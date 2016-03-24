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Kendi kendisini temizleyen elbiseler mi geliyor?

RMIT Üniversitesi araştırmacıları çamaşır problemlerinizi ortadan kaldırmak istiyor. Nanoteknolojiden yararlanan araştırmacılar kendi kendisini temizleyen yeni bir dokuma tekniği geliştirdiler.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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RMIT Üniversitesi'nden Avustralyalı araştırmacılar kendi kendisini temizleyen elbiselerin önünü açacak yeni bir yol geliştirdiler. Yeni dokuma teknolojisi sadece altı dakikalık bir güneş ışığı yardımıyla üzerindeki tüm kir ve lekeyi temizleyebiliyor.

Bu teknik metrenin milyarda birinden daha küçük nano yapıları temel alıyor. Laboratuvar ortamında geliştirilen ve daha sonra birbirlerine eklenen bu çok küçük boyutlu nano yapılardan elbise, çarşaf, perde ve döşemelik kumaş gibi çeşitli ürünler elde edilebiliyor.

RMIT Üniversitesi'nden Dr Ramanathan ve ekibinin geliştirdiği teknik daha ucuz, daha verimli bir şekilde bakır ve gümüş tabanlı nanoyapılar üretilebilmesini sağlıyor. Işığa maruz kaldığı sırada yüksek miktarda enerji salınımı yapan nanoyapılar güneş ışığı veya evinizdeki yapay ışık yardımıyla üzerindeki organik maddeleri çözebiliyor.

Kendi kendisini temizleyen dokumalar yolunda çok önemli bir adım attıklarını belirten Dr Ramanathan,"Çamaşır makinelerimizi çöpe göndermeye başlamadan önce hala yapmamız gereken birçok şey var." ifadelerini kullandı.

Bu konsepti laboratuvar ortamından çıkarıp fabrika seviyesinde üretim yapmak için çabalayan araştırmacılar çalışmanın özellikle yoğun fiziksel aktivitelerin olduğu spor ve askeri alanlar için elbise üretiminde çok önemli faydalar sağlayacağını belirtiyor.
RMIT Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı çalışma Advanced Material Interfaces üzerinden yayımlandı. 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160322110256.htm Yorum Yaz
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java 3 yıl en beğenilen
Elalemin üniversitelerinde adamlar bilim yapıyor, bizde üniversiteler evlendirme evi gibi... Milletin işi gücü kız/erkek bulma derdinde... Hocalar not karşılığı kız öğrenci peşinde...
Sonra bu ülkede bilim yok... Bilim bizim üniversitelerin neyine...
Elalemin üniversitelerinde adamlar bilim yapıyor, bizde üniversiteler evlendirme evi gibi... Milletin işi gücü kız/erkek bulma derdinde... Hocalar not karşılığı...
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ahmet. 3 yıl
test
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Physicist_Emre 3 yıl
ileriye dönük işe yarar bir şey özellikle askeri alanda.
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Mephalay 3 yıl
Bana cok gibi sagliksiz geldi.
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mertsat24 3 yıl
Asıl kendini ütüleyeny ya da kırışmayan kumaş gerek :)
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arel.gr 3 yıl
gümüş tabanlı textil urunleri var biliyorum ama bu ozellikleriyle pazarlama sekli varmi
, ben gormedim !!!!!!!
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artemisbd 3 yıl
Kokuşmuşlara gün doğdu sevinin :)
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kadirirdem 3 yıl
@java çok haklı....
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mekatronik41 3 yıl
neden sadece eleştirmekle yetiniyor bazıları? ülken için daha iyisini biliyorsan buyur yap... ama amaç sadece bağcıyı dövmek, üzüm yemek değil. Sizlerin bilim teknoloji ürettiğini görürüz umarım vesselam...
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redoracle 3 yıl
Bide kendini ütüleseydi,yada ütüsü bozulmayayadı-kırşmayaydı oda olurdu :)
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java 3 yıl en beğenilen
Elalemin üniversitelerinde adamlar bilim yapıyor, bizde üniversiteler evlendirme evi gibi... Milletin işi gücü kız/erkek bulma derdinde... Hocalar not karşılığı kız öğrenci peşinde...
Sonra bu ülkede bilim yok... Bilim bizim üniversitelerin neyine...
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