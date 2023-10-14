Tam Boyutta Gör Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, 2026 yılında elektrikli otomobil pazarına yeni bir model olan EV2'yi sunmayı planlıyor. Söz konusu araç markanın elektrikli araç serisindeki en uygun fiyatlı otomobil olacak. Volkswagen ID.2 ile rekabet edecek modelin 30.000 dolar başlangıç ​​fiyatı ile çıkış yapması planlanıyor.

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Kia EV2, Avrupa pazarına özel geliştirilecek. Yani tasarlanırken bu bölgedeki müşterilerin tercihleri göz önünde bulundurulacak. Ancak, küçük elektrikli otomobil daha sonra diğer bölgelerde de piyasaya sürülecek. EV2'nin markanın diğer elektrikli modelleri ile aynı ölçeklenebilir E-GMP platformunu temel alacağı da gelen haberler arasında.

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2030'ya kadar yıllık 1.6 milyon elektrikli otomobil

Bu platform her iki aksta da elektrik motorlarının kullanılmasına izin veriyor, fakat kompakt modelin dört tekerlekten çekişli olup olmayacağı henüz net değil. Uygun fiyatlı araç diğer elektrikli modellerle birlikte 2025 yılında Slovakya'daki fabrikada üretilecek. Ancak 2026'da satışa sunulacak.

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Kia EV2, diğer modellerle birlikte şirketin 2030 yılına kadar yılda 1.6 milyon elektrikli otomobil satma hedefinde önemli bir rol oynayacak. Markanın ürün gamına katılmaya en yakın model EV3 kompakt crossover olarak duruyor. Bu aracın üretime yakın bir prototipi kısa bir süre önce tanıtıldı.

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Kia uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil hazırladığını açıkladı