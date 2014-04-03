Haber Editörü
Sinema, müzik, spor, tiyatro, moda, oyun, fotoğraf, sanat ve özellikle Oculust Rift, Pebble, Pono Music Player ve Ouya gibi teknoloji tarafında yer alan ürünlerin hayata geçmesine destek sağlayan popüler internet platformu Kickstarter, 2014'ün ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.
2014 yılının ilk çeyreğinde de ciddi bir başarı elde etmeyi başaran Kickstarter, bu doğrultuda Ocak, Şubat ve Mart ayı itibariyle toplam 112 milyon dolar bağış topladı. Ayrıntılara inmek gerekirse günde ortalama 1.2 milyon dolar bağış alan, toplam 4,497 projeye başarı sağlayan, genel olarak 887,848 kişi tarafından desteklenen ve bu destekçilerin 679,413 kadarının ilk defa bağışta bulunduğu platform, aynı zamanda 91,585 kişi tarafından desteklenen Veronica Mars filminin de 291 farklı sinema salonunda gösterime girdiğini bildirdi.
Daha önce açıklandı kadarıyla kurulduğu 2009 yılında 2.5 milyon dolar bağış toplayan site, bu rakamı 2010 yılında 30 milyon dolar, 2011 yılında 130 milyon dolar, 2012 yılında 450 milyon dolar, 2013 yılında 931 milyon dolar, 2014 yılının Mart ayı itibariyle ise 1 milyar dolar gibi oldukça yüksek bir seviyeye getirmeyi başarmıştı.
https://www.kickstarter.com/blog/2014-the-first-quarter-in-numbers Yorum Yaz Paylaş Tweetle
programcı adam kendi firması olsun diye projeye destek istiyor ama projelerin aslı başlangıç ve bitişi olan işler olmalı yani kısacası bağışçıları sömürüyorlar böyle iş olmaz !
dahası çok ünlü bir firma bunları çağırsa çorba parasını projeyi bitiriyor dahası yapılan işte sürekli telif bile alamıyorlar ama sürekli telif için Kickstarter da proje açıyorlar buna ayıp derler !
Kickstarter'ın arkasında bir devlet mi var bilmiyorum ama her şeyi de tübitakdan beklememek lazım.
keşke bizim tubitak da böyle projeler için Türkiyeyi kapsayan bir şeyler yapsa