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Kavisli ekranlar dış mekan yansıması ve batarya açısından avantajlı

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Kavisli ekranlar dış mekan yansıması ve batarya açısından avantajlı


Samsung'un Galaxy Round ve LG'nin G Flex adlı modelleri ile birlikte kavisli ekran tanımlaması da hayatımıza girmiş oldu. Yaygın kullanımda olmadığı için ne tür avantajlar sunacağı tam olarak bilinmeyen kavisli ekranlar için işin uzmanları araştırmalar yapmaya başladı.

LG, G Flex modelinin duyurusunda kavisli yapı sayesinde video izlerken sinematik bir görüntü tecrübesi yaşanacağını açıklamıştı. Bunun haricinde iki önemli avantajı daha ortaya çıktı.

DisplayMate başkanı Raymond Soneria tarafından verilen bilgilere göre kavisli ekranın ilk avantajı dış mekanlarda ortaya çıkıyor. Kavisli ekran dış mekanlarda daha az yansıma yapıyor ve standart düz ekranlara göre okumayı daha kolay hale getiriyor.

Bunun dolaylı avantajı ise kullanıcının ekran parlaklığını düşürme imkanının olması ve böylece batarya süresine olumlu etki yapması olarak ortaya çıkıyor. 

Soneria, testlerinde o dönem duyurulmuş olan Galaxy Round modelini kullanmış. Bu bakımdan yapılan açıklamalar daha çok Galaxy Round modelini ilgilendiriyor. Soneria ayrıca Galaxy Round modelinin uluslararası piyasaya çıkışı konusundaki sorusuna da üretim kapasitesi arttığı zaman bunun mümkün olacağı cevabını almış. 

http://www.displaymate.com/Galaxy_Round_ShootOut_1.htm Yorum Yaz
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Ciddiyetsiz 5 yıl en beğenilen
biz kavisli telefon yaptık da bunu nasıl millete itelesek söylemleri bunlar. yok sinematik görüş sağlama yok dışarda ışık düşürme imkanı sağlama... geçiniz efendim bunları. sen düz yap da ucuza yap biz aradaki farka pil alırız.
biz kavisli telefon yaptık da bunu nasıl millete itelesek söylemleri bunlar. yok sinematik görüş sağlama yok dışarda ışık düşürme imkanı sağlama... geçiniz efen...
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thinkwithbrain 5 yıl
Bu kavis olayı sadece küçük bi heyecan olarak kalacak demedi demeyin.
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Aimstein 5 yıl
EmreTheBand
2000 tl verilip alinacak cihazlar degiller

Hiçbir telefon kanaatimce 2000 TL verip alınacak bir cihaz değil bence ,
Fakat insanın nefsi öyle birşeyki durmadan yeni çıkan bende olmalı hissi fiyatları pahalılaştırıyor ,
İnsan daha iyisine sahip olmak istiyor elinden ne geldiyse yapıyor eğer bu kavisli ekran gerçektende diğer telefonlardan farklılık ve üstünlük sağlıyacaksa insanlar koşa koşa alıcaklardır emin ol
EmreTheBand2000 tl verilip alinacak cihazlar degillerHiçbir telefon kanaatimce 2000 TL verip alınacak bir cihaz değil bence ,F...
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DH Misafiri 5 yıl
Ya bu telefonu cebimize nasıl koyacağız özellikle arka cepte nasıl duracak ki?
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Granes 5 yıl
Kavisli olmasındaki amaç ne ?
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kımyasal 5 yıl
Kavisili telefon akımını iyi reklam stratejisi ile trend haline getirebilirler.İhtiyaç falan hikaye,sanki telefon alan çoğu kullanıcı tüm özelliklerini kullanıyor.Nokia 5800 ile telefonun iliğini kurutanıda var,S4 alıp sadece arama yapamnıda.
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Hasan07-36 5 yıl
aycibin
aziz77 kavis neyime yarayacak,cebe sokulmaz masada durmaz...
masaya koyunca kenarına parmağınla vuracaksın.pırrrr dönmeye başlayacak :) üzerine de şişe çevirmece uygulaması yazarlar.al sana muhabbet.abi senin telefonu da kap akşama şişe çevirmece yapıcaz!


Bu güzeldi. :)
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aziz77 5 yıl
kavis neyime yarayacak,cebe sokulmaz masada durmaz...
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aycibin 5 yıl aziz77
aziz77

kavis neyime yarayacak,cebe sokulmaz masada durmaz...

masaya koyunca kenarına parmağınla vuracaksın.pırrrr dönmeye başlayacak :) üzerine de şişe çevirmece uygulaması yazarlar.al sana muhabbet."abi senin telefonu da kap akşama şişe çevirmece yapıcaz!"

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smart1978 5 yıl
Yansımasız camlar üretileli 1 yıl oldu ama bu teknolojiyi kullanan yok.
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aycibin 5 yıl
tam saçmalık olmuş.sinematik görüntü diyor ya el kadar ekranda ne sinematiği.sinematik nedir bilmesek inanıcaz yani :)
bir de ekranı kısacakmış.yahu ne kadar farketsin.zaten direk güneşte ışık yüsünden parlaklık max olması lazım.kavis de olsa parlama her türlü olur.

biz buna bir mantıklı birşey bulamadık diyemiyorlar da saçmalıyorlar işte.
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Ciddiyetsiz 5 yıl en beğenilen
biz kavisli telefon yaptık da bunu nasıl millete itelesek söylemleri bunlar. yok sinematik görüş sağlama yok dışarda ışık düşürme imkanı sağlama... geçiniz efendim bunları. sen düz yap da ucuza yap biz aradaki farka pil alırız.
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Aimstein 5 yıl
EmreTheBand
2000 tl verilip alinacak cihazlar degiller

Hiçbir telefon kanaatimce 2000 TL verip alınacak bir cihaz değil bence ,
Fakat insanın nefsi öyle birşeyki durmadan yeni çıkan bende olmalı hissi fiyatları pahalılaştırıyor ,
İnsan daha iyisine sahip olmak istiyor elinden ne geldiyse yapıyor eğer bu kavisli ekran gerçektende diğer telefonlardan farklılık ve üstünlük sağlıyacaksa insanlar koşa koşa alıcaklardır emin ol
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JoeyBane 5 yıl
Mat jelatin taktın mı aynı işi görüyor.
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umtkrhn 5 yıl
tvlerde kavis baya farkettiriyor kalitesini ekran büyüdükçe, ama 5incte sanmıyorum bi faydası olacağını, yinede farklılık farklılıktır, yeni birşeyler denemek faydalıdır
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Deniz Ali 5 yıl
Şunlara kılıf uydurmayın aha da yazıyorum:ÇÖP
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xennon 5 yıl Deniz Ali
Deniz Ali

Şunlara kılıf uydurmayın aha da yazıyorum:ÇÖP

+1
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