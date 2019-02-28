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Klavyeli Android telefonu ön siparişe başladı

Klavyeli telefonların modasının geçtiğini düşünüyorsanız F(x) Tec Pro 1 sizi yeniden ikna edebilir. Klavyeli telefon projesi hayata geçti ve ön siparişlere başladı.
2 ay
4,2b
1
22
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia 9000 ile yükselişe geçen klavyeli akıllı telefonlar, Android trendinin yükseldiği ilk dönemlerde de devam etti ancak sonrasında dokunmatik ekranların benimsenmesi ile önemini kaybetti. F(x) Tec firması bu trendi yeniden canlandırdı.

F(x) Tec Pro 1 özellikleri ve fiyatı

Daha önce klavyeli Moto Mod projesi üzerinde çalışan ancak iptal edilmesi nedeniyle kendi telefonunu üretme kararı alan F(x) Tec girişimi ortaya hazır bir ürün çıkarmış durumda.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm yapay zekâ motoru dördüncü nesle terfi etti"

F(x) Tec Pro 1 adındaki akıllı telefon 6 inçlik AMOLED ekranında 2160 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran kavisli ve oldukça agresif bir ekran-kasa oranına sahip. 64 tuşlu klavye ekranın altında yer alıyor ve açılınca ekran 155 derecelik eğim yapıyor.

Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alan akıllı telefon 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile desteklenmiş. Arka kısımda 12MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera yer alırken ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

Kutudan Android 9.0 işletim sistemi ile çıkan telefonun mail gibi yatay ekranda kullanılabilen özel uygulamaları olacak. 3200mAh kapasiteli bataryaya sahip olan telefon için 649 Avro fiyat etiketi mevcut. Yeni amiral gemi telefonları ile yarışan bir fiyata sahip F(x) Tec Pro 1 modeli yaz aylarında sevkiyata başlayacak.

 

https://www.fxtec.com/product/fxtec-pro1-pre-order/ Yorum Yaz
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muratai 2 ay en beğenilen faniseyler
faniseyler
Çok gereksiz bence.
Bunu almayı düşünen adam gider katlanabilir ekranlı telefon alır. Hem daha kullanışlı hemde ekranın 2 katına çıkıp tablet gibi kullanma imkanı var

katlanabilir telefon 2000 eurodan basliyor, bu ise 649.
kiyaslama yaparken azicik mantikli olun.
faniseylerÇok gereksiz bence.Bunu almayı düşünen adam gider katlanabilir ekranlı telefon alır. Hem daha kullanışlı hemde ekranın 2 katına ...
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shimoda 2 ay
Özellikle yatay ekranda yazı yazarken ekranı kaplayan sanal klavye tuşlarından nefret eden biri olarak kesinlikle bunu tercih ederdim. Yazarken, düzenleme yaparken vs. ekranın tamamını görmek güzel birşey.
İnsanların tercihlerine karışmak, küçümsemek moda oldu iyice.
Özellikle yatay ekranda yazı yazarken ekranı kaplayan sanal klavye tuşlarından nefret eden biri olarak kesinlikle bunu tercih ederdim. Yazarken, düzenleme yapa...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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astegon 2 ay
N97'mi özlemiştim vallahi.

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Elefue 2 ay
Güzel olmuş ama daha ince olmalıydı.
Ya da bu kalınlığa 3200 mAh pil çok az.
S835 bu cihazı çok pahalılıştırır. Hedef kitle yanlış seçilmiş. Denenmek için S835 yüksek fiyat oluşturuyor.
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scorpion20 2 ay Elefue
kalıklı sanırım üst kısım alt ile tam oturunca azalsın diye
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ramis78 2 ay
yeni nesil n97
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DH Misafiri 2 ay
nokia e7
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intel7mix 2 ay
WP kulanan kitle için tamda. Yazmakla çok uğraşmayan kişilerin ilgisini çekecek bir ürün değil. Bu fiyatlara daha çok iyileri varken.
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Fx_57,5 2 ay
klavyeli telefon için ilk bakacağım şeylerden birisi kalınlığı olur bu bilgiyi göremedim?
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intel7mix 2 ay Fx_57,5
Boyutları tam söyle "154*73.6*13.98 mm".
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sreylare 2 ay
3200mah sd 835 ve 649 euro. Sanırım ilk defa bir ürüne çöp diyeceğim. LG G8 alırım daha iyi bu hurda yerine. Uygun fiyatlı harici klavye alır kullanırım fiziksel klavye şart mı?
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Mr. Jingles 2 ay sreylare
G8 on numara telefon. Hiçbir eksiği yok hatta fazlası bile var. Kullanılan ses çipleri piyasadaki en iyi ses deneyimi sunan çipler. Bir müzisyenin ve müzik severin öncelikle tercih edeceği model konumunda.
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er1710 2 ay
Bu işin üstadı Blackberry priv ve keyone 1-2 var
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hömmgüzel 2 ay er1710
Priv ilk çıktığı zaman çok hoşuma gidiyodu
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intel7mix 2 ay er1710
yatay klavye tercihimdir kullanmak istesem.
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astegon 2 ay
N97'mi özlemiştim vallahi.

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shimoda 2 ay
Özellikle yatay ekranda yazı yazarken ekranı kaplayan sanal klavye tuşlarından nefret eden biri olarak kesinlikle bunu tercih ederdim. Yazarken, düzenleme yaparken vs. ekranın tamamını görmek güzel birşey.
İnsanların tercihlerine karışmak, küçümsemek moda oldu iyice.
1 Yanıt Yanıtla +10
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hamza5806 2 ay shimoda
Forumumuzun klasik adetidir
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muratkaya 2 ay
Bunların hiç aklı yok mu acaba. Dokunmatik ekranlı telefonlar bu mekanik klavyelerden kurtarmak için çıktı adamlar klavyeli telefon çıkarmaya çalışıyor.
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