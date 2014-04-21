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Koenigsegg'in yeni süper otomobil modeli One:1, üç boyutlu yazıcı teknolojisinden yararlanıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,4b
1
29
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Koenigsegg'in yeni süper otomobil modeli One:1, üç boyutlu yazıcı teknolojisinden yararlanıyor
Koenigsegg'in yeni süper otomobil modeli One:1, üç boyutlu yazıcı teknolojisinden yararlanıyor
Hazırladığı her otomobil modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İsveç merkezli Koenigsegg, yeni süper otomobil modeli One:1 bünyesinde üç boyutlu yazıcı teknolojisinden yararlandıklarını açıkladı.
1340 kg ağırlık ve 1340 beygir gücüyle (Güç-ağırlık oranı 1:1) saatte ortalama 430 km hıza çıkabilen süper otomobil modeli Koenigsegg One:1, bu performans verileri yanında özellikle üç boyutlu yazıcıyla üretilmiş parçalarıyla öne çıkıyor. Açıklandığı kadarıyla 8 adet üretileceği söylenen One:1, titanyum malzeme kullanılarak üç boyutlu baskı sistemleriyle basılmış egzoz ucu ve yine aynı teknikle basılmış 3D turbo haznesiyle geliyor. Özellikle titanyum kullanılarak basılmış (Üretim 3 gün sürmüş) egzoz sistemiyle alüminyum benzerlerine göre yaklaşık 1kg kazanan otomobil modeli, bu sayede de daha yüksek performansın kapılarını aralamış oluyor. 
Otomobil üretim sürecinde büyük firmalar gibi sadece bir gaz pedalı için 6 ay harcama lükslerinin olmadığını belirten 50 kişilik şirketin sahibi Christian Von Koenigseg, bu nedenle üç boyutlu baskı teknolojilerine çok büyük önem verdiklerini ve ABS plastik kullanılarak hazırlanan deneme parçalarının kendilerine çok büyük maddi avantaj getirdiğini sözlerine ekliyor.
Genel olarak üretim ve geliştirme açısından %20 oranında avantaj sağlayan sistemler hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. Bu arada Koenigsegg One:1'in dünyanın en hızlısı Hennessey Venom GT'yi geçmek için denemelere çıkabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

http://www.digitaltrends.com/cars/3d-printing-plays-big-role-koenigsegg-one1/#!E9zNN Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fukox 5 yıl en beğenilen
Gün gelecek arabalar tam halde çıkacak 3B yazıcılardan.
2 Yanıt Yanıtla +17
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Gladiotürk 5 yıl
3D yazıcı olayı hızlı şekilde ilerliyor. Gelecek bu sektörde kesinlikle.
1 Yanıt Yanıtla +10
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kenist 5 yıl
İşimiz gereği sektörü yakından takip ediyoruz ve son sekiz yıldır 3D metal yazıcılar zaten mevcut.Lakin iş tehlikeli noktalara gitmeden gereken tüm yasal düzenleme ve kanunların yapılması gerekmektedir.
Örneğin böyle bir makine da yazılan silahın balistik kayıtları olmadığı için katilin bulunma ihtimali çok düşüktür.

link

@TuVNeRa
İşimiz gereği sektörü yakından takip ediyoruz ve son sekiz yıldır 3D metal yazıcılar zaten mevcut.Lakin iş tehlikeli noktalara gitmeden gereken tüm yasal dü...
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Yanıtla +8
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1 Avatar
ozetto 5 yıl
one, new one, oneplus one, one:1 ... "abi adını one koyun yeni moda bu" diye zehri kim salıyo bilmiyorum ama yatacak yeri yok valla.
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ogameci 5 yıl
amerikada ki fuardan bir kare

yılan gibi bakıyor


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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BekirHan 5 yıl
3B yazıcımı tamamlamak üzere olmanın verdiği gururla izledim. Bu teknoloji bir devrim gerçekten.
Koenigsegg' in karbon fiber imalatı ile ilgili videolarınıda izlemenizi tavsiye ederim. Adamlar imalat teknolojilerinin tüm sınırlarını zorluyorlar.
Takdir edilesi gerçekten.
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Lazeran 5 yıl
3B yazıcı 2. saniyi devrimi olacak 10 sene sonra gelir beğenirsiniz bu yorumu tani Türkiye'nin bu sanayileşmeyi nasıl kaçırdığını tartışıp çaylarımızı yudumlarken.
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alp0007 5 yıl
Kilometrede kaç kuruş yakıyor?
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ciwanbilisim 5 yıl
Yav kimsede aracın kilosuna bakmıyor yazık yazık teknoloji sizi köreltmesin arkadaşlar...
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Zenci Forvet 5 yıl
Hastayım bu markaya harika araçlar yapıyorlar.
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Bob Kelso 5 yıl
Adamlar 50 kişilik firma ile neler başarıyor. Helal olsun.
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Recharged 5 yıl
Büyük iş başarmışlar ve büyük bir örnek aslında diğer firmalar için.
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Elsa 5 yıl
Adamlar 1KG'a bile dikkat etmiş
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Mr.Mezarci 5 yıl
3D yazıcının en güzel tarafı CNC göre daha ucuz/kolay/zaman tasarrufu/

1 Yanıt Yanıtla +1
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kenist 5 yıl
İşimiz gereği sektörü yakından takip ediyoruz ve son sekiz yıldır 3D metal yazıcılar zaten mevcut.Lakin iş tehlikeli noktalara gitmeden gereken tüm yasal düzenleme ve kanunların yapılması gerekmektedir.
Örneğin böyle bir makine da yazılan silahın balistik kayıtları olmadığı için katilin bulunma ihtimali çok düşüktür.

link

@TuVNeRa
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darkaura 5 yıl
3d yazici henry ford'un seri uretim montaj hattindan sonraki en buyuk endustriyel devrim olma yolunda gidiyor. yakin gelecekde tek tip arabalardan birini secmek yerine kendi istedigimiz tasarimda, sekilde ve donanimda arabalari siparis edip almamiz cok muhtemel. sokakdaki hic bir iki araba birbirinin aynisi olmayabilir.
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alperenxx 5 yıl
ilerde araba yazılımı satarlar bizde garajda araba basarız
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