Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kingston’dan yeni Xeon işlemciler için bellek modülleri

Kingston’un ikinci nesil Xeon Scalable Cascade Lake işlemciler için geliştirdiği Server Premier DDR4-2933 Kayıtlı DIMM modülleri Intel Purley platformundan onay aldı.
1 ay
3,3b
1
1
Ram
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel’in 56 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen ikinci nesil Xeon Scalable Cascade Lake işlemcilerini duyurmasının ardından pek çok üretici uyumlu bileşenlerini tanıtmaya başladı. Kingston da seriye özel Server Premier DIMM modüllerini duyurdu.

Kingston Server Premier özellikleri

Kingston Server Premier DDR4-2933 Kayıtlı DIMM modülleri yeni Xeon işlemcilere destek veren Intel Purley platformu ile uyumlu. Intel’in altı kanallı sunucu mikro mimarisini destekleyen modüller 2933 MT/s bellek frekansıyla 23.46 GB/s bant genişliğine ulaşabiliyor. Çok kanallı performans için grup halinde kullanıldığında, yoğun bellek gerektiren sunucu uygulamaları için önemli bir performans artışı elde ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Asus’tan FPS oyuncuları için özel klavye serisi"

Server Premier bellekler sabit bir malzeme listesi kullanılarak geliştiriliyor, böylece markanın her DRAM sürümünde tutarlı sonuç vermesi sağlanıyor. Ürünler erken oluşabilecek arızaları daha fabrikadayken ortadan kaldırmak için tasarlanan için zorlu, dinamik yazma testlerinden geçiyor.

DDR4-2400 başlangıç hızları olan modüller 32GB, 16GB ve 8GB kapasiteli. Kurumsal sınıfa dahil olan modüllerin yanında DC500 serisi iki SSD daha mevcut. 480 GB, 960 GB, 1,92 TB ve 3,84 TB kapasite seçenekleriyle gelen DC500 serisi en iyi hizmet kalitesi için geliştirildi.

 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sniper23 1 ay
Sırf millet satın almasın diye Xeon E5 ve E3 serisini ayrı platforma yapmaları bence Xeon'a büyük darbe vurdu. Bir de Ryzen 2 ve Threadripper serisinin gelmesi son çiviyi çaktı bence.
Not: 2697 v2 kullanıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Avengers: Endgame filminin ilk sahnesi paylaşıldı 1 ay 2019 Volkswagen Transporter 6.1 tanıtıldı: Yeni teknolojiler ve elektrikli versiyon 1 ay Bang & Olufsen Beovision Harmony açılır kapanır yapısı ile dikkat çekiyor 1 ay 17 inçlik MacBook Pro, 2021 yılına kadar gelmeyebilir 1 ay Galaxy J serisi sona erdi 1 ay 306 beygirlik yeni Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC tanıtıldı 1 ay Kurumsal İşletmeler Neden 0850 Numarayı Tercih Ediyor? 1 ay Snapchat baştan yazılmış Android uygulamasını kullanıcılara sundu 1 ay iPad Pro ile çizim yapmak | Uzmanından dinliyoruz 1 ay Huawei, Apple'a 5G modem satmak istiyor 1 ay NASA’ya göre Uluslararası Uzay İstasyonu, bakteri kaynıyor 1 ay Uber, Türkiye’de özel araçlarını azaltıp taksilere odaklanacak 1 ay AMD 2. nesil Ryzen Pro mobil işlemcilerini duyurdu 1 ay Huawei Honor 8C ilk kez Türk Telekom’da 1 ay Samsung dört farklı Galaxy Note 10 modeli çıkaracak 1 ay Yerli kripto birimi Almeela artık POS cihazlarında 1 ay Microsoft Edge’in Chromium tabanlı sürümü indirilmeye sunuldu 1 ay Tencent’in oyun mağazası WeGame X açıldı 1 ay Microsoft hasta kayıtlarını tutan HealthVault hizmetini kapatıyor 1 ay Citizen zamanı en doğru gösteren kol saatlerini tanıttı 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Kingston’dan yeni Xeon işlemciler için bellek modülleri Sonraki Elon Musk, neden Tesla Model 3'ün içinde kamera olduğunu açıkladı 1 ay Lenovo Z6 Pro'nun Snapdragon 855 ile güçlendirileceği kesinleşti 1 ay Giyilebilir telefon Nubia Alpha sonunda satışa sunuluyor 1 ay Meizu kullanıcıları güncelleme alamamaktan şikayetçi 1 ay Fiat Chrysler, Avrupa Birliği'nden ceza yememek için Tesla ile anlaştı 1 ay Microsoft Translator, Windows 10 Mobile platformuna veda ediyor 1 ay Emisyon standartlarına uymayan araçlar Londra'nın merkezine girişte ücret ödeyecek 1 ay Apple, Mac için iTunes uygulamasını parçalıyor 1 ay Nokia X71 ön siparişleri toplanmaya başladı 1 ay Donanımı güvenle çıkar fonksiyonu tarih oluyor 1 ay Tam bir minik tank! "Corsair Crystal 280X incelemesi" 1 ay 50 yıl içinde, otonom araç teknolojisinin işe yaramayacağının farkına varacağız 1 ay Netflix geçtiğimiz yıl, posta yoluyla DVD kiralama hizmetinden 212 milyon dolar kazandı 1 ay Yeni güncelleme Samsung Galaxy A30'da kulaklık ses kalitesini arttırdı 1 ay 20.000 TL'lik PC vs Xbox One X - The Division 2 Grafik Karşılaştırması 1 ay Uluslararası Uzay İstasyonu bugün İstanbul üstünde 20:14’te çıplak gözle görülebilecek 1 ay Nvidia, RTX 2080 ile RTX 2070’in arasında yeni bir kart konumlandırabilir 1 ay Rus sosyal medya devi VK kendi kripto parasını çıkardı 1 ay Xiaomi Mi 9’un çıkış tarihi belli oldu 1 ay Asus ROG Phone 2 geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim