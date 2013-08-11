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Kickstarter destekli Virtuix Omni oyun donanımı, 499$ fiyat etiketiyle ön siparişe açılıyor

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kickstarter destekli Virtuix Omni oyun donanımı, 499$ fiyat etiketiyle ön siparişe açılıyor
Kickstarter üzerinde toplam 3,249 bağış ile 1,109,351$ toplayarak koyduğu 150,000$ hedefi ciddi oranda geçen oyun donanımı Virtuix Omni, ön siparişe açılıyor.
Kullanıcıları bir diğer Kickstarter projesi Oculus Rift ile beraber oyunların içerisine fiziksel olarak sokabilen Virtuix Omni, firmanın resmi sitesi üzerinden 499$ fiyat etiketiyle ön-sipariş yapılarak satın alınabiliyor. Satın alanların 2014 Mart ayında elde edebilecekleri ürün, giyilen özel bir ayakkabı ile kişilerin yürüyüş hareketlerini algılayarak oyunlar içerisine aktarıyor ve gövde kemeriyle stabil bir deneyim sağlıyor.
Kullanma şansı elde edenler tarafından oldukça beğenilen Virtuix Omni sistemi hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıdan izleyerek, sağladığı oyun deneyimi hakkında ayrıntılı bilgiye sahibi olabilirsiniz.

http://www.tomshardware.com/news/vr-virtuix-omni-pre-order-oculus-rift-gaming,23851.html#xtor=RSS-181 Yorum Yaz
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digimon52 5 yıl en beğenilen
yok daha neler obeziteler kilo vermek icin alabilir :D
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wolkan3428 3 yıl
merhaba arkadaşlar.. virtuix omni almak istiyorum oculus rift gözlüğüyle beraber nereden alabilirim bilen varsa yardımcı olabilirmi
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DH Misafiri 3 yıl
nerden alabiliriz
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THUGGER 3 yıl
Fiyatida kendide iyi.
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DH Misafiri 3 yıl
alışveriş merkezinde denedim çok tehlikeli kardeşim içine giriyorsun sanalla gerçek dünya karışıyor resmen gözlüğü takınca boyut değişiyor başka bir dünyadasın sanki burdaki yürüyüş bandı düzdü yürüdüğün yerde gerçekten farkı yok skyrim kılıcı vardı savaşırken yoruldum ama dediğim gibi içine girdiğin zaman farkı ayıramıyorsun
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DH Misafiri 3 yıl
Yanlis mi anladim? 499$ mi? Cok ucuz bence kesin alirim :D
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OnlyAnanas 5 yıl
Sabah izleyecem videolari cop diyen arkadaslar da teknolojinin eksiksiz pat diye geldigini saniyorlar.Bu alet cikacak ve yillarca gelisecek belki baska sirketlere fikir olacak artik gercekcilihe fiziksel olarak bir soluk gelmeli
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Umutcan 5 yıl
Sonunda artık video oyun oynamak sağlıklı olabilecek.
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escapethelife 5 yıl
koşu bandı yerine alınabilir olmuş. onlarda bu fiyat seviyelerinde. Hiç değilse hareket ederken canı sıkılmaz insanların :D
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fukox 5 yıl escapethelife
escapethelife
koşu bandı yerine alınabilir olmuş. onlarda bu fiyat seviyelerinde. Hiç değilse hareket ederken canı sıkılmaz insanların :D

hem koşu bandı hem oyun oyun için:D
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adogs 5 yıl
asosyaller artık şişman olmayacak!
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Nokia Specialist 5 yıl
Bir taşla iki kuş
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fukox 5 yıl
ps4-x1 hikaye, Virtuix Omni+Oculus Rift şahane.asıl next-gen olan bu
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Fear of the Dark 5 yıl
Çok beğendim.
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