Kingston, 24 ayar altın kaplama USB belleklerini satışa sundu

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Küresel pazarda veri depolama çözümleriyle tanıdığımız Kingston, geçen yıl tanıttığı altın kaplamalı ve Reddot Endüstriyel Tasarım Ödülü'ne layık görülen DataTraveler GE9 serisini ülkemizde de satışa sunduğunu duyurdu.
24 ayar altın kaplamaya sahip bellekler bir süredir teknoloji mağazalarında satıştaydı. 8GB kapasiteli versiyon 16.90TL iken, 16GB kapasiteli versiyon ise 27TL civarında.
Tasarımında Arman Emami'nin imzası bulunan DataTraveler GE9 serisi, USB 2.0 arabirimi desteğiyle geliyor. Yapılan testlere göre bellekler maksimum 19.55 MB / sn sıralı okuma hızına ve maksimum 17.55 MB / sn sıralı yazma hızına erişebiliyor.
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yazma hızı 3mb'tı geçmiyor düz metal modelini aldım parama yazık oldu kesinlikle almayın o verdikleri bilgiler yalan
Zira 17-21 civarlarında okuma hızları olan cihazların yazmaları hep 4 oluyor. O hızda bellek te hiç kullanmadım, kullanmam...
Pardon, 3.90 ...
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