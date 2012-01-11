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Kodak, Wi-Fi özelliğine sahip dijital kamerası M750'yi duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Kodak, Wi-Fi özelliğine sahip dijital kamerası M750'yi duyurdu
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Yaşadığı önemli problemlerden ötürü kısa süre önce iflas bayrağını çekmek durumunda kalan Kodak, birbirinden yeni beş farklı dijital kamerasını sergiledi. (Z5120, M565, M215, C135, M750) Fotoğraf meraklılarıyla buluşturulacak dijital kameralardan kuşkusuz en dikkat çekenlerden birisi Wi-Fi özelliğiyle donatılan Easyshare M750 oldu. Wi-Fi teknolojisi sayesinde fotoğrafların yüklenmesi için kablolara gereksinim tamamen ortadan kalkıyor.
Daha detaylı teknik özelliklere geçecek olursak 16 megapiksel çözünürlüğünde 1/2.3-inç'lik CCD sensöre sahip M750'de, 5 kata kadar optik yakınlaştırma yapabilen 26-130 mm objektif bulunuyor. Yeni dijital kameranın ISO değeri duruma göre 64-1600 arasında, enstantane hızı ise 1/1600 saniyeye kadar ayarlanabiliyor.
3.0-inç boyutunda ve 230.000 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana, 18 MB dahili belleğe yer verilen dijital kamera, SD / SDHC kartlara destek veriyor. 
Kodak'ın, EasyShare M750'yi gümüş ve kırmızı renk seçenekleriyle, 129.95 Pound fiyat etiketiyle, ilkbahar aylarından itibaren piyasaya sürmeyi planlamakta.
Kodak, Wi-Fi özelliğine sahip dijital kamerası M750'yi duyurdu
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http://store.kodak.com/store/ekconsus/en_US/pd/ThemeID.3925700/Wireless_Camera__M750/productID.242344300 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sands 7 yıl
güzelmiş
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Silent Guardian 7 yıl
isyankar_emre
Kodak öyle pat diye ortadan gidicek bir firma değil siz rahat olun şu aralar çıkışı yakaladımı görürsünüz..

Kodak'ın CEO'su,Aynı zamanda muhasebe işlerinden sorumlu arkadaşta geldi.
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OKANATLI 7 yıl
Enteresan kodak la ilgili çelişkili haberler çıkıyor bu aralar. izleyelim görelim bakalım ne olacak.
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xpugur 7 yıl
iflas etmişti ya bunlar ...
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theyapici 7 yıl
3qzotix
Kendilerini iflas etmiş gibi gösterip reklam mi yapıyorlar anlamış değilim.

haklısın
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E_Aydin35 7 yıl
Kodak öyle pat diye ortadan gidicek bir firma değil siz rahat olun şu aralar çıkışı yakaladımı görürsünüz..
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buraoca2 7 yıl
Fiyatları çok uygun olmadıktan sonra, iflas bayrağı çekmiş bir firmanın ürününü neden alıyım ki? Teknik destek sıkıntısı oluşabileceğini bile bile...
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Foo Fighters 7 yıl
Batcaklar ama yinede 1 milyar dolar lazım..
Onu bulmaya çalışıyorlar hala adam gibi batmak için=)
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SEO-Uzmanı 7 yıl
hani iflas edecektin sen !?
saatin geldi artık git hadi ! :D
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S741 7 yıl
sen batmıyacakmıydın gardaş ?
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E_Aydin35 7 yıl
Kamera aslında pek de ahım-şahım birşey değil bakalım ne kadar satılıcak?
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