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Kingston, 24 ayar altın kaplama USB belleklerini satışa sundu

6 yıl
959
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42
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Kingston, 24 ayar altın kaplama USB belleklerini satışa sundu

 Küresel pazarda veri depolama çözümleriyle tanıdığımız Kingston, geçen yıl tanıttığı altın kaplamalı ve Reddot Endüstriyel Tasarım Ödülü'ne layık görülen DataTraveler GE9 serisini ülkemizde de satışa sunduğunu duyurdu.

24 ayar altın kaplamaya sahip bellekler bir süredir teknoloji mağazalarında satıştaydı. 8GB kapasiteli versiyon 16.90TL iken, 16GB kapasiteli versiyon ise 27TL civarında.

Tasarımında Arman Emami'nin imzası bulunan DataTraveler GE9 serisi,  USB 2.0 arabirimi desteğiyle geliyor. Yapılan testlere göre bellekler maksimum 19.55 MB / sn sıralı okuma hızına ve maksimum 17.55 MB / sn sıralı yazma hızına erişebiliyor.


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seconder77 6 yıl en beğenilen
damadın eniştesinden geline 16 gb usb
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kingofdark 6 yıl
SIrf yorumlari okumak icin habere girdim
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veleciraptor 6 yıl
Altın kaplama yapmayı akıl edip USB 3.0 koymayı düşünemeyen o zihniyete...
1 Yanıt Yanıtla +5
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rewolwer_ 6 yıl
Ses ve görüntü transferi haricinde veri aktarımında altın kaplamanın pek bir önemi yok düşüncesindeyim tamamen pazarlama stratejisi
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Srcn81 6 yıl
Harika ama yaa.
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V4LKyR 6 yıl
Acaba demir üzerine 1 atom kalınlığında altın kaplama mı? Yoksa komple som altın külçenin içi oyularak bellek kartı mı koyulmuş?
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RevivaL 6 yıl
Bir bu eksikti zaten
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Tantum.35 6 yıl
O kadar altin kaplamissin usb 3.0 yapsaydin ya
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Holy Templar 6 yıl
aynen
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Açılmayan Kavanoz 6 yıl
Sacmalik
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regaibyigit. 6 yıl
OverClocK1ng
Hızları dedikleri gibiyse USB manyaklığımdan dolayı bir tane de 32 lik falan alır kenara atarım. Yavaş olmasın da isterse teneke olsun...

yazma hızı 3mb'tı geçmiyor düz metal modelini aldım parama yazık oldu kesinlikle almayın o verdikleri bilgiler yalan
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OverClocK1ng 6 yıl regaibyigit.
regaibyigit.
yazma hızı 3mb'tı geçmiyor düz metal modelini aldım parama yazık oldu kesinlikle almayın o verdikleri bilgiler yalan
Ya zaten o değerlere ben de inanmadım. Zaten o yüzden Hızları Dedikleri Gibiyse şeklinde yazdım.
Zira 17-21 civarlarında okuma hızları olan cihazların yazmaları hep 4 oluyor. O hızda bellek te hiç kullanmadım, kullanmam...
Pardon, 3.90 ...
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veleciraptor 6 yıl
Altın kaplama yapmayı akıl edip USB 3.0 koymayı düşünemeyen o zihniyete...
1 Yanıt Yanıtla +5
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Elder Wand 6 yıl veleciraptor
veleciraptor
Altın kaplama yapmayı akıl edip USB 3.0 koymayı düşünemeyen o zihniyete...

+1
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OverClocK1ng 6 yıl
Hızları dedikleri gibiyse USB manyaklığımdan dolayı bir tane de 32 lik falan alır kenara atarım. Yavaş olmasın da isterse teneke olsun...
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ahmet.yılmaz 6 yıl
Neden bu kadar ucuz diyen arkadaşlar usb altın kaplama diyor altın demiyor :)
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