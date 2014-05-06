Kickstarter ile ilgili ilk dolandırıcılık davası ABD'de açıldı





Serbest girişimcilerin veya projelerine destek arayan firmaların önünü açan en başarılı toplu bağış platformu olarak gösterilen Kickstarter, dolaylı da olsa ilk dolandırıcılık davasına konu edildi.





ABD'de açılan bir davada şikayetçi kişiler 2012 yılında sona eren bir projenin vaatlerini yerine getirmediğini iddia ediyor.





Dava konusu olan proje, Altius Management firmasının sahibi Ed Nash tarafından Ekim 2012 yılında başlatılmış ve Asylum adlı kart oyununun geliştirilmesini hedeflemişti. Gerekli bağış desteğinin 15 000$ üzerinde tamamlanan proje Aralık ayında oyunun dağıtımını vaad ediyordu.





Kickstarter kurallarına göre proje sahipleri gerekli bağış miktarını geçtikleri takdirde destekçilerine ürünleri sağlamak zorunda veya sağlayamıyorsa da paralarını geri iade etmek durumunda. Ancak platform dolandırıcılığa da oldukça müsait.





Ancak Ed Nash o tarihten bu yana ne ürünleri gönderdi ne de para iadesi girişiminde bulundu. Bu durumdan şikayetçi olan tüketiciler de Nash ve Altius firması aleyhine dava açmaya başladı.





Davada destekçilerin zararının karşılanması, Tüketiciyi Koruma Kanunu ihlal nedeniyle tazminat ödenmesi ve dava masraflarının karşılanması talep ediliyor. Davayı ise Washington barosu avukatları takip ediyor.





Kickstarter ise projeleri garanti etmediğini veya yürütücünün projeyi tamamlama kabiliyetinin olup olmadığını araştırmadığını belirtiyor. Bununla birlikte kullanıcı sözleşmesinde gerekli fon toplandığı takdirde proje sahibinin ürünü dağıtması gerektiği, suistimal durumlarında ise kullanıcı sözleşmesinin hukuki başvurularda referans gösterilebileceği belirtiliyor.





Davanın Kickstarter platformunu nasıl etkileyeceği bilinmiyor ancak baro davanın bu tür platformlarda destek arayan girişimler için örnek olacağını ve herhangi bir dolandırıcılık ihtimalinin önüne geçeceğini düşünüyor.

http://www.geekwire.com/2014/attorney-general-asylum-playing-cards-crowdfunded-project/