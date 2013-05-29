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Kickstarter, toplamda 100 bin projeyi geride bıraktı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kickstarter, toplamda 100 bin projeyi geride bıraktı
Son zamanların popüler bağış sitesi Kickstarter, kurulmasının 3. yılında 100 bin projeyi geride bıraktığını açıkladı. İçerisinde bağımsız kişiler tarafından hazırlanmış binlerce teknolojik ürün, film, müzik ya da sosyal sorumluluk projesi yer alan site, büyük bir başarıya imza attı.
Üzerinde yayınlanan projelerin %43.95 oranında başarıya ulaştığı Kickstarter platformu, başarılı projeler için toplam 535 milyon dolar bağış topladı. Site üzerinde başarıya en çok Film ve Video projeleri ulaşırken, oyunlar ikinci, tasarım projeleri ise üçüncü oldu. Devamlı olarak yeni ürünler ile genişlemeye devam eden Kickstarter'ın yayınladığı ayrıntılı verilere buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.kickstarter.com/help/stats Yorum Yaz
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turker03 5 yıl
bizim para manyağı iş adamları dernekleri de böyle bir site açsa veya tübitak açsa da millet desteklese olmaz mı ? -yok olmaz ne gerek var
yolmaya devammmm
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jenizaro 5 yıl
playstyle
Vergi kanunu bu konuda ne diyor !?

Vergi Usul Kanunu'nun 3 Kısım 5. Maddesi "Kickstarter Projelerinde Vergilendirme" başlıklı C Bendinde: "Çikta çikta çikta çikta çik çik çik çik çikitaaaaa, çikita muuuuuz" hükmü yer almaktadır. Yani özetle: Ne alaka vergi ve kickstarter demiş kanun koyucu :D
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SEO-Uzmanı 5 yıl
Vergi kanunu bu konuda ne diyor !?
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