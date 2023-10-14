Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kia uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil hazırladığını açıkladı

    Kia'dan uygun fiyatlı elektrikli otomobil hamlesi geliyor. Güney Koreli marka Volkswagen ID.2'ye rakip olacak 30 bin dolarlık Avrupa odaklı bir model piyasaya süreceğini doğruladı.
    Kia uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil hazırladığını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, 2026 yılında elektrikli otomobil pazarına yeni bir model olan EV2'yi sunmayı planlıyor. Söz konusu araç markanın elektrikli araç serisindeki en uygun fiyatlı otomobil olacak. Volkswagen ID.2 ile rekabet edecek modelin 30.000 dolar başlangıç ​​fiyatı ile çıkış yapması planlanıyor.

    Kia EV2, Avrupa pazarına özel geliştirilecek. Yani tasarlanırken bu bölgedeki müşterilerin tercihleri göz önünde bulundurulacak. Ancak, küçük elektrikli otomobil daha sonra diğer bölgelerde de piyasaya sürülecek. EV2'nin markanın diğer elektrikli modelleri ile aynı ölçeklenebilir E-GMP platformunu temel alacağı da gelen haberler arasında.

    Kia uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil hazırladığını açıkladı Tam Boyutta Gör

    2030'ya kadar yıllık 1.6 milyon elektrikli otomobil

    Bu platform her iki aksta da elektrik motorlarının kullanılmasına izin veriyor, fakat kompakt modelin dört tekerlekten çekişli olup olmayacağı henüz net değil. Uygun fiyatlı araç diğer elektrikli modellerle birlikte 2025 yılında Slovakya'daki fabrikada üretilecek. Ancak 2026'da satışa sunulacak.

    Kia uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil hazırladığını açıkladı Tam Boyutta Gör

    Kia EV2, diğer modellerle birlikte şirketin 2030 yılına kadar yılda 1.6 milyon elektrikli otomobil satma hedefinde önemli bir rol oynayacak. Markanın ürün gamına katılmaya en yakın model EV3 kompakt crossover olarak duruyor. Bu aracın üretime yakın bir prototipi kısa bir süre önce tanıtıldı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gömleği pantolonun içine sokmak axe deodorant en güzel kokusu vajinada beyaz nokta samsun 15. piyade eğitim tugayı yorumlar üniversiteyi bırakıp başka üniversiteye gitmek kyk

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A96
    OPPO A96
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15s
    HP 15s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız