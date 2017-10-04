Kendi Google Street View aracınızı oluşturabilirsiniz

Google’ın özellikle Haritalar hizmetine yoğun bir biçimde kullanıcı desteği alması herkesin malumu. Haritalardaki noktaları daha güncel tutabilen bu sistem Street View hizmetine de getirilmişti.

Meraklısına

Geçtiğimiz Mayıs ayında duyurulan Street View Ready programı kapsamında kullanıcılar sertifikalı ürünleri kullanarak içerik kaydedebiliyor ve programa yükleyebiliyor. Sertifika almak için ise kayıt ürünlerinin kalite, akıcılık gibi kriterleri karşılaması gerekiyor. Sertifika mobil, otomobil, VR ve iş akışı kategorilerinde veriliyor.

Akıllı telefonlar için 360 derecelik kamera aksesuarları ile ismini duyduğumuz Çinli Insta360 firması, Pro adındaki kamerasıyla Street View Ready sertifikası almaya hak kazandı. 8K çözünürlüğünde 360 derecelik görüntüler kaydedebilen kamera, sertifikayı hak eden ilk ürün ünvanını aldı. Kategorisi ise otomotiv yani araçlara monte edilebiliyor.

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Kamerayı satın alan kullanıcılar aracın üzerine monte ettikten sonra kayıt yapmaya başlayabiliyor. Yapılan kayıtlar Street View uygulaması ve Pro Stitcher uygulamasını kullanarak Google’a gönderiliyor. Sonrasında gerekli kontroller ve işlemler yapılıyor. Uygun görülürse Google Haritalar veya Google Earth üzerinde yayınlanıyor.

Insta360 Pro kamerası 3500$ fiyat etiketine sahip. Google bunun haricinde 3 kameraya daha sertifika vermeye hazırlanıyor. Ayrıca Google, gönüllü olarak Street View görsellerine katkıda bulunmak isteyen kullanıcılara 45 günlük süreler için ödünç verdiği kamera grupları içerisine 50 adet Insta360 Pro eklemeyi planlıyor.