Kenan Sofuoğlu, F16 ve F1 aracına karşı yarıştı

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali İstanbul Yeni Havalimanı’nda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteği ile başladı!

7 farklı araç yarıştı

Red Bull Racing Formula 1 yarış aracı, Aston Martin: The New Vantage, Lotus Evora 410, Kawasaki H2R, Tesla PL 1000DL, özel jet Challenger 605 ve SOLOTÜRK ekibinin kullandığı F-16, 1.5 km boyunca birbiri ile yarıştı.

Kawasaki H2R'I Kenan Sofuoğlu, Tesla PL 1000DL’i ünlü sürücü Emma Kimilainen, Red Bull Racing Formula 1 aracını ise takımın test pilotlarından Jake Dennis kullandı. 38 gün sonra uçakların kullanacağı pistte sürücüler ve pilotlar bir ilke imza atmış oldu. Yarışı 9.43 saniyede tamamlayan Kenan Sofuoğlu, Red Bull Racing Formula 1 aracına 0.04 saniye fark atarak bu gösteri yarışının galibi oldu.

Tüm dikkati Türk Yıldızları topladı

Türk Yıldızları, 8 süpersonik savaş uçağı ile yaptıkları gösteride tüm dikkatleri üzerine topladı. Türk Hava Kuvvetleri, sahip olduğu bilgi ve deneyimi F-16 uçağının modern ve yüksek performansı ile birleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bünyesindeki hepsi özel eğitimli ve profesyonel paraşütçülerden oluşan Havacılık Komutanlığı, Hava Kuvvetleri ve Özel Kuvvetlere bağlı üç ayrı paraşüt timinin sergilediği üç farklı gösteri katılımcılardan büyük alkış aldı. Ayrıca, Türkiye’nin ilk profesyonel milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ile kızı Türkiye’nin ilk profesyonel kadın Akrobasi Pilotu Semin Öztürk’ün akrobasi gösterisi izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Teknoloji yarışmalarında gençler boy gösterdi

Büyük ödül biçilen teknoloji yarışmalarından olan Dünya Drone Şampiyonası, Hackİstanbul, Hackathon, İHA-İKA, Su Altı, Robotik Fetih, Sürü İHA, Yapay Zeka, İnsanlık Yararına Teknoloji ve Robotaksi isimli teknoloji yarışmaları, etkinliğin ilk gününden itibaren ziyaretçiler ile buluştu.

https://tr.motor1.com/news/266771/kenan-sofuoglu-f16vef1-ile-yaristi/