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Kia, bu yaz tanıtacağı yeni kompakt SUV'un ilk görüntülerini paylaştı

Kia'nın önümüzdeki aylarda tanıtacağı araç, markanın global pazardaki ilk kompakt SUV'u olacak. Resmi görüntüleri paylaşılan Kia kompakt SUV, tasarımını Kia SP Signature konseptinden alıyor.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Kia, bu yaz tanıtacağı yeni kompakt SUV'un ilk görüntülerini paylaştı
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Önümüzdeki aylarda yeni bir kompakt SUV tanıtmaya hazırlanan Kia, söz konusu aracın taslak görüntülerini paylaşarak ön ve arka tasarımı hakkında ipuçları verdi. Koreli üretici, Y kuşağını (1980-99 arası doğanlar) hedef alan yeni kompakt SUV modelini önce Kore’de, ardından tüm dünyada satışa sunacağını açıkladı.

Taslak görüntülerine bakıldığında agresif çizgilere sahip olacağı görülen araç, tasarımını 2019 Kia SP Signature konseptinden alıyor. Ön yüzünde geniş bir ızgaraya yer verilen Kia kompakt SUV’un ince LED farları bu alanda güzel bir bütünlük sağlıyor.

Aracın dinamik görüntüsünü destekleyen tamponun alt kısmında da dikey konumlandırılmış sis farları bulunuyor. Arka tarafa geçildiğinde ise logonun etrafındaki krom çıtanın LED stopların içine kadar uzandığı görülüyor. Tamponun alt kısmındaki difüzör de arka tarafa sportif bir görünüm katıyor.

Kia, yeni kompakt SUV modeliyle birlikte geleneksel SUV’ların geniş iç hacim ve yeteneklerini küçük bir gövdeye sığdırdıklarını belirtiyor. Markanın ilk global kompakt SUV’u olarak lanse edilen aracın teknik detayları henüz belli değil. 2019’un ikinci yarısında Kore’de satışa çıkacak araç, ardından sırasıyla diğer pazarlarda da satışa sunulacak.


https://www.kianewscenter.com/news/all/kia-reveals-first-image-of-new-small-suv/s/c67a6f25-a1e5-43fa-ba19-19adff20ff2e Yorum Yaz
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kadalt 3 hf.
Baya güzel tasarım yapmış adamlar
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selcuk_ 3 hf.
Range rover SUV konusunda çok güzel bir tasarım ortaya koydu ve bu tasarım dili herkesin gözünde en güzel tasarımlardan biri.. Artık diğer üreticilerde bu tasarıma benzemeye başladı ve güzel eklemelerle geliştiriyorlar çok iyi oluyor. Çok güzel tasarımlar çıkıyor.
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cabriyo 3 hf.
kia bu aralar güzel tasarım yapıyor.
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Moueson 3 hf.
Abi bu ne her ay yeni suv çıkıyor galiba. Her markanın en az 5-10 tane SUV modeli var. Normalde SUV severdim ama nefret etmeye başladım artık
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Hemican 3 hf. Moueson
Hocam sedan satislari cok hizli dusuyor ve ayni hizda SUV artiyor son bir kac senedir.
Bmw gibi sportif bir markada bile durum ayni. Yeni X3 satislari 3 serisini gecebilir, Amerika da gecti bile zaten.
Bir kac yila sadece sportif sedanlar kalir bence piyasada yeni aile sedani cikmaz. Aile arabasi olarak SUV goruluyor artik.
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muratkaya 3 hf.
'Önü egea arkası mercedes'ciler gelmeden :)
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