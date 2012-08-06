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Kızgın Kuşlar Mars'a gidiyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,3b
1
24
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yayınlandığı günden bu yana 100 milyon indirme barajını geçen fenomen Angry Birds serisinin yeni oyunu Space, yeni güncellemesi ile kızgın kuşları bu kez Mars'a gönderiyor.

Angry Birds Space: Red Planet adını alacak yeni güncelleme güz döneminde yayınlanacak. Ancak detaylar şimdilik belirsiz. Rovio, YouTube üzerinde bir videoyla güncellemenin kısa bir tanıtımını yaptı.

Güncelleme duyurusunun, Curiosity adlı uzay aracını NASA'nın başarıyla Mars'a indirmesine denk gelmesi ise ilginç bir tesadüf. İddialar, güncelleme içeriğinde buna yer verilebileceğini işaret ediyor. Videoda da bu olaya kısaca değinilmiş.

Angry Birds hayranlarının yine heyecanla bekleyeceği yeni güncellemenin neler sunacağını sonbahar döneminde hep birlikte göreceğiz.

http://www.youtube.com/watch?v=xDDRPocc-3Y&feature=player_embedded Yorum Yaz
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S.Vettel 7 yıl en beğenilen
Angry Birds'e olan ilgi giderek azaliyor.Bunlar son çırpınışlar kuşlar için :)
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latife6d854 7 yıl
bu oyundan sıkılmaya başladım
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Patria o Muerte 7 yıl
bağımlılık yapan güzel bir oyun.
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SystemApps 7 yıl
Adamların fizikten kazandığını Einstein bile kazanmamıştır.
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-Roland Deschain- 7 yıl
Ben mi sevmiyorum sadece bu oyunu
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Silver Eagle 7 yıl
Angry Birds'e ilgi azalsa da Amazing Alex geliyor:) bence mobil oyunun lideri hala Rovio
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delarux 7 yıl
cep telefonları olmasa angry birds ilgi görmez bence.
Sıkıldığımda başvurduğum bir oyun sadece
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akif_gamer 7 yıl
Yine yeni yeniden :)
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acmtncy 7 yıl
S.Vettel
Angry Birdse olan ilgi giderek azaliyor.Bunlar son çırpınaşlar kuşlar için :)

space ilk çıktığında çok konuşulmuştu eğer space'te olduğu gibi yenilik getirebilirlerse başarısı sürer. ama diğer türlü aynı şeylerin tekrarı olursa inanlar sıkılır.
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TayfaFener 7 yıl
angry bird,eskisi kadar oynandığını düşünmüyorum artık :(
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cagataykoroglu 7 yıl
OvernightSensation
cagataykoroglu
S.Vettel Angry Birdse olan ilgi giderek azaliyor.Bunlar son çırpınaşlar kuşlar için :)
arkadaş ne gereksiz adamlarsınız. ilgi azalıyormuş. kanıtla hadi? sen oynamıyorsun diye kimse oynamıyor mu sanıyorsun? adamlar bir fenomen yarattı. takdir etmek yerine saçma sapan yorumlar.
doğru bir fenomen yarattı ama tadında bırakmak en güzeli bu seriyi uzattıkça uzatıyorlar.

sims kadar uzatamazlar.
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DH Misafiri 7 yıl
cagataykoroglu
S.Vettel Angry Birdse olan ilgi giderek azaliyor.Bunlar son çırpınaşlar kuşlar için :)
arkadaş ne gereksiz adamlarsınız. ilgi azalıyormuş. kanıtla hadi? sen oynamıyorsun diye kimse oynamıyor mu sanıyorsun? adamlar bir fenomen yarattı. takdir etmek yerine saçma sapan yorumlar.

Bende ilginin azaldığını düşünüyorum. Şahsen bunu çevremdekilere göre söylüyorum. Sen oynuyabilirsin ama çoğu kişi bi oyunu uzun süre oynamaz.
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St Batuhan 7 yıl
OvernightSensation
cagataykoroglu
S.Vettel Angry Birdse olan ilgi giderek azaliyor.Bunlar son çırpınaşlar kuşlar için :)
arkadaş ne gereksiz adamlarsınız. ilgi azalıyormuş. kanıtla hadi? sen oynamıyorsun diye kimse oynamıyor mu sanıyorsun? adamlar bir fenomen yarattı. takdir etmek yerine saçma sapan yorumlar.
doğru bir fenomen yarattı ama tadında bırakmak en güzeli bu seriyi uzattıkça uzatıyorlar.

Eğer yenilikçi bir yapı sunabilirse yine neden olmasın, şahsen space normal oyundan farklı bir yapı sundugu icin gayet iyi bir atılımdı. Yaratıcılık önemlidir ve sırf eski bir ürün diye yaratıcılıgı göstermemek olmaz [bkz crysis'e hala çıkan çeşitli modlar var :) ]
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