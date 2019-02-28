Klavyeli Android telefonu ön siparişe başladı

Nokia 9000 ile yükselişe geçen klavyeli akıllı telefonlar, Android trendinin yükseldiği ilk dönemlerde de devam etti ancak sonrasında dokunmatik ekranların benimsenmesi ile önemini kaybetti. F(x) Tec firması bu trendi yeniden canlandırdı.

F(x) Tec Pro 1 özellikleri ve fiyatı

Daha önce klavyeli Moto Mod projesi üzerinde çalışan ancak iptal edilmesi nedeniyle kendi telefonunu üretme kararı alan F(x) Tec girişimi ortaya hazır bir ürün çıkarmış durumda.

Ayrıca Bkz.

"Qualcomm yapay zekâ motoru dördüncü nesle terfi etti"

F(x) Tec Pro 1 adındaki akıllı telefon 6 inçlik AMOLED ekranında 2160 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran kavisli ve oldukça agresif bir ekran-kasa oranına sahip. 64 tuşlu klavye ekranın altında yer alıyor ve açılınca ekran 155 derecelik eğim yapıyor.

Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alan akıllı telefon 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile desteklenmiş. Arka kısımda 12MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera yer alırken ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

Kutudan Android 9.0 işletim sistemi ile çıkan telefonun mail gibi yatay ekranda kullanılabilen özel uygulamaları olacak. 3200mAh kapasiteli bataryaya sahip olan telefon için 649 Avro fiyat etiketi mevcut. Yeni amiral gemi telefonları ile yarışan bir fiyata sahip F(x) Tec Pro 1 modeli yaz aylarında sevkiyata başlayacak.