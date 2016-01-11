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Kliksa, Teknosa’nın online outlet mağazası oldu

Sabancı Holding bünyesindeki e-ticaret kanalı Kliksa, çok yakında perakende teknoloji zinciri Teknosa’nın outlet kanalı olarak hizmet vermeye başlayacak. İşte konuya ilişkin detaylar:
3 yıl
12,6b
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46
Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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2012 yılından bu yana farklı kategorilerde ürünleri satışa sunan ve sektörün büyük isimlerinden olan Kliksa İç ve Dış Ticaret A.Ş., 11 Ocak 2016 itibari ile TeknoSA çatısı altında hizmet sunmaya başlayacak.

Teknosa’nın outlet kanalı olarak faaliyetlerine devam edecek olan Kliksa’dan kullanıcılar, farklı niteliklerdeki ürünleri uygun fiyata satın alma imkanına kavuşmuş olacak. Kademeli olarak sağlanacak geçişten sonra Kliksa, Teknosa ürün gamında yer alan reyonda sergilenmiş, seri sonu olarak kalmış, kullanılmış veya tamir görmüş ürünleri, uygun fiyata tüketicilerle buluşturacak.

Süpermarketten kozmetiğe kadar geniş bir yelpazede ürünlerin yer aldığı Kliksa’da yaşanacak olan değişime ilişkin henüz kesinlik kazanmış bir ifade mevcut değil ancak girilen yeni süreç ile birlikte Teknosa’nın ürün grubu dışında kalan tüm kategorilerin kaldırılacağı ön görülebilir.
 
Kliksa, Teknosa’nın online outlet mağazası oldu

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HeavyClocker 3 yıl en beğenilen
Fiyat ve müşteri hizmetleri alanında TeknoSAdan çok daha başarılılardı. Açıkcası üzüldüm.
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M-A-K 3 yıl
Teknosa'nın geleceği zaten yok ki. Bu şekilde e-ticaret siteleriyle rekabet edemez. Kliksa Sabancı Holding'in geleceğe yönelik yaptığı en iyi yatırımlardandı. Yazık olmuş.
Teknosa'nın geleceği zaten yok ki. Bu şekilde e-ticaret siteleriyle rekabet edemez. Kliksa Sabancı Holding'in geleceğe yönelik yaptığı en iyi yatırımlardandı. Y...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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stagemasterone 3 yıl
Kliksa, reyonda sergilenmiş, kullanılmış veya tamir görmüş ürünleri, uygun fiyata tüketicilerle buluşturacak. bu cümleden artık kliksadan sadece kutusu açılmış bir ürün alabileceğimi anlamam gerekiyor ki ne kadarlık bir satış beklenirki bu durumdan. ben yazlık lastik bile aldım kliksadan şimdi kullanılmış yada sergilenmişini mi satacaklar :)
Kliksa, reyonda sergilenmiş, kullanılmış veya tamir görmüş ürünleri, uygun fiyata tüketicilerle buluşturacak. bu cümleden artık kliksadan sadece kutusu açılmış ...
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DH Misafiri 2 yıl
Memnun kaldığım nadir sitelerden biriydi yazık olmuş.
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7nbitirdin 2 yıl
şimdi araştırken kliksaya girmek istedim, giremedim oha arkadaş teknosanın outlet i olmuş. Çok üzüldüm, çok güzel bir siteydi :/
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DH Misafiri 3 yıl
Çok üzüldüm Kliksayı çok severdim bu haber hiç iyi olmadı.
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MoneyTalks 3 yıl
Açıkcası artık güvence muhabbetini takan tüketici oldukça az. Öncelik fiyatı. Eskiden insanlar korkarlardı internetten yüksek fiyatlı özellikle elektronik alışverişlerine. Bozulsa kimle muhattap olacağım derdi vardı. Ama zaten günümüzdede herhangi sorunda aldığınız değil ürünün servisini veren kurumla, ithalatını yapan kurumla muhattapsınız. Vatan, teknosa v.b sadece satış kanalı. Yani atık ay vatandan alayım sorun olursa onlarla görüşüm muhabbetide yok.
Öncelik olması gerektiği gibi fiyat.
Hele şu gümrükte vergisiz geçiş fiyatı biraz daha esnetilse göreceğim ben bu mağazaların halini. Keşke amazon, dx, ali gibi siteler türkiyeye gönderdikleri ürün sayısı ve diyatları ile ilgili bir bilgi sunabilse ozaman akla kara ortaya çıkacak.
Özellikle son 2 yıldır Türkiyeden black friday sayesinde insanlar çok fazla alışveriş yaptılar amazondan. Bunda forumdaki ilgilenen arkadaşlarında etkisi var. İnsanların gözü yavaş yavaş açılıyor. Burda kimse ülkedeki verginin yüksekliği, mağaza kiraları muhabbeti yapmamalı. Mağaza fiyatınla internet fiyatını farklı yap ozaman. xxx sitesi senin fiyatından daha ucuza verebiliyorsa ve kar edebiliyorsa sende internet sitenden o fiyatta satabilirsin demektir. Beter olsunlar tek diyeceğim bu.
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DH Misafiri 3 yıl
Bu yorumu yazarken kliksadan sanırım son siparişimi verdim. Sanada güle güle kliksa.. yazık oldu.
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DH Misafiri 3 yıl
Kliksa, Teknosa'dan çok çok daha iyi bir sanal mağaza, yazık olmuş!
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ylmzsngl 3 yıl
Outlet ürün almayı tercih edenler için güvenilir bir sanal market. Bence iyi olmuş. Düşük fiyatlı sıfır ürünlere yazık oldu ama Teknosa çok sık ve farklı kampanyalar düzenleyerek indirimli hale getirir bence. Takip etmek lazım.
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Piêr Dé Sans 3 yıl
Yakın zamanda kapanacak. Bu outlet mağazasına çevirmeleri kapanma öncesinde son hareketleri.
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astralll 3 yıl
Teknosayi adam gibi yonetemeyen holdingten de bu beklenirdi zaten...
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stradivarius 3 yıl
Yıllardır kliksa dan alışveriş yaparım. Teknosa maalesef pahalı oluyor. Bu değişim ile teknosa daha da zarar eder, olan çalışanlara olur her zaman ki gibi. Sabancı her türlü ayakta kalır...
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