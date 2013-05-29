Kickstarter, toplamda 100 bin projeyi geride bıraktı

Son zamanların popüler bağış sitesi Kickstarter, kurulmasının 3. yılında 100 bin projeyi geride bıraktığını açıkladı. İçerisinde bağımsız kişiler tarafından hazırlanmış binlerce teknolojik ürün, film, müzik ya da sosyal sorumluluk projesi yer alan site, büyük bir başarıya imza attı.

Üzerinde yayınlanan projelerin %43.95 oranında başarıya ulaştığı Kickstarter platformu, başarılı projeler için toplam 535 milyon dolar bağış topladı. Site üzerinde başarıya en çok Film ve Video projeleri ulaşırken, oyunlar ikinci, tasarım projeleri ise üçüncü oldu. Devamlı olarak yeni ürünler ile genişlemeye devam eden Kickstarter'ın yayınladığı ayrıntılı verilere buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.kickstarter.com/help/stats