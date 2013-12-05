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Knightscope, gelişmiş özelliklere sahip robot güvenlik görevlilerini tanıttı: K5 ve K10

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Knightscope, gelişmiş özelliklere sahip robot güvenlik görevlilerini tanıttı: K5 ve K10
Teknolojinin gelişmesi sonucunda yavaş yavaş da olsa insanların yerini robotlar almaya devam ediyor. Yıllar önce hayranlıkla seyrettiğimiz "RoboCop" benzeri bir yapı hazırlayan Knightscope ise, bu süreci hızlandırmaya niyetli görünüyor.
Her türlü probleme karşı alışveriş merkezi ya da okul gibi ortamlarda görev yapan güvenlik görevlilerinin yerini alması için K5 (Dar alanlar için uygun) ve K10 (Geniş alanlar için uygun) isimli iki yeni robot geliştirdiği duyuran Knightscope, bu makineleri olaya müdahale etmekten çok özerk olarak veri toplama amacıyla hazırlamış. Üzerlerinde yer alan 360 derece yüksek çözünürlüklü kamera, yüksek kaliteli mikrofon, termal ve kızıl ötesi sensörler, radar, ultrasonik hız ve mesafe sensörü, hava kalite ölçme sistemi ve optik karakter ile yüz algılama gibi teknolojiler bulunan robotlar, lazer görüntüleme sayesinde de bulundukları alanın üç boyutlu haritasını çıkartabiliyorlar. Kablosuz bağlantı üzerinden ortak kontrol merkezine çevrelerinde oluşan durumlar hakkında anlık olarak bilgi aktarımı yapan ve merkezde bulunan güvenlik güçlerine hiçbir insanın dikkat edemeyeceği düzeyde kontrol imkanı sunan K5 ve K10, kişilerin davranışlarını, araç plakalarını ve silahları dahi analiz edebiliyor.
Bölge güvenliği konusunu yeni bir seviyeye taşıyacağı belirtilen K5 ve K10, şuan için prototip aşamasında ve geliştirilmeye devam ediyor. Robotlar hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz. 
 
Knightscope, gelişmiş özelliklere sahip robot güvenlik görevlilerini tanıttı: K5 ve K10
 
Knightscope, gelişmiş özelliklere sahip robot güvenlik görevlilerini tanıttı: K5 ve K10

http://www.techhive.com/article/2069240/will-this-robot-make-america-safer.html#tk.rss_all Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
haqy 5 yıl en beğenilen
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Eğer bir 10 sene sonra böyle olacaksa, umarım robocop'u da icat etmeyi unutmazlar
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Mr.Legend 5 yıl
R2D2 geldi benim aklıma :)
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hhdk 5 yıl
o kadar robot yapıyosun da o destek tekerleri ne öyle ya sanayide ustaya mı verdiniz naptınız? bi de devrilir lan sanki o, ama düşünmüşlerdir herhalde o kadar :D devriliyomuş harbiden bi de
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alito 5 yıl
R2D2'nin aptal kuzeni
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sorix 5 yıl
ayaklı konserve
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scientist8 5 yıl
bildiğin dalek olmuş bu.
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haqy 5 yıl en beğenilen
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Eğer bir 10 sene sonra böyle olacaksa, umarım robocop'u da icat etmeyi unutmazlar
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Divinity 5 yıl
Uçan versiyonu yapılsa bildiğin security droid işte :)
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redwolf0 5 yıl
BENCE COK İYİ BİR PROJEDE TÜRKİYEDE OLMAZ BU İŞ SÖKERLER ROBOTU SANAYİDE SATARLAR
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