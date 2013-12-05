Knightscope, gelişmiş özelliklere sahip robot güvenlik görevlilerini tanıttı: K5 ve K10

Teknolojinin gelişmesi sonucunda yavaş yavaş da olsa insanların yerini robotlar almaya devam ediyor. Yıllar önce hayranlıkla seyrettiğimiz "RoboCop" benzeri bir yapı hazırlayan Knightscope ise, bu süreci hızlandırmaya niyetli görünüyor.

Her türlü probleme karşı alışveriş merkezi ya da okul gibi ortamlarda görev yapan güvenlik görevlilerinin yerini alması için K5 (Dar alanlar için uygun) ve K10 (Geniş alanlar için uygun) isimli iki yeni robot geliştirdiği duyuran Knightscope, bu makineleri olaya müdahale etmekten çok özerk olarak veri toplama amacıyla hazırlamış. Üzerlerinde yer alan 360 derece yüksek çözünürlüklü kamera, yüksek kaliteli mikrofon, termal ve kızıl ötesi sensörler, radar, ultrasonik hız ve mesafe sensörü, hava kalite ölçme sistemi ve optik karakter ile yüz algılama gibi teknolojiler bulunan robotlar, lazer görüntüleme sayesinde de bulundukları alanın üç boyutlu haritasını çıkartabiliyorlar. Kablosuz bağlantı üzerinden ortak kontrol merkezine çevrelerinde oluşan durumlar hakkında anlık olarak bilgi aktarımı yapan ve merkezde bulunan güvenlik güçlerine hiçbir insanın dikkat edemeyeceği düzeyde kontrol imkanı sunan K5 ve K10, kişilerin davranışlarını, araç plakalarını ve silahları dahi analiz edebiliyor.

Bölge güvenliği konusunu yeni bir seviyeye taşıyacağı belirtilen K5 ve K10, şuan için prototip aşamasında ve geliştirilmeye devam ediyor. Robotlar hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.