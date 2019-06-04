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Yeni Find My uygulaması kayıp Apple cihazları internet olmadan bile bulacak

Apple'ın yenilenen ve iki uygulamayı birleştiren Find My uygulaması, Apple cihazlarını veya Apple cihaz kullanan arkadaşlarınızı internetleri olmasa bile bulabilmenizi sağlayacak.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
6,1b
1
14
iPad
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Apple yeni Find My uygulaması ile Find My Friends ve Find My iPhone hizmetlerini birleştirdi. Find My adını alan yeni uygulama, macOS ve iOS platformlarında kullanılabiliyor ve kullanıcıların onay veren arkadaşlarını ve kendi cihazlarını internet olmadan bile bulabilmesini sağlıyor.
Herhangi bir Wi-Fi ya da mobil veri bağlantısı olmadan da çalışan bu hizmet, firmanın açıklamasına göre Mac bilgisayarların çevrelerine arada bir Bluetooth sinyali göndermesiyle çalışacak. Bu sinyal, internete bağlı olmayan diğer cihazlar tarafından alındığında cihazın kullanıcıları kayıp ürünlerini takip edebilecek.

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matador_mirkhan 4 gün en beğenilen
Allah bilir bu internetsiz cihaz konumlama kaç yıldır var yada ekosisteme dahil edebilirlerdi ama yapmadılar. Kaç cihaz böyle hiç oldu. Gerekli ama gecikmiş bi uygulama.
Allah bilir bu internetsiz cihaz konumlama kaç yıldır var yada ekosisteme dahil edebilirlerdi ama yapmadılar. Kaç cihaz böyle hiç oldu. Gerekli ama gecikmiş bi...
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gun 4 gün
Çok yararlı olacağı kesin çünkü bazen internete bağlı olsa bile bulamıyorlar.
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mesci_663 3 gün
bizim memlekette mac kullanan yok ki iPhone'u kaybolan yandı yine
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AirSupport 4 gün
Şimdi benim anlamadığım bir durum var bilen birisi beni aydınlatsın.
Şimdi bir iPhone’umuz var ve bu kayboldu, internet erişimi yok. Bende de bir Mac var ve ben “Kayıp iPhone” diye bir şey işaretledim. İnternet olmadığı zaman bu iPhone’u nasıl bulacak? Her İCihaz arasında BT ile veri gönderip ondan ona ondan ona (benim cihazıma o veri ulaşana kadar) dünyada ki her iCihaz arasında bir sinyal mi gönderecek?
Yoksa içerisinde ki donanım sayesinde bulunacak mı? Zira internetsiz GPS kullanabiliyoruz.
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cbabuccuoglu 4 gün yeni yorumcu AirSupport
Merhabalar. Olay kısaca şöyle: olmasın ama diyelim ki iPhone'unuz kayboldu. İnternet paketi yok, Wifi da tabii ki bağlı olmayan bir yerde cihaz. Yeni macOS ve iOS güncellemesi ile Mac bilgisayarlar belirli bir sıklıkla etrafa Bluetooth yayını yapacak. Bu yayını yakalayan Apple cihazlar da kendi bilgilerini o bluetooth aracılığıyla Mac ile paylaşacaklar. Mac bilgisayar, muhtemelen internete bağlı olacağından sizin kayıp cihazın bilgilerini buluta yükleyecek ve siz göreceksiniz. Eğer bu Mac de internete bağlı değilse, internete bağlı bir Mac ile karşılaşana dek Bluetooth ile veri oradan oraya atlayacak.
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walkererdem 4 gün
Türkiye de bir işe yaramaz iPhone çok fazla ama Mac bilgisayarlar ne yazık ki yok denecek kadar az
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mezarcı35 4 gün yeni yorumcu
Gdipte bulunanı duymadım daha 😂
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kımyasal 4 gün
Apple belki de dünya çapında operatör ve sağlayıcılar ile anlaşıp konumlama için internet sağlayacaktır.
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Askaparta 4 gün
İnternetsiz de bulması güzel. My Find da ironi olmuş. Elma el kendini bul.
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Huysuz İhtiyar 4 gün
iOS 13’un getirdigi en iyi iki ozellikten biri bu. Digeri de konum bilgisinin uygulamalar ile “sadece bir kez” paylasilabilmesi.
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Xloud 4 gün
Oo internetsizde takip ediyorlarmış vay be. Şarj bitse bile de ediyorlardır bence. Huawei koysa bunu olay olur ama "ippil çik givinli"
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Virtual Reality 4 gün
Oha
Yok artık
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matador_mirkhan 4 gün en beğenilen
Allah bilir bu internetsiz cihaz konumlama kaç yıldır var yada ekosisteme dahil edebilirlerdi ama yapmadılar. Kaç cihaz böyle hiç oldu. Gerekli ama gecikmiş bi uygulama.
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