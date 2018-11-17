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Kepler Uzay Teleskobu'nun görevi resmen sona erdi

Geçtiğimiz ay bilimsel görevinin sonuna geldiği açıklanan Kepler Uzay Teleskobu, resmen Dünya'ya elveda dedi. NASA, uzay aracına son komutların gönderildiğini açıkladı.
6 ay
6,2b
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın ünlü gezegen avcısı Kepler Uzay Teleskobu, resmen Dünya'ya elveda dedi. Bugün konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan NASA, 15 Kasım itibarıyla teleskobun Yeryüzü'yle olan tüm iletişimlerinin kesildiğini açıkladı.

Kepler bildiğiniz gibi bu yılın başlarından bu yana yakıt yetersizliğiyle mücadele ediyordu. NASA, geçtiğimiz ay yayınlanan bir yazıda teleskobun artık araştırma yapamayacak duruma geldiğini açıklamış ve bilimsel görevlerin 30 Ekim'de sona erdiğini duyurmuştu. Bundan yaklaşık 2 hafta sonra da teleskoba son komutlar gönderildi ve Kepler böylece uzaydaki yalnızlığına terk edilmiş oldu.

Bugün bilinen 3750 ötegezegenin tam %70'ini tek başına keşfeden Kepler, Yeryüzü'nden yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıkta görev yapıyordu. Teleskobun konumu nedeniyle NASA'nın Dünya'dan bir görev düzenleyerek yakıt deposunu yenilemek gibi bir imkanı da olmadı. Zira ışık hızıyla hareket edecek olsanız dahi aradaki bu inanılmaz mesafeyi kat etmeniz yaklaşık 15 dakika sürüyor.

Ayrıca Bkz. "Çin, nükleer füzyon deneylerinde 100 milyon santigrad dereceye ulaştı"
Kepler'in birincil görevi, 2013 yılında yaşanan talihsiz bir mekanik arızayla beraber sona ermişti. Arızanın ardından görevi durdurmak zorunda kalan NASA'lı araştırmacılar, bir süre sonra uzay aracının görüş alanını periyodik olarak değiştirerek teleskobu tekrar kullanmanın bir yolunu buldular. Bunun ardından NASA, "K2" ismini verdiği yeni görevi başlattı ve 2014 itibarıyla da bu görevden ilk veriler Yeryüzü'ne ulaşmaya başladı. Uzay aracının K2 misyonundan elde edilen veriler önümüzdeki yıllarda incelenmeye devam edecek.

Kepler'in elvedası elbette uzay meraklılarını üzen bir haber oldu. Ancak NASA, Kepler'in yerini alacak uzay aracını şimdiden hazırlamış durumda. Uzay ajansının yeni gezegen avcısı TESS, hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz nisan ayında uzaya fırlatılmış ve eylül ayında da ilk gezegenlerini keşfetmişti. Kepler'den 400 kat daha geniş bir görüş alanına sahip olan TESS, NASA araştırmacılarının ifadelerine göre sadece iki yıl içerisinde 200.000 farklı gezegen gözlemleyecek ve binlerce yeni gezegeni de ilk kez keşfedecek.

https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7284 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
senersongur 6 ay
Yazık olmuş. Güneş enerjisi ile çalışan bir düzenek koymamaları koca projeyi bitirmiş.
Bak Voyagerlara, 40 senedir canavar gibi çalışıyorlar.
NASA artık daha mantıklı elemanlara şans vermeli.
Koca teleskop, kafasız 3-5 işgüzar yüzünden heba oldu.
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AirSupport 6 ay senersongur
Yalnız Voyager'lar sadece itiş gücü sağlıyor birde çok küçük bir veri paketi gönderiyorlar o kadar. Kepler ile Voyager'ı kıyaslamak bir hata.
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Guest-6B5A59FD1 6 ay senersongur
Voyager araçları nükleer enerji ile çalışıyor bulundukları konum yüzünden güneş ışığını isteselerde verimli kullanamazlardı...
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10ff 6 ay senersongur
Tamam hocam, ilgili mühendislerin isine son verdik. Yarin gel başla.

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sendemail 6 ay
150 milyon km’ye nasıl ne tür komut gönderiyorlar bilen var mı?
Lazer mi? Nedir?
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kayamtky 6 ay sendemail
Saniye de 300.000 km hızla yani ışık hızıyla giden radyo dalgaları diye biliyorum.
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Guest-6B5A59FD1 6 ay sendemail
Radyo dalgaları ışık hızıyla hareket ederler 300000 m/s ile yani
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OverClocK1ng 6 ay
Uzayda uyduları terk edip, uzayı çöplüğe çeviriyorlar.
Sonra da uzaydaki çöpleri nasıl toplarız derdine düşüyorlar...
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Y-ZiyA 6 ay OverClocK1ng
Son komutları neydi acaba?
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sosisvesalam 6 ay OverClocK1ng
150 milyon kilometre uzaktaki çöp bizi pek ilgilendirmiyor.
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Tommy Shelby 6 ay OverClocK1ng
Nereye atsınlar
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