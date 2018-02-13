Kış olimpiyat oyunları açılışında siber saldırı girişimi

Güney Kore’nin PyeongChang şehrinde başlayan 23. Kış Olimpiyat Oyunları açılış töreninde büyük bir siber saldırı teşebbüsü olduğu duyuruldu. Komite şimdilik saldırganların kimliklerini gizli tutuyor.

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Geçtiğimiz Cuma günü yapılan açılış etkinlikleri bütün dünya tarafından canlı olarak izlendi. Bu esnada yapılacak bir saldırı sistemlerin çökmesine ve yayınların durmasına neden olabilirdi. Bu de, saldırganların kendini duyurmasına ve gerekli tedbirleri alamama eleştirilerinin yapılmasına yol açabilirdi.

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Neyse ki internet ve televizyon sistemlerine yapılan siber saldırının başarılı olamadan engellendiği belirtiliyor. Yetkililer zaten bu tür saldırılara hazırlıklı oldukları için hemen gerekli reaksiyon gösterilmiş.

Siber saldırganların kimlikleri şu anda Olimpiyat komitesinin elinde ancak açıklanıp açıklanmayacağı bilinmiyor. Kuzey Kore de olimpiyatlara katıldığı için saldırının buradan gelme ihtimali düşük. Diğer taraftan doping nedeniyle olimpiyatlardan yasaklanan ve bunu Batının bir kumpası olarak gören Rusya’nın adı ön plana çıkıyor. Rus hackerlar 2016 Rio olimpiyatlarında da sporcuların gizli verilerini çalmıştı.