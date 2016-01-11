Kliksa, Teknosa’nın online outlet mağazası oldu

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2012 yılından bu yana farklı kategorilerde ürünleri satışa sunan ve sektörün büyük isimlerinden olan Kliksa İç ve Dış Ticaret A.Ş., 11 Ocak 2016 itibari ile TeknoSA çatısı altında hizmet sunmaya başlayacak.
Teknosa’nın outlet kanalı olarak faaliyetlerine devam edecek olan Kliksa’dan kullanıcılar, farklı niteliklerdeki ürünleri uygun fiyata satın alma imkanına kavuşmuş olacak. Kademeli olarak sağlanacak geçişten sonra Kliksa, Teknosa ürün gamında yer alan reyonda sergilenmiş, seri sonu olarak kalmış, kullanılmış veya tamir görmüş ürünleri, uygun fiyata tüketicilerle buluşturacak.
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Teknosa’nın outlet kanalı olarak faaliyetlerine devam edecek olan Kliksa’dan kullanıcılar, farklı niteliklerdeki ürünleri uygun fiyata satın alma imkanına kavuşmuş olacak. Kademeli olarak sağlanacak geçişten sonra Kliksa, Teknosa ürün gamında yer alan reyonda sergilenmiş, seri sonu olarak kalmış, kullanılmış veya tamir görmüş ürünleri, uygun fiyata tüketicilerle buluşturacak.
Süpermarketten kozmetiğe kadar geniş bir yelpazede ürünlerin yer aldığı Kliksa’da yaşanacak olan değişime ilişkin henüz kesinlik kazanmış bir ifade mevcut değil ancak girilen yeni süreç ile birlikte Teknosa’nın ürün grubu dışında kalan tüm kategorilerin kaldırılacağı ön görülebilir.
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Öncelik olması gerektiği gibi fiyat.
Hele şu gümrükte vergisiz geçiş fiyatı biraz daha esnetilse göreceğim ben bu mağazaların halini. Keşke amazon, dx, ali gibi siteler türkiyeye gönderdikleri ürün sayısı ve diyatları ile ilgili bir bilgi sunabilse ozaman akla kara ortaya çıkacak.
Özellikle son 2 yıldır Türkiyeden black friday sayesinde insanlar çok fazla alışveriş yaptılar amazondan. Bunda forumdaki ilgilenen arkadaşlarında etkisi var. İnsanların gözü yavaş yavaş açılıyor. Burda kimse ülkedeki verginin yüksekliği, mağaza kiraları muhabbeti yapmamalı. Mağaza fiyatınla internet fiyatını farklı yap ozaman. xxx sitesi senin fiyatından daha ucuza verebiliyorsa ve kar edebiliyorsa sende internet sitenden o fiyatta satabilirsin demektir. Beter olsunlar tek diyeceğim bu.
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