Kızgın Kuşlar Mars'a gidiyor

Yayınlandığı günden bu yana 100 milyon indirme barajını geçen fenomen Angry Birds serisinin yeni oyunu Space, yeni güncellemesi ile kızgın kuşları bu kez Mars'a gönderiyor.





Angry Birds Space: Red Planet adını alacak yeni güncelleme güz döneminde yayınlanacak. Ancak detaylar şimdilik belirsiz. Rovio, YouTube üzerinde bir videoyla güncellemenin kısa bir tanıtımını yaptı.





Güncelleme duyurusunun, Curiosity adlı uzay aracını NASA'nın başarıyla Mars'a indirmesine denk gelmesi ise ilginç bir tesadüf. İddialar, güncelleme içeriğinde buna yer verilebileceğini işaret ediyor. Videoda da bu olaya kısaca değinilmiş.





Angry Birds hayranlarının yine heyecanla bekleyeceği yeni güncellemenin neler sunacağını sonbahar döneminde hep birlikte göreceğiz.