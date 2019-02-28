Kia'nın elektrikli konsept otomobilinde 21 dijital ekran bulunuyor

Kia, önümüzdeki hafta Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergileyeceği elektrikli konsept otomobilinin birkaç yeni teaser görselini yayınladı. Güney Koreli otomobil devi yeni aracın SUV, şık sedan ve geniş crossover'un en iyi unsurlarını bir araya getirdiğini söylüyor.

Ayrıca Bkz.

"Seat'ın ilk elektrikli otomobiline ait görsel paylaşıldı"

Elektrikli konsept otomobilin ön tarafında, farları saran aydınlatmalı "kaplan maskesi" göze çarpıyor. Bununla Kia kaplan burnu ızgara tasarımına yeni bir yorum getirmiş. Geniş bir gökyüzü penceresi oluşturmak için ön cam ve tavanda tek bir cam panel kullanıldığını da belirtelim.

5 Mart'ta görücüye çıkacak

Otomobilin ön konsolunda 21 ayrı ultra yüksek çözünürlüklü ekran bulunuyor. Kia Motors Avrupa Tasarım Başkan Yardımcısı Gregory Guillaume konuyla ilgili şunları söyledi:

"Otomotiv tasarımı kalbi yakalamak ve daha uzun süre daha hızlı atmasını sağlamakla ilgili. Bunun otomobil elektrikle çalışıyor diye değişmesi için hiçbir neden olmadığına inanıyoruz."

Kia, yeni elektrikli konsept otomobilini 5 Mart tarihinde Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkaracak.

https://www.kiapressoffice.com/en-gb/releases/1050