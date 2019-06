Yeni Find My uygulaması kayıp Apple cihazları internet olmadan bile bulacak

Apple yeni Find My uygulaması ile Find My Friends ve Find My iPhone hizmetlerini birleştirdi. Find My adını alan yeni uygulama, macOS ve iOS platformlarında kullanılabiliyor ve kullanıcıların onay veren arkadaşlarını ve kendi cihazlarını internet olmadan bile bulabilmesini sağlıyor.

Herhangi bir Wi-Fi ya da mobil veri bağlantısı olmadan da çalışan bu hizmet, firmanın açıklamasına göre Mac bilgisayarların çevrelerine arada bir Bluetooth sinyali göndermesiyle çalışacak. Bu sinyal, internete bağlı olmayan diğer cihazlar tarafından alındığında cihazın kullanıcıları kayıp ürünlerini takip edebilecek.