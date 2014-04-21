Koenigsegg'in yeni süper otomobil modeli One:1, üç boyutlu yazıcı teknolojisinden yararlanıyor

Hazırladığı her otomobil modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İsveç merkezli Koenigsegg, yeni süper otomobil modeli One:1 bünyesinde üç boyutlu yazıcı teknolojisinden yararlandıklarını açıkladı.

1340 kg ağırlık ve 1340 beygir gücüyle (Güç-ağırlık oranı 1:1) saatte ortalama 430 km hıza çıkabilen süper otomobil modeli Koenigsegg One:1, bu performans verileri yanında özellikle üç boyutlu yazıcıyla üretilmiş parçalarıyla öne çıkıyor. Açıklandığı kadarıyla 8 adet üretileceği söylenen One:1, titanyum malzeme kullanılarak üç boyutlu baskı sistemleriyle basılmış egzoz ucu ve yine aynı teknikle basılmış 3D turbo haznesiyle geliyor. Özellikle titanyum kullanılarak basılmış (Üretim 3 gün sürmüş) egzoz sistemiyle alüminyum benzerlerine göre yaklaşık 1kg kazanan otomobil modeli, bu sayede de daha yüksek performansın kapılarını aralamış oluyor.

Otomobil üretim sürecinde büyük firmalar gibi sadece bir gaz pedalı için 6 ay harcama lükslerinin olmadığını belirten 50 kişilik şirketin sahibi Christian Von Koenigseg, bu nedenle üç boyutlu baskı teknolojilerine çok büyük önem verdiklerini ve ABS plastik kullanılarak hazırlanan deneme parçalarının kendilerine çok büyük maddi avantaj getirdiğini sözlerine ekliyor.

Genel olarak üretim ve geliştirme açısından %20 oranında avantaj sağlayan sistemler hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. Bu arada Koenigsegg One:1'in dünyanın en hızlısı Hennessey Venom GT'yi geçmek için denemelere çıkabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

http://www.digitaltrends.com/cars/3d-printing-plays-big-role-koenigsegg-one1/#!E9zNN