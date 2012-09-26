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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kingston, Class 10 SDXC bellek kartlarını duyurdu

6 yıl
1,1b
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Depolama çözümleri ve bellek yongaları üretiminde lider firmalardan olan Kingston, mobil cihazlar ve görüntüleme sistemleri için geliştirdiği yeni SDXC bellek kartlarını resmi olarak duyurdu.

Fiyat-performans olarak iddialı olan yeni seri SDX10V kartları Class 10 düzeyinde ve 64GB/128GB kapasite sunuyor. Modeller exFAT dosya sistemini kullandığı için 4GB üzerindeki veriler kolayca yönetilebiliyor. Ayrıca 10 MB/s minimum veri aktarım hızı sunuluyor.

Hareketsiz sabit bileşenlerle üretilen Kingston SDXC bellek kartları, aşınma yada bozulmaya uğramıyor ve ömür boyu garanti sunuyor. 

Sadece SDXC formatına uyumlu cihazlarla çalışan kartların 64GB versiyonu 60$ iken, 128GB versiyonu 120$ fiyat etiketine sahip.


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JoeyBane 6 yıl
Neredeyse SSD fiyatına fakat verdiği performans kat be kat geride.
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teknoforum-bs 6 yıl
Bence Flash bellek daha mantıklı sonucta cogu camera yada
SD card kullanan cihaz 128 Gb lık bir SD cartı kullanamıyor bunun dısıdada depolama yapmak içi Flash Bellek hem daha ucuz hem daha saglam hemde daha güvenilir
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The End Baba 6 yıl
JohnLord
1 gb 1 dolar yani oha kazığa bak

beğenmiyorsan alma
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JohnLord 6 yıl
1 gb 1 dolar yani oha kazığa bak
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