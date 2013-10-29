Kavisli ekranlar dış mekan yansıması ve batarya açısından avantajlı









Samsung'un Galaxy Round ve LG'nin G Flex adlı modelleri ile birlikte kavisli ekran tanımlaması da hayatımıza girmiş oldu. Yaygın kullanımda olmadığı için ne tür avantajlar sunacağı tam olarak bilinmeyen kavisli ekranlar için işin uzmanları araştırmalar yapmaya başladı.





LG, G Flex modelinin duyurusunda kavisli yapı sayesinde video izlerken sinematik bir görüntü tecrübesi yaşanacağını açıklamıştı. Bunun haricinde iki önemli avantajı daha ortaya çıktı.





DisplayMate başkanı Raymond Soneria tarafından verilen bilgilere göre kavisli ekranın ilk avantajı dış mekanlarda ortaya çıkıyor. Kavisli ekran dış mekanlarda daha az yansıma yapıyor ve standart düz ekranlara göre okumayı daha kolay hale getiriyor.





Bunun dolaylı avantajı ise kullanıcının ekran parlaklığını düşürme imkanının olması ve böylece batarya süresine olumlu etki yapması olarak ortaya çıkıyor.





Soneria, testlerinde o dönem duyurulmuş olan Galaxy Round modelini kullanmış. Bu bakımdan yapılan açıklamalar daha çok Galaxy Round modelini ilgilendiriyor. Soneria ayrıca Galaxy Round modelinin uluslararası piyasaya çıkışı konusundaki sorusuna da üretim kapasitesi arttığı zaman bunun mümkün olacağı cevabını almış.

http://www.displaymate.com/Galaxy_Round_ShootOut_1.htm