Kliksa, Teknosa’nın online outlet mağazası oldu

Süpermarketten kozmetiğe kadar geniş bir yelpazede ürünlerin yer aldığı Kliksa’da yaşanacak olan değişime ilişkin henüz kesinlik kazanmış bir ifade mevcut değil ancak girilen yeni süreç ile birlikte Teknosa’nın ürün grubu dışında kalan tüm kategorilerin kaldırılacağı ön görülebilir.

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2012 yılından bu yana farklı kategorilerde ürünleri satışa sunan ve sektörün büyük isimlerinden olan Kliksa İç ve Dış Ticaret A.Ş., 11 Ocak 2016 itibari ile TeknoSA çatısı altında hizmet sunmaya başlayacak.Teknosa’nın outlet kanalı olarak faaliyetlerine devam edecek olan Kliksa’dan kullanıcılar, farklı niteliklerdeki ürünleri uygun fiyata satın alma imkanına kavuşmuş olacak. Kademeli olarak sağlanacak geçişten sonra Kliksa, Teknosa ürün gamında yer alan reyonda sergilenmiş, seri sonu olarak kalmış, kullanılmış veya tamir görmüş ürünleri, uygun fiyata tüketicilerle buluşturacak.