Kızgın Kuşlar, LG'yi de etkiledi; Optimus serisi telefonlar Angry Birds Rio oyunu ile gelecek

Nvidia'nın Tegra 2 platformunu kullanan Optimus 2X modeli ile dünyanın çift çekirdekli ilk telefonu unvanını Guiness Rekorlar Kitabı'na yazdıran LG, artık bir fenomen haline gelen ve her sürümü milyonlarca defa indirilen Angry Birds oyunu için yapımcı firma Rovio Mobile ve Fox Digital Entertainment ile yeni iş birliğine gittiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre LG, Optimus serisi akıllı telefonlarında Angry Birds Rio oyununu standart uygulama olarak sunacak yani telefonlar kutudan Angry Brids Rio oyunu kurulu olarak çıkacaklar. LG'nin Kızgın Kuşları'n Rio macerasını içeren ilk telefonu, Optimus 2X'in Kanada pazarı için hazırlanan versiyonu olacak.

LG içerisinde bulunduğumuz ikinci çeyrek ile Optimus 3D ve Opitmus Black gibi üst segmentte yer alan diğer modellerinde de Angry Birds Rio'yu sunarak içerik anlamında fark yaratmayı hedefliyor. LG yöneticisi Yong-seok Jang açıklamasında, "en başarılı mobil oyunlardan birini müşterilerimize getirmenin heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Bu arada geçtiğimiz günlerde ARM ile mikroişlemci lisans anlaşması yaptığını duyuran LG'nin çalışmaları sürüyor. Yeni yıl ile birlikte akıllı telefonlarında kendi geliştirdiği işlemci tasarımlarını kullanmayı planlayan LG, Cortex-A9 ve Cortex-A15 mimarileri üzerinde çalışırken, ilk işlemcisi muhtemelen çift çekirdekli Cortex-A9 çözümü olacak.