Yeni Find My uygulaması kayıp Apple cihazları internet olmadan bile bulacak

Teknoloji Editörü
Apple yeni Find My uygulaması ile Find My Friends ve Find My iPhone hizmetlerini birleştirdi. Find My adını alan yeni uygulama, macOS ve iOS platformlarında kullanılabiliyor ve kullanıcıların onay veren arkadaşlarını ve kendi cihazlarını internet olmadan bile bulabilmesini sağlıyor.Herhangi bir Wi-Fi ya da mobil veri bağlantısı olmadan da çalışan bu hizmet, firmanın açıklamasına göre Mac bilgisayarların çevrelerine arada bir Bluetooth sinyali göndermesiyle çalışacak. Bu sinyal, internete bağlı olmayan diğer cihazlar tarafından alındığında cihazın kullanıcıları kayıp ürünlerini takip edebilecek.
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Şimdi bir iPhone’umuz var ve bu kayboldu, internet erişimi yok. Bende de bir Mac var ve ben “Kayıp iPhone” diye bir şey işaretledim. İnternet olmadığı zaman bu iPhone’u nasıl bulacak? Her İCihaz arasında BT ile veri gönderip ondan ona ondan ona (benim cihazıma o veri ulaşana kadar) dünyada ki her iCihaz arasında bir sinyal mi gönderecek?
Yoksa içerisinde ki donanım sayesinde bulunacak mı? Zira internetsiz GPS kullanabiliyoruz.
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