NASA, uzay iklimi araştırmalarında kullanılacak küp uydu tekliflerini değerlendiriyor

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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), geçtiğimiz günlerde yaptığı bir duyuruda derin uzay gözlemlerini daha sağlıklı yapabilmek adına kullanmak istediği küp uydularla ilgili olarak verilen iki teklifi değerlendirmeye aldığını belirtti. Kurum, söz konusu uyduları astronotlar ile uzay araçlarına etki edebilecek uzay iklim olaylarını incelemek üzere kullanmak istiyor.

Uzay görevleri için cüzi sayılabilecek bir miktar olan 400.000 dolarlık bir fona sahip olan proje tekliflerinden seçilecek olanı ise Ekim 2024’te uzaya fırlatılacak olan Yıldızlararası Haritalandırma ve İvmelenme Keşif Uydusu’nun (Interstellar Mapping and Acceleration Probe -IMAP) yüklerinden biri olacak. IMAP uydusunun uzay fiziğinde yer eden iki önemli hadiseyi araştırması bekleniyor. Bunlardan ilki enerjki yüklü parçacıkların ivmelenmesi ve güneş rüzgarlarının yıldızlararası ortam ile girdiği etkileşim olarak açıklanıyor.

Bu kapsamda seçilen projelerden ilki Güneş Fiziğine Yönelik Bilimsel Tabanlı Teknolojiler (Science-Enabling Technologies for Heliophysics -SETH) adını taşıyor. Bu projenin optik iletişim yöntemleri ile Güneş kaynaklı ve hızlı hareket eden yüksüz atomları tespit edebilen bir algılayıcıyı sergilemesi bekleniyor. NASA tarafından seçilen ikinci proje ise Güneş Gemisi adını taşıyor. 1670 metre karelik dev bir güneş yelkeni ile bir koronografa sahip proje hem Güneş’in manyetik alanını hem de taçküre kütle atımlarını (Güneş'in taçküresinde manyetik alan karışımları nedeniyle oluşan ve uzaya büyük kütlede plazma fırlatılmasına sebep olan bir Güneş patlaması) inceleyebiliyor.

NASA, bu iki projenin 400.000 dolar değerinde bir fona sahip olmasını ise makul maliyetlerle de uzay teknolojisi geliştirilebileceği fikriyle açıklamış. Ayrıca kazanan tarafın NASA’nın uzun vade planlarının önemli bir parçası olabileceği de ayrıca belirtilmiş.

Ay’da kurulacak bir üste görev alacak personel ile Mars’a düzenlenecek insanlı görevlerde astronotların uzay ikliminden etkilenmesinin önüne geçilmesine yardımcı olabilecek projeler, aynı zamanda Güneş’in Dünya’yı ne şekilde etkilediğinin de anlaşılmasını sağlayabilir.

https://www.engadget.com/2019/08/18/nasa-picks-small-satellite-deep-space-proposals/