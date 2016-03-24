Kendi kendisini temizleyen elbiseler mi geliyor?

RMIT Üniversitesi'nden Avustralyalı araştırmacılar kendi kendisini temizleyen elbiselerin önünü açacak yeni bir yol geliştirdiler. Yeni dokuma teknolojisi sadece altı dakikalık bir güneş ışığı yardımıyla üzerindeki tüm kir ve lekeyi temizleyebiliyor.



Bu teknik metrenin milyarda birinden daha küçük nano yapıları temel alıyor. Laboratuvar ortamında geliştirilen ve daha sonra birbirlerine eklenen bu çok küçük boyutlu nano yapılardan elbise, çarşaf, perde ve döşemelik kumaş gibi çeşitli ürünler elde edilebiliyor.



RMIT Üniversitesi'nden Dr Ramanathan ve ekibinin geliştirdiği teknik daha ucuz, daha verimli bir şekilde bakır ve gümüş tabanlı nanoyapılar üretilebilmesini sağlıyor. Işığa maruz kaldığı sırada yüksek miktarda enerji salınımı yapan nanoyapılar güneş ışığı veya evinizdeki yapay ışık yardımıyla üzerindeki organik maddeleri çözebiliyor.



Kendi kendisini temizleyen dokumalar yolunda çok önemli bir adım attıklarını belirten Dr Ramanathan,"Çamaşır makinelerimizi çöpe göndermeye başlamadan önce hala yapmamız gereken birçok şey var." ifadelerini kullandı.



Bu konsepti laboratuvar ortamından çıkarıp fabrika seviyesinde üretim yapmak için çabalayan araştırmacılar çalışmanın özellikle yoğun fiziksel aktivitelerin olduğu spor ve askeri alanlar için elbise üretiminde çok önemli faydalar sağlayacağını belirtiyor.

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160322110256.htm