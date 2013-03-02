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Kickstarter uygulaması, bazı sorunları düzelten 1.1 sürümüne güncellenedi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
318
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kickstarter uygulaması, bazı sorunları düzelten 1.1 sürümüne güncellenedi
Dünyanın en popüler bağış sitelerinden birisi olan Kickstarer, uzun zamandır beklenen uygulamasını geçtiğimiz ay iOS işletim sistemi için çıkartmış ve büyük beğeni toplamıştı. 
Kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda uygulamasını güncelleyen Kickstarter, 1.1 sürüm ile uygulama içerisinde aşağıdaki değişiklik ve yenilikleri yaptı;
  • Mesaj görünümünde değişikliğe gidilerek, mesajlar gelen ve giden olmak üzere iki kategoriye ayrıldı.
  • Daha iyi bildirim özellikleri eklendi.
  • Facebook üzerinde girişlerde meydana gelen sorunlar düzeltildi.
  • Daha hızlı video performansı sağlandı.
  • Uygulama afişi düzeltildi. 
Kickstarter uygulamasını 1.1 sürümüne yükselten yeni güncellemeye aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.
https://itunes.apple.com/app/kickstarter-for-iphone/id596961532 

https://itunes.apple.com/app/kickstarter-for-iphone/id596961532 Yorum Yaz
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