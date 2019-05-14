Kia, bu yaz tanıtacağı yeni kompakt SUV'un ilk görüntülerini paylaştı

Taslak görüntülerine bakıldığında agresif çizgilere sahip olacağı görülen araç, tasarımını 2019 Kia SP Signature konseptinden alıyor. Ön yüzünde geniş bir ızgaraya yer verilen Kia kompakt SUV’un ince LED farları bu alanda güzel bir bütünlük sağlıyor.
Aracın dinamik görüntüsünü destekleyen tamponun alt kısmında da dikey konumlandırılmış sis farları bulunuyor. Arka tarafa geçildiğinde ise logonun etrafındaki krom çıtanın LED stopların içine kadar uzandığı görülüyor. Tamponun alt kısmındaki difüzör de arka tarafa sportif bir görünüm katıyor.
Kia, yeni kompakt SUV modeliyle birlikte geleneksel SUV’ların geniş iç hacim ve yeteneklerini küçük bir gövdeye sığdırdıklarını belirtiyor. Markanın ilk global kompakt SUV’u olarak lanse edilen aracın teknik detayları henüz belli değil. 2019’un ikinci yarısında Kore’de satışa çıkacak araç, ardından sırasıyla diğer pazarlarda da satışa sunulacak.
https://www.kianewscenter.com/news/all/kia-reveals-first-image-of-new-small-suv/s/c67a6f25-a1e5-43fa-ba19-19adff20ff2e Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bmw gibi sportif bir markada bile durum ayni. Yeni X3 satislari 3 serisini gecebilir, Amerika da gecti bile zaten.
Bir kac yila sadece sportif sedanlar kalir bence piyasada yeni aile sedani cikmaz. Aile arabasi olarak SUV goruluyor artik.