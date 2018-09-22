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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kenan Sofuoğlu, F16 ve F1 aracına karşı yarıştı

Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı ünvanına sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanının en büyük uçak pistlerinden birinde, birbirinden hızlı 7 farklı araç kıyasıya yarıştı.
8 ay
8,2b
1
59
Otomobil Teknolojileri
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali İstanbul Yeni Havalimanı’nda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteği ile başladı! 

7 farklı araç yarıştı

Red Bull Racing Formula 1 yarış aracı, Aston Martin: The New Vantage, Lotus Evora 410, Kawasaki H2R, Tesla PL 1000DL, özel jet Challenger 605 ve SOLOTÜRK ekibinin kullandığı F-16, 1.5 km boyunca birbiri ile yarıştı.
Kawasaki H2R'I Kenan Sofuoğlu, Tesla PL 1000DL’i ünlü sürücü Emma Kimilainen, Red Bull Racing Formula 1 aracını ise takımın test pilotlarından Jake Dennis kullandı. 38 gün sonra uçakların kullanacağı pistte sürücüler ve pilotlar bir ilke imza atmış oldu. Yarışı 9.43 saniyede tamamlayan Kenan Sofuoğlu, Red Bull Racing Formula 1 aracına 0.04 saniye fark atarak bu gösteri yarışının galibi oldu.  
 

Tüm dikkati Türk Yıldızları topladı 

Türk Yıldızları, 8 süpersonik savaş uçağı ile yaptıkları gösteride tüm dikkatleri üzerine topladı. Türk Hava Kuvvetleri, sahip olduğu bilgi ve deneyimi F-16 uçağının modern ve yüksek performansı ile birleştirdi. 
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bünyesindeki hepsi özel eğitimli ve profesyonel paraşütçülerden oluşan Havacılık Komutanlığı, Hava Kuvvetleri ve Özel Kuvvetlere bağlı üç ayrı paraşüt timinin sergilediği üç farklı gösteri katılımcılardan büyük alkış aldı. Ayrıca, Türkiye’nin ilk profesyonel milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ile kızı Türkiye’nin ilk profesyonel kadın Akrobasi Pilotu Semin Öztürk’ün akrobasi gösterisi izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Teknoloji yarışmalarında gençler boy gösterdi 

Büyük ödül biçilen teknoloji yarışmalarından olan Dünya Drone Şampiyonası, Hackİstanbul, Hackathon, İHA-İKA, Su Altı, Robotik Fetih, Sürü İHA, Yapay Zeka, İnsanlık Yararına Teknoloji ve Robotaksi isimli teknoloji yarışmaları, etkinliğin ilk gününden itibaren ziyaretçiler ile buluştu.

https://tr.motor1.com/news/266771/kenan-sofuoglu-f16vef1-ile-yaristi/ Yorum Yaz
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AC_Hawker 8 ay en beğenilen
100 senedir motogp ye çıkamayan bi adamın g.tü bu kadar kaldırılmaz.
2 Yanıt Yanıtla +78
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yunusyunus 8 ay
Sanki birileri size bu haber için talimat verdi "havası seziyorum". Kaç günlük olay ???
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zaomss 8 ay V4LKyR
Sence bu gerçekten ciddi bir yarış mıydı yoksa 0-250 hızlanması en hızlı araç olan motoru kullanan kenan sofuoğlunun kazanması için düzenlenen bir şov organizasyonu muydu? Yazmak yerine biraz düşün, sonuç bariz zaten
Sence bu gerçekten ciddi bir yarış mıydı yoksa 0-250 hızlanması en hızlı araç olan motoru kullanan kenan sofuoğlunun kazanması için düzenlenen bir şov organiza...
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2 Yanıt Yanıtla +49
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ruzgarnufel 7 ay
Yok moto gp ye ckmamışmış bilmemneymiş.
Adam birşeyler yapıyor, en azndan bir gösteri yapıyor , sonucu ne olursa olsun,
Siz anca bok atın. At seyisinin dünya görüşü sizdeki.
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zeytinkoy 7 ay
Videonun çekimleri berbat. Yarıştan hiçbir şey anlaşılmıyor. F1 aracı, F16, Tesla, vs. bir araya getiriyorsun ama iş bilmeyen yönetmen yüzünden yaptığın iş birşeye benzemiyor.
H2R, F1'e karşı kıl payı kazandı. F1 aracı eski model ve Redbull. 2018 model Mercedes veya Ferrari olsa muhtemelen birinci gelirdi. F1 araçları özellikle 2018 yılında çok hızlandılar. F1'in en güçlü yılı olan 2004'teki Monza tur rekoru bile 2018'de kırıldı.
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leothesaint 7 ay
gördüğüm en aptalca yarış. 2 yaşındaki çocuğa sorsan sonucu bilir.
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DH Misafiri 8 ay
En hızlısı UFO hadi şimdi evinize...
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DH Misafiri 8 ay
tamamen bir gösteri arkadaşlar dünyada da bazı ülkelerde yapıyor ama şöyle bi durum var bu tarz gösterilerde ödül, madalya v.s. verilmez. bunu izleyen kitle gerizekalımı o f16 dediğin uçak ses hızını aşıyor. bu tarz gösteriler renk olsun göster amcana pipini şeklinde eğlence amaçlı gösterilerdir. bu kadar büyütelecek bi durum yok.
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pcwolf28 8 ay
Üstten görünümde f1 acayip arkada kalıyor finişe varırken motorun hemen arkasında bitiriyor. Jet teker kesip finişe girerken yine teker yerdeyken görünüyor. Böyle yarış mı olur?
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Krone 8 ay pcwolf28
Montaj çok kötü. Bir de F1 aracının o kadar geriden gelip yetişmesine imkan yok o hızlarda. Geride kalması da saçma. 0-100 2 sn.
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Elsa 8 ay
Böyle yarışların ülkemizde de olması güzel ayrıca yeni yapılmış büyük bir yapıtın reklamı olarak da iyi düşünülmüş, yabancı basına da hemen yansımış zaten. Çekimler ve açılar çok iyi ancak videoyu editleyen arkadaşa uyuz oldum yarışı bir sondan bir baştan bir hazırlıktan karmakarışık sürekli açıları değiştirerek editlediği için kim nerede kimi geçti; hiçbir şey anlaşılmıyor. Şu videonun tek bir açıdan orijinalini nerede bulabiliriz?
Şu araçların yanında bir tane de Türk yapımı EVT S1'de olsa hiç fena olmazmış
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otobilge 8 ay
Burası siyasi arenaya dönmüş
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sahin1001 8 ay
"Kenan oğlum, bizi çıldırtma ya"
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msansertekin 8 ay
F1 aracı kaç vites patinaj çekti sayamadım
Muhtemelen lastikleri soğuktu.
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