Kia, bu yaz tanıtacağı yeni kompakt SUV'un ilk görüntülerini paylaştı

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Önümüzdeki aylarda yeni bir kompakt SUV tanıtmaya hazırlanan Kia, söz konusu aracın taslak görüntülerini paylaşarak ön ve arka tasarımı hakkında ipuçları verdi. Koreli üretici, Y kuşağını (1980-99 arası doğanlar) hedef alan yeni kompakt SUV modelini önce Kore’de, ardından tüm dünyada satışa sunacağını açıkladı.

Taslak görüntülerine bakıldığında agresif çizgilere sahip olacağı görülen araç, tasarımını 2019 Kia SP Signature konseptinden alıyor. Ön yüzünde geniş bir ızgaraya yer verilen Kia kompakt SUV’un ince LED farları bu alanda güzel bir bütünlük sağlıyor.

Aracın dinamik görüntüsünü destekleyen tamponun alt kısmında da dikey konumlandırılmış sis farları bulunuyor. Arka tarafa geçildiğinde ise logonun etrafındaki krom çıtanın LED stopların içine kadar uzandığı görülüyor. Tamponun alt kısmındaki difüzör de arka tarafa sportif bir görünüm katıyor.

Kia, yeni kompakt SUV modeliyle birlikte geleneksel SUV’ların geniş iç hacim ve yeteneklerini küçük bir gövdeye sığdırdıklarını belirtiyor. Markanın ilk global kompakt SUV’u olarak lanse edilen aracın teknik detayları henüz belli değil. 2019’un ikinci yarısında Kore’de satışa çıkacak araç, ardından sırasıyla diğer pazarlarda da satışa sunulacak.

https://www.kianewscenter.com/news/all/kia-reveals-first-image-of-new-small-suv/s/c67a6f25-a1e5-43fa-ba19-19adff20ff2e