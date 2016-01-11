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Kingston HyperX serisinin ilk NVMe SSD ürünleri, CES 2016 fuarında sergilendi

Bu yıl ilk kez tüketici karşısına çıkmaya hazırlanan Kingston'un HyperX Predator NVMe SSD serisi, ilk açılışı CES 2016 fuarında yaparak meraklılarının karşısına çıktı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Kingston HyperX serisinin ilk NVMe SSD ürünleri, CES 2016 fuarında sergilendi

Performans odaklı HyperX Predator SSD ailesine NVMe tabanlı ürünler eklemek için çalışmalarını son aşamaya getiren Kingston, CES 2016 fuarında ilk örneklerini katılımcılara sergiledi. Yeni HyperX Predator NVMe SSD serisi, veri transfer hızları ile dikkat çekiyor. 

Kingston'un detay vermekten kaçındığı HyperX Predator NVMe SSD serisi, M.2 formatı üzerine inşa edilecek. İlk etapta seri içerisinde 3 modelin yer alması bekleniyor. Bu modeller 240GB, 480GB ve 960GB şeklinde sıralanan kapasite seçeneklerine sahip olacak. Yıl ortalarına doğru piyasaya çıkacak olan seri ile ilgili fiyat ve teknik detaylar da aynı dönem içerisinde belli olacak. 

HyperX Predator NVMe SSD serisi, sunduğu veri transfer hızları ile ilgi çekmeyi planlıyor. Modellerin sürekli okuma hızı 2585MB/s seviyesine çıkabilirken, sürekli yazma hızı da 1354MB/s olarak gerçekleşiyor. Bu seviyede Samsung'un 950 SSD Pro gibi farklı rakipler Kingston'u bekliyor olacak.  

http://www.tweaktown.com/news/49559/kingston-teases-new-hyperx-predator-nvme-ssd-reads-2-5gb-sec/index.html Yorum Yaz
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lterlemez 3 yıl
240GB'lık versiyonu 200 dolar olacaksa ülkemizde, gerçekten iyi fiyat olur ama herhalde bir 50 dolar vergi biner üstüne, bir o kadar da kar marjı koy oldu sana 300 dolar. Yaş iş bence...
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KalemKolik 3 yıl
Okuma hızları gelişmeye başladı. En azından hdd gibi önleri ne kapasite ne okuma ve yazma olarak gelişime kapalı. Okuma ve yazma hızları 5000mblere felan çıkarsa muazzam hızlı olacaklar. Birde fiyatları biraz daha hızlı düşse keşke. 2tb olan versiyonlar 100dolar gibi fiyatlar mesela
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marooned 3 yıl KalemKolik
KalemKolik
Okuma hızları gelişmeye başladı. En azından hdd gibi önleri ne kapasite ne okuma ve yazma olarak gelişime kapalı. Okuma ve yazma hızları 5000mblere felan çıkarsa muazzam hızlı olacaklar. Birde fiyatları biraz daha hızlı düşse keşke. 2tb olan versiyonlar 100dolar gibi fiyatlar mesela

Son zamanlarda okuduğum en kötü Türkçe. Tebrik ediyorum.
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