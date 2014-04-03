Sinema, müzik, spor, tiyatro, moda, oyun, fotoğraf, sanat ve özellikle Oculust Rift, Pebble, Pono Music Player ve Ouya gibi teknoloji tarafında yer alan ürünlerin hayata geçmesine destek sağlayan popüler internet platformu Kickstarter, 2014'ün ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.

2014 yılının ilk çeyreğinde de ciddi bir başarı elde etmeyi başaran Kickstarter, bu doğrultuda Ocak, Şubat ve Mart ayı itibariyle toplam 112 milyon dolar bağış topladı. Ayrıntılara inmek gerekirse günde ortalama 1.2 milyon dolar bağış alan, toplam 4,497 projeye başarı sağlayan, genel olarak 887,848 kişi tarafından desteklenen ve bu destekçilerin 679,413 kadarının ilk defa bağışta bulunduğu platform, aynı zamanda 91,585 kişi tarafından desteklenen Veronica Mars filminin de 291 farklı sinema salonunda gösterime girdiğini bildirdi.

Daha önce açıklandı kadarıyla kurulduğu 2009 yılında 2.5 milyon dolar bağış toplayan site, bu rakamı 2010 yılında 30 milyon dolar, 2011 yılında 130 milyon dolar, 2012 yılında 450 milyon dolar, 2013 yılında 931 milyon dolar, 2014 yılının Mart ayı itibariyle ise 1 milyar dolar gibi oldukça yüksek bir seviyeye getirmeyi başarmıştı.

https://www.kickstarter.com/blog/2014-the-first-quarter-in-numbers