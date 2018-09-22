Kenan Sofuoğlu, F16 ve F1 aracına karşı yarıştı

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali İstanbul Yeni Havalimanı’nda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteği ile başladı!
7 farklı araç yarıştı
Red Bull Racing Formula 1 yarış aracı, Aston Martin: The New Vantage, Lotus Evora 410, Kawasaki H2R, Tesla PL 1000DL, özel jet Challenger 605 ve SOLOTÜRK ekibinin kullandığı F-16, 1.5 km boyunca birbiri ile yarıştı.
Kawasaki H2R'I Kenan Sofuoğlu, Tesla PL 1000DL’i ünlü sürücü Emma Kimilainen, Red Bull Racing Formula 1 aracını ise takımın test pilotlarından Jake Dennis kullandı. 38 gün sonra uçakların kullanacağı pistte sürücüler ve pilotlar bir ilke imza atmış oldu. Yarışı 9.43 saniyede tamamlayan Kenan Sofuoğlu, Red Bull Racing Formula 1 aracına 0.04 saniye fark atarak bu gösteri yarışının galibi oldu.
Tüm dikkati Türk Yıldızları topladı
Türk Yıldızları, 8 süpersonik savaş uçağı ile yaptıkları gösteride tüm dikkatleri üzerine topladı. Türk Hava Kuvvetleri, sahip olduğu bilgi ve deneyimi F-16 uçağının modern ve yüksek performansı ile birleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bünyesindeki hepsi özel eğitimli ve profesyonel paraşütçülerden oluşan Havacılık Komutanlığı, Hava Kuvvetleri ve Özel Kuvvetlere bağlı üç ayrı paraşüt timinin sergilediği üç farklı gösteri katılımcılardan büyük alkış aldı. Ayrıca, Türkiye’nin ilk profesyonel milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ile kızı Türkiye’nin ilk profesyonel kadın Akrobasi Pilotu Semin Öztürk’ün akrobasi gösterisi izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.
Teknoloji yarışmalarında gençler boy gösterdi
Büyük ödül biçilen teknoloji yarışmalarından olan Dünya Drone Şampiyonası, Hackİstanbul, Hackathon, İHA-İKA, Su Altı, Robotik Fetih, Sürü İHA, Yapay Zeka, İnsanlık Yararına Teknoloji ve Robotaksi isimli teknoloji yarışmaları, etkinliğin ilk gününden itibaren ziyaretçiler ile buluştu.
https://tr.motor1.com/news/266771/kenan-sofuoglu-f16vef1-ile-yaristi/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adam birşeyler yapıyor, en azndan bir gösteri yapıyor , sonucu ne olursa olsun,
Siz anca bok atın. At seyisinin dünya görüşü sizdeki.
H2R, F1'e karşı kıl payı kazandı. F1 aracı eski model ve Redbull. 2018 model Mercedes veya Ferrari olsa muhtemelen birinci gelirdi. F1 araçları özellikle 2018 yılında çok hızlandılar. F1'in en güçlü yılı olan 2004'teki Monza tur rekoru bile 2018'de kırıldı.
Şu araçların yanında bir tane de Türk yapımı EVT S1'de olsa hiç fena olmazmış
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