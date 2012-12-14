Kingston'dan mobil cihazlar için 128 GB'lık kablosuz veri depolama çözümü: Wi-Drive

Kingston; akıllı telefon, tablet, taşınabilir medya oynatıcı gibi mobil cihazlara yönelik geliştirdiği kablosuz veri depolama çözümü Wi-Drive'da kapasite çıtasını 128 GB'a yükseltti ve 128 GB kapasiteli modelin sevkiyatına başladı.



121.5 mm uzunluğunda, 61.8 mm genişliğinde ve 9.8 mm kalınlığında sade bir tasarıma sahip olan Wi-Drive, ihtiyaç duyduğu gücü şarj edilebilir bataryadan alıyor. Şarj edilebilir batarya, 4 saate kadar aralıksız kullanım süresi sunuyor. Bataryayı, cihazın miniUSB kablosu ya da şarj adaptörü aracılığıyla şarj edebiliyoruz. Bu bilgilere ilaveten bilgisayarımızdaki dosyaları, miniUSB kablosuyla Wi-Drive'a aktarabiliyoruz.



Wi-Drive, dünyanın en popüler iki mobil platformu olan iOS ve Android ile uyumlu. App Store, Google Play ve Amazon AppStore'dan (Kindle Fire destek listesinde) Wi-Drive uygulamasını ücretsiz olarak mobil cihazınıza indirebiliyorsunuz. Daha sonra Wi-Fi bağlantısı ile Wi-Drive'a daha önceden yüklediğiniz dosyalara erişim sağlayabiliyorsunuz. Bu dosyalara video, müzik, fotoğraf ve diğer dökümanlar (pdf, xls vs) örnek gösterilebilir.

128 GB'ın dışında halihazırda 32 GB'lık ve 64 GB'lık modelleri bulunan Wi-Drive'a eşzamanlı olarak 3 farklı mobil cihazın bağlanabildiğini not düşelim. WEP ve WPA güvenlik protokollerine destek veren Wi-Drive'ın 128 GB'lık modelinin fiyatına dair herhangi bir açıklama yapılmamış. Merak edenler için Wi-Drive'ın 32 GB'lık ve 64 GB'lık modelleri ülkemizde sırasıyla 239 TL'den ve 310 TL'den alıcılarını bekliyor.







http://www.kingston.com/us/usb/wireless#wid