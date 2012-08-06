Kızgın Kuşlar Mars'a gidiyor

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Yayınlandığı günden bu yana 100 milyon indirme barajını geçen fenomen Angry Birds serisinin yeni oyunu Space, yeni güncellemesi ile kızgın kuşları bu kez Mars'a gönderiyor.
Angry Birds Space: Red Planet adını alacak yeni güncelleme güz döneminde yayınlanacak. Ancak detaylar şimdilik belirsiz. Rovio, YouTube üzerinde bir videoyla güncellemenin kısa bir tanıtımını yaptı.
Güncelleme duyurusunun, Curiosity adlı uzay aracını NASA'nın başarıyla Mars'a indirmesine denk gelmesi ise ilginç bir tesadüf. İddialar, güncelleme içeriğinde buna yer verilebileceğini işaret ediyor. Videoda da bu olaya kısaca değinilmiş.
Angry Birds hayranlarının yine heyecanla bekleyeceği yeni güncellemenin neler sunacağını sonbahar döneminde hep birlikte göreceğiz.
http://www.youtube.com/watch?v=xDDRPocc-3Y&feature=player_embedded Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sıkıldığımda başvurduğum bir oyun sadece
space ilk çıktığında çok konuşulmuştu eğer space'te olduğu gibi yenilik getirebilirlerse başarısı sürer. ama diğer türlü aynı şeylerin tekrarı olursa inanlar sıkılır.
sims kadar uzatamazlar.
Bende ilginin azaldığını düşünüyorum. Şahsen bunu çevremdekilere göre söylüyorum. Sen oynuyabilirsin ama çoğu kişi bi oyunu uzun süre oynamaz.
Eğer yenilikçi bir yapı sunabilirse yine neden olmasın, şahsen space normal oyundan farklı bir yapı sundugu icin gayet iyi bir atılımdı. Yaratıcılık önemlidir ve sırf eski bir ürün diye yaratıcılıgı göstermemek olmaz [bkz crysis'e hala çıkan çeşitli modlar var :) ]
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