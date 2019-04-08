Kingston’dan yeni Xeon işlemciler için bellek modülleri

Intel’in 56 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen ikinci nesil Xeon Scalable Cascade Lake işlemcilerini duyurmasının ardından pek çok üretici uyumlu bileşenlerini tanıtmaya başladı. Kingston da seriye özel Server Premier DIMM modüllerini duyurdu.

Kingston Server Premier özellikleri

Kingston Server Premier DDR4-2933 Kayıtlı DIMM modülleri yeni Xeon işlemcilere destek veren Intel Purley platformu ile uyumlu. Intel’in altı kanallı sunucu mikro mimarisini destekleyen modüller 2933 MT/s bellek frekansıyla 23.46 GB/s bant genişliğine ulaşabiliyor. Çok kanallı performans için grup halinde kullanıldığında, yoğun bellek gerektiren sunucu uygulamaları için önemli bir performans artışı elde ediliyor.

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Server Premier bellekler sabit bir malzeme listesi kullanılarak geliştiriliyor, böylece markanın her DRAM sürümünde tutarlı sonuç vermesi sağlanıyor. Ürünler erken oluşabilecek arızaları daha fabrikadayken ortadan kaldırmak için tasarlanan için zorlu, dinamik yazma testlerinden geçiyor.

DDR4-2400 başlangıç hızları olan modüller 32GB, 16GB ve 8GB kapasiteli. Kurumsal sınıfa dahil olan modüllerin yanında DC500 serisi iki SSD daha mevcut. 480 GB, 960 GB, 1,92 TB ve 3,84 TB kapasite seçenekleriyle gelen DC500 serisi en iyi hizmet kalitesi için geliştirildi.