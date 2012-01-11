Kodak, Wi-Fi özelliğine sahip dijital kamerası M750'yi duyurdu

Yaşadığı önemli problemlerden ötürü kısa süre önce iflas bayrağını çekmek durumunda kalan Kodak, birbirinden yeni beş farklı dijital kamerasını sergiledi. (Z5120, M565, M215, C135, M750) Fotoğraf meraklılarıyla buluşturulacak dijital kameralardan kuşkusuz en dikkat çekenlerden birisi Wi-Fi özelliğiyle donatılan Easyshare M750 oldu. Wi-Fi teknolojisi sayesinde fotoğrafların yüklenmesi için kablolara gereksinim tamamen ortadan kalkıyor.

Daha detaylı teknik özelliklere geçecek olursak 16 megapiksel çözünürlüğünde 1/2.3-inç'lik CCD sensöre sahip M750'de, 5 kata kadar optik yakınlaştırma yapabilen 26-130 mm objektif bulunuyor. Yeni dijital kameranın ISO değeri duruma göre 64-1600 arasında, enstantane hızı ise 1/1600 saniyeye kadar ayarlanabiliyor.



3.0-inç boyutunda ve 230.000 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana, 18 MB dahili belleğe yer verilen dijital kamera, SD / SDHC kartlara destek veriyor.

Kodak'ın, EasyShare M750'yi gümüş ve kırmızı renk seçenekleriyle, 129.95 Pound fiyat etiketiyle, ilkbahar aylarından itibaren piyasaya sürmeyi planlamakta.



http://store.kodak.com/store/ekconsus/en_US/pd/ThemeID.3925700/Wireless_Camera__M750/productID.242344300