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Kingston'dan mobil cihazlar için 128 GB'lık kablosuz veri depolama çözümü: Wi-Drive

6 yıl
1b
1
20
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Kingston'dan mobil cihazlar için 128 GB'lık kablosuz veri depolama çözümü: Wi-Drive
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Kingston; akıllı telefon, tablet, taşınabilir medya oynatıcı gibi mobil cihazlara yönelik geliştirdiği kablosuz veri depolama çözümü Wi-Drive'da kapasite çıtasını 128 GB'a yükseltti ve 128 GB kapasiteli modelin sevkiyatına başladı.
121.5 mm uzunluğunda, 61.8 mm genişliğinde ve 9.8 mm kalınlığında sade bir tasarıma sahip olan Wi-Drive, ihtiyaç duyduğu gücü şarj edilebilir bataryadan alıyor. Şarj edilebilir batarya, 4 saate kadar aralıksız kullanım süresi sunuyor. Bataryayı, cihazın miniUSB kablosu ya da şarj adaptörü aracılığıyla şarj edebiliyoruz. Bu bilgilere ilaveten bilgisayarımızdaki dosyaları, miniUSB kablosuyla Wi-Drive'a aktarabiliyoruz.
Wi-Drive, dünyanın en popüler iki mobil platformu olan iOS ve Android ile uyumlu. App Store, Google Play ve Amazon AppStore'dan (Kindle Fire destek listesinde) Wi-Drive uygulamasını ücretsiz olarak mobil cihazınıza indirebiliyorsunuz. Daha sonra Wi-Fi bağlantısı ile Wi-Drive'a daha önceden yüklediğiniz dosyalara erişim sağlayabiliyorsunuz. Bu dosyalara video, müzik, fotoğraf ve diğer dökümanlar (pdf, xls vs) örnek gösterilebilir.
128 GB'ın dışında halihazırda 32 GB'lık ve 64 GB'lık modelleri bulunan Wi-Drive'a eşzamanlı olarak 3 farklı mobil cihazın bağlanabildiğini not düşelim. WEP ve WPA güvenlik protokollerine destek veren Wi-Drive'ın 128 GB'lık modelinin fiyatına dair herhangi bir açıklama yapılmamış. Merak edenler için Wi-Drive'ın 32 GB'lık ve 64 GB'lık modelleri ülkemizde sırasıyla 239 TL'den ve 310 TL'den alıcılarını bekliyor.

Kingston'dan mobil cihazlar için 128 GB'lık kablosuz veri depolama çözümü: Wi-Drive
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http://www.kingston.com/us/usb/wireless#wid Yorum Yaz
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The End Baba 6 yıl
isterse 100.000 lira olsun böyle birşeyi çok istiyordum gerekirse evimi satar alırım yine
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MxFxOx 6 yıl
64gb :D bunun yerine wireless aparat olarak olsa daha iyi olur en azından mevcut cıhazlarda kullanılabilir.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Belki alınabilir ..
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savinelli 6 yıl
o kadar para verip harici cihaz taşımaktan daha mantıklı bir yol var: istediğiniz tabletin en yüksek kapasiteli modelini seçin..
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xxxx1 6 yıl
düşünce güzel ama fiyat şiddet içeriyor!..
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baysan240 6 yıl
95 liraya 64gb flash disk almak yerine niye 310 lira para ödeyip bunu alayım ??
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hollowman_ 6 yıl
alito
hollowman_nexus 4 için ideal
Nexus 4 Usb portu harici depolama ve iletişim trafiğine izin vermiyor.

Cihaz kablosuz veri depolama imkanı tanıyor. usb otg olayıyla işimiz olmayacak işte. hem 4.2 ile zaten usb otg den hiçbir cihazda bağlantı yapılamayacak. nexus 4 e kablosuz şekilde bağlayabiliriz bu cihazı.
1 Yanıt Yanıtla
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benyokumki 6 yıl
vay be teknoloj ne kadar hızlı gelısıyor arkadaslar ya daha dun gıbı 1.44 mb dısketler vardı bı suru oyun atardık sarkı atardık :) bu 1.44 mb la bıle yetınebılıyorduk sımdı ıse nerden nereye 1 tb bıle yetmez oldu gozunu sevdıgım teknolojısı
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hacı1992 6 yıl
ya beyler belki alakasız olacak ama mesela benim modemimde usb girişi var.harici harddiski modeme bu girişten bağladığım zaman kablosuz olarak içindeki verileri bilgisayarımda görebiliyorum.bu verileri android veya ios bir cihazdan görmenin imkanı var mı?
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Raikirin 6 yıl hollowman_
hollowman_
alito
Orijinalden alıntı: hollowman_nexus 4 için ideal
Nexus 4 Usb portu harici depolama ve iletişim trafiğine izin vermiyor.

Cihaz kablosuz veri depolama imkanı tanıyor. usb otg olayıyla işimiz olmayacak işte. hem 4.2 ile zaten usb otg den hiçbir cihazda bağlantı yapılamayacak. nexus 4 e kablosuz şekilde bağlayabiliriz bu cihazı.

4.2 ile USB OTG desteği kalkacak mı? Nereden duydunuz bunu
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brshr 6 yıl
32 gb microsd zaten takabiliyorum telefonuma. 500 gb depolama deseler hadi neyse dersin. tabi oda 250-300 liraya
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sezersunar 6 yıl
Ebayden bugün 129$'a 64 gb aldım,128'i çıkmış.
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Rust in Peace 6 yıl
Amazon'da $50 burada 240TL
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huoweijui 6 yıl
Paylaşım için teşekkürler!
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