Kingston, Class 10 SDXC bellek kartlarını duyurdu

Depolama çözümleri ve bellek yongaları üretiminde lider firmalardan olan Kingston, mobil cihazlar ve görüntüleme sistemleri için geliştirdiği yeni SDXC bellek kartlarını resmi olarak duyurdu.





Fiyat-performans olarak iddialı olan yeni seri SDX10V kartları Class 10 düzeyinde ve 64GB/128GB kapasite sunuyor. Modeller exFAT dosya sistemini kullandığı için 4GB üzerindeki veriler kolayca yönetilebiliyor. Ayrıca 10 MB/s minimum veri aktarım hızı sunuluyor.





Hareketsiz sabit bileşenlerle üretilen Kingston SDXC bellek kartları, aşınma yada bozulmaya uğramıyor ve ömür boyu garanti sunuyor.





Sadece SDXC formatına uyumlu cihazlarla çalışan kartların 64GB versiyonu 60$ iken, 128GB versiyonu 120$ fiyat etiketine sahip.



