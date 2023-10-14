Kia uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil hazırladığını açıkladı

Kia EV2, Avrupa pazarına özel geliştirilecek. Yani tasarlanırken bu bölgedeki müşterilerin tercihleri göz önünde bulundurulacak. Ancak, küçük elektrikli otomobil daha sonra diğer bölgelerde de piyasaya sürülecek. EV2'nin markanın diğer elektrikli modelleri ile aynı ölçeklenebilir E-GMP platformunu temel alacağı da gelen haberler arasında.
2030'ya kadar yıllık 1.6 milyon elektrikli otomobil
Bu platform her iki aksta da elektrik motorlarının kullanılmasına izin veriyor, fakat kompakt modelin dört tekerlekten çekişli olup olmayacağı henüz net değil. Uygun fiyatlı araç diğer elektrikli modellerle birlikte 2025 yılında Slovakya'daki fabrikada üretilecek. Ancak 2026'da satışa sunulacak.
Kia EV2, diğer modellerle birlikte şirketin 2030 yılına kadar yılda 1.6 milyon elektrikli otomobil satma hedefinde önemli bir rol oynayacak. Markanın ürün gamına katılmaya en yakın model EV3 kompakt crossover olarak duruyor. Bu aracın üretime yakın bir prototipi kısa bir süre önce tanıtıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.