü
Akıllı telefon üreticisi Samsung'un geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 serisi ile birlikte tanıtılan katlanabilir akıllı telefon Galaxy Fold, ABD ve Avrupa'da satışa çıkmaya hazırlanıyor.
Listede Türkiye yokSamsung'dan yapılan açıklamalara göre Galaxy Fold modeli 26 Nisan'da ABD'deki kullanıcılara sunulacak. Aynı zamanda bu tarihte Avrupa'daki kullanıcılar da Galaxy Fold'u ön siparişle satın alabilecekler. Bu ülkeler ise İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İsveç, İspanya, Norveç, Danimarka, Finlandiya, Belçika, Hollanda, Avusturya, Polonya, Romanya ve İsviçre olarak açıklandı.
Avrupalı teknoloji severlerin cihazlarının ise 3 Mayıs'tan itibaren gönderilmeye başlanacağı belirtildi. Yakışıklı 2 bin Euro'ya mal olacak Galaxy Fold modeli, dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Ürünün Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatının ne olacağı ise şimdilik bilinmiyor.
https://pocketnow.com/samsung-galaxy-fold-pre-orders Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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