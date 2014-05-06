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Kickstarter ile ilgili ilk dolandırıcılık davası ABD'de açıldı

5 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Kickstarter ile ilgili ilk dolandırıcılık davası ABD'de açıldı

Serbest girişimcilerin veya projelerine destek arayan firmaların önünü açan en başarılı toplu bağış platformu olarak gösterilen Kickstarter, dolaylı da olsa ilk dolandırıcılık davasına konu edildi. 

ABD'de açılan bir davada şikayetçi kişiler 2012 yılında sona eren bir projenin vaatlerini yerine getirmediğini iddia ediyor. 

Dava konusu olan proje, Altius Management firmasının sahibi Ed Nash tarafından Ekim 2012 yılında başlatılmış ve Asylum adlı kart oyununun geliştirilmesini hedeflemişti. Gerekli bağış desteğinin 15 000$ üzerinde tamamlanan proje Aralık ayında oyunun dağıtımını vaad ediyordu.  

Kickstarter kurallarına göre proje sahipleri gerekli bağış miktarını geçtikleri takdirde destekçilerine ürünleri sağlamak zorunda veya sağlayamıyorsa da paralarını geri iade etmek durumunda. Ancak platform dolandırıcılığa da oldukça müsait.

Ancak Ed Nash o tarihten bu yana ne ürünleri gönderdi ne de para iadesi girişiminde bulundu. Bu durumdan şikayetçi olan tüketiciler de Nash ve Altius firması aleyhine dava açmaya başladı.

Davada destekçilerin zararının karşılanması, Tüketiciyi Koruma Kanunu ihlal nedeniyle tazminat ödenmesi ve dava masraflarının karşılanması talep ediliyor. Davayı ise Washington barosu avukatları takip ediyor.

Kickstarter ise projeleri garanti etmediğini veya yürütücünün projeyi tamamlama kabiliyetinin olup olmadığını araştırmadığını belirtiyor. Bununla birlikte kullanıcı sözleşmesinde gerekli fon toplandığı takdirde proje sahibinin ürünü dağıtması gerektiği, suistimal durumlarında ise kullanıcı sözleşmesinin hukuki başvurularda referans gösterilebileceği belirtiliyor.

Davanın Kickstarter platformunu nasıl etkileyeceği bilinmiyor ancak baro davanın bu tür platformlarda destek arayan girişimler için örnek olacağını ve herhangi bir dolandırıcılık ihtimalinin önüne geçeceğini düşünüyor.  

http://www.geekwire.com/2014/attorney-general-asylum-playing-cards-crowdfunded-project/ Yorum Yaz
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gorkem2626 5 yıl en beğenilen
Bizim burda olsa davayi açmamız 6 ay sürer artik kazanmamiz allah bilir ne zaman olur.
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demirparcasi 5 yıl
Kickstarter en başından beni dolandırıcıların içinde olduğu, dolandırıcılığa izin veren bir yapı. Çünkü Kickstarter hiç bir yükümlüğüne girmeyen, hiç bir garanti vermeyen sadece yapılan bağışlarda komisyon alan bir şirket. Kickstarter sunulan ürünleri veya sunan kişileri hiç kontrol etmiyor. Para ilişki iki taraf arasında ben karışmam sadece komisyonumu alırım diyor. Yani dolandırıcılar için cennet gibi bir ortam. Bence Kickstarter aynı kumarhane işletenler gibi kendisi dolandırıcı olmasa bile hayal taciridir. Hayal satıp para kazanıyorlar. Donanımhaber'de bu hayal tacirlerine destek oluyor. Defalarca ciddi vaatlerle çeşitli ürünlerin Kickstarter'da destek aradığı haberlerini okuduk. Bence o ürünlerin çoğu dolandırıcı tuzaklarıydı. O bütün projeler çok iddialıydı ama bağışlar toplanıp proje bittikten sonra projeye ne olduğu, hangi ürünler ortaya çıktığı, ne kadar başarılı olduğu hakkında hiç bir haber çıkmadı. Mesela o çok defa haberi yapılan Ouya oyun konsoluna ne oldu? Neden artık bırakın testini veya incelemesini, haberini bile Donanımhaber'de görmüyoruz? Ouya'nın düzgün çalışmayan, hiç bir vaadini yerine getirememiş, başarısız bir konsol olduğunda olabilir mi acaba?
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SteveMeade 5 yıl
Ne kadar rezil bir ülkeyiz :D
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resfaction 5 yıl
yerli kickstarter ımız olsa ne olurdu acaba
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xml-arif 5 yıl
Gerçekten türkiye'de olsa 2 hükümet değişirdi kesin sonuçlananakadar.
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makbulut 5 yıl
Kickstarter için bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bu dava konuşuldukça kicstarter reklamını zaten yapmış olacak. Reklamın iyisi kötüsü yoktur.
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OverClocK1ng 5 yıl
Hoş olmamış. Bununla birlikte her projeye de atlamamak gerektiğini öğrenmiş oldum.
Umarım Kickstarter gibi insanlara faydalı olan bir sistemi çok etkilemez.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
ikitelli organize plastikçiler sitesi :) :D~
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foz54 5 yıl
sahte bir projeden parayı götürüp kaçsalar nasıl olur diye merak ediyordum, böyle oluyormuş demek ki :)
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memoseler 5 yıl
Kickstarter Olayı çözemezse platformun bu denli hızlı yükselişi sekteye uğrar... Eğer çözebilirse yükselieri daha da hızlanır.
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Metabolism 5 yıl
"baro davanın bu tür platformlarda destek arayan girişimler için örnek olacağını ve herhangi bir dolandırıcılık ihtimalinin önüne geçeceğini düşünüyor. "

Mahkeme bunlara iyi geçirecekmiş gibi gözüküyor
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swat882 5 yıl
Bu olay kickstarter ı bayagi etkileyecektir
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