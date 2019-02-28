Kia'nın elektrikli konsept otomobilinde 21 dijital ekran bulunuyor

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Kia, önümüzdeki hafta Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergileyeceği elektrikli konsept otomobilinin birkaç yeni teaser görselini yayınladı. Güney Koreli otomobil devi yeni aracın SUV, şık sedan ve geniş crossover'un en iyi unsurlarını bir araya getirdiğini söylüyor.Ayrıca Bkz. "Seat'ın ilk elektrikli otomobiline ait görsel paylaşıldı"
Elektrikli konsept otomobilin ön tarafında, farları saran aydınlatmalı "kaplan maskesi" göze çarpıyor. Bununla Kia kaplan burnu ızgara tasarımına yeni bir yorum getirmiş. Geniş bir gökyüzü penceresi oluşturmak için ön cam ve tavanda tek bir cam panel kullanıldığını da belirtelim.
5 Mart'ta görücüye çıkacak
Otomobilin ön konsolunda 21 ayrı ultra yüksek çözünürlüklü ekran bulunuyor. Kia Motors Avrupa Tasarım Başkan Yardımcısı Gregory Guillaume konuyla ilgili şunları söyledi:
"Otomotiv tasarımı kalbi yakalamak ve daha uzun süre daha hızlı atmasını sağlamakla ilgili. Bunun otomobil elektrikle çalışıyor diye değişmesi için hiçbir neden olmadığına inanıyoruz."
Kia, yeni elektrikli konsept otomobilini 5 Mart tarihinde Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkaracak.
https://www.kiapressoffice.com/en-gb/releases/1050 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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1-araya güvenlik camı koy. taksici güvenliği olsun.
2-takip cihazı tak. kamera tak. acil düğmesi koy.
3-kredi kartı için pos cihazı koy aynı londradaki gibi. verginide anında alırsın. hatta akbil geçerli olsun. hatta takside iken akbil doldurabilesin. yada taksi-bil kart ile ödettir. verginide anında alırsın.
4-cep telefonu uygulaması yap isteyen cep telefonundan taksi çağırsın uber gibi. gelen taksiciye o uygulamadan puan verebilsin. ona göre işini güzel yapan taksici karşılığınıda alsın.
5-internetini koy
6-telefon şarjı koy
7-ekran koy, reklam yapsın reklam parası gelsin.
8-masajlı koltuk koy. 1 liraya masaj yapsın.
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o kadar polemik oldu taksicilerle ilgili 1 adım yenilik yok. ha türkiyede taksi arabası üretecek kapasite yok diyenler için karsan tuttu londra taksisi için ihaleye girdi tabi araç ford connect tarzı minivan gibi tasarlanmış ingilizler hayatta konsept olmayan aracı beğenmezler. yani bir rolls royce yada bir mini cooperdan lotustan tasarım çalıp sanki rollsroyce taksi üretiyormuş gibi bir tasarım yapamamış karsandakiler. eminim o tasarımcılar ingiltereyede hiç gitmemişlerdir. yani insan bir harry potter izler bir sherlock holmes vs bunları bir incelerde ingilizlerin ne gibi şeylerden hoşlandığını hangi renkleri hangi deseni sevdiğini bulur ona göre tasarlar. oraların kültürünü anlamadan oraya mal satmak zor. ha ben söyleyim ingilizler koyu yeşili sever ingiliz yeşili derler. eski jaguar yarış arabası rengi. bordoyu sever. ille 3. renk konulacaksa altın dore rengini severler. italyanlar gibi modern konseptten nefret ederler. desen olarak kareli desen yada kapitone olabilir. mesela koltuklar burberry deseni olsun. konsept olarakta retro konsept. gözünüzü sevim bir daha çin malı konsepti ile ingilizlere birşey satmaya kalkmayın ))