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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kızgın Kuşlar, LG'yi de etkiledi; Optimus serisi telefonlar Angry Birds Rio oyunu ile gelecek

8 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın Tegra 2 platformunu kullanan Optimus 2X modeli ile dünyanın çift çekirdekli ilk telefonu unvanını Guiness Rekorlar Kitabı'na yazdıran LG, artık bir fenomen haline gelen ve her sürümü milyonlarca defa indirilen Angry Birds oyunu için yapımcı firma Rovio Mobile ve Fox Digital Entertainment ile yeni iş birliğine gittiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre LG, Optimus serisi akıllı telefonlarında Angry Birds Rio oyununu standart uygulama olarak sunacak yani telefonlar kutudan Angry Brids Rio oyunu kurulu olarak çıkacaklar. LG'nin Kızgın Kuşları'n Rio macerasını içeren ilk telefonu, Optimus 2X'in Kanada pazarı için hazırlanan versiyonu olacak.

LG içerisinde bulunduğumuz ikinci çeyrek ile Optimus 3D ve Opitmus Black gibi üst segmentte yer alan diğer modellerinde de Angry Birds Rio'yu sunarak içerik anlamında fark yaratmayı hedefliyor. LG yöneticisi Yong-seok Jang açıklamasında, "en başarılı mobil oyunlardan birini müşterilerimize getirmenin heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Bu arada geçtiğimiz günlerde ARM ile mikroişlemci lisans anlaşması yaptığını duyuran LG'nin çalışmaları sürüyor. Yeni yıl ile birlikte akıllı telefonlarında kendi geliştirdiği işlemci tasarımlarını kullanmayı planlayan LG, Cortex-A9 ve Cortex-A15 mimarileri üzerinde çalışırken, ilk işlemcisi muhtemelen çift çekirdekli Cortex-A9 çözümü olacak.


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xxxx1 8 yıl
bildiğimiz kuş lastik serumla sapana bağlar sağa sola sallardık...hadi need for speed olsa basımız ustune androiden indirdim telefonda bir yerde ya nerde bilmem bileeee!..haber değeri bile yok.....
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Volkanbaba 8 yıl
Android telefona şu oyunla şu yazılımla geliyor diye kampanya yapmak çok saçma.Zaten angry birds ücretsiz.Paralı uygulamayla gelsede aynı mantık.1000 dolarlık telefon alan insan 1-2$ lık uygulamayıda rahatça alabilir.
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pandoras 8 yıl
OYun zaten marketde bedava indir yükle 3 dakkada yada sd karttan yükle çok bir olay değil rio ile gelse ne gelmese ne boş iş.
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napolyon94 8 yıl
bu oyunun ne özelliği varsa ,yani anlamıyorum onca kaliteli oyun varken kraloyundan fırlama bu oyun nasıl bu kadar tuttu ,DS mantığı sanırım ,az çaba çok para
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