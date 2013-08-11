Kickstarter destekli Virtuix Omni oyun donanımı, 499$ fiyat etiketiyle ön siparişe açılıyor

Kickstarter üzerinde toplam 3,249 bağış ile 1,109,351$ toplayarak koyduğu 150,000$ hedefi ciddi oranda geçen oyun donanımı Virtuix Omni, ön siparişe açılıyor.

Kullanıcıları bir diğer Kickstarter projesi Oculus Rift ile beraber oyunların içerisine fiziksel olarak sokabilen Virtuix Omni, firmanın resmi sitesi üzerinden 499$ fiyat etiketiyle ön-sipariş yapılarak satın alınabiliyor. Satın alanların 2014 Mart ayında elde edebilecekleri ürün, giyilen özel bir ayakkabı ile kişilerin yürüyüş hareketlerini algılayarak oyunlar içerisine aktarıyor ve gövde kemeriyle stabil bir deneyim sağlıyor.

Kullanma şansı elde edenler tarafından oldukça beğenilen Virtuix Omni sistemi hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıdan izleyerek, sağladığı oyun deneyimi hakkında ayrıntılı bilgiye sahibi olabilirsiniz.

http://www.tomshardware.com/news/vr-virtuix-omni-pre-order-oculus-rift-gaming,23851.html#xtor=RSS-181