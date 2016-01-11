Kingston HyperX serisinin ilk NVMe SSD ürünleri, CES 2016 fuarında sergilendi

Performans odaklı HyperX Predator SSD ailesine NVMe tabanlı ürünler eklemek için çalışmalarını son aşamaya getiren Kingston, CES 2016 fuarında ilk örneklerini katılımcılara sergiledi. Yeni HyperX Predator NVMe SSD serisi, veri transfer hızları ile dikkat çekiyor.





Kingston'un detay vermekten kaçındığı HyperX Predator NVMe SSD serisi, M.2 formatı üzerine inşa edilecek. İlk etapta seri içerisinde 3 modelin yer alması bekleniyor. Bu modeller 240GB, 480GB ve 960GB şeklinde sıralanan kapasite seçeneklerine sahip olacak. Yıl ortalarına doğru piyasaya çıkacak olan seri ile ilgili fiyat ve teknik detaylar da aynı dönem içerisinde belli olacak.





HyperX Predator NVMe SSD serisi, sunduğu veri transfer hızları ile ilgi çekmeyi planlıyor. Modellerin sürekli okuma hızı 2585MB/s seviyesine çıkabilirken, sürekli yazma hızı da 1354MB/s olarak gerçekleşiyor. Bu seviyede Samsung'un 950 SSD Pro gibi farklı rakipler Kingston'u bekliyor olacak.

http://www.tweaktown.com/news/49559/kingston-teases-new-hyperx-predator-nvme-ssd-reads-2-5gb-sec/index.html