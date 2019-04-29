Kojima’nın ifadeleri, Death Stranding’in MMO olabileceği yorumlarına neden oldu

Efsanevi oyun geliştiricisi Hideo Kojima, New York’ta düzenlenen Tribeca Film Festivali’nde oyunun yıldızı Norman Reedus ile katıldığı bir etkinlikte yeni projesi Death Stranding ile ilgili birkaç bilgi paylaştı.

Geliştiricinin paylaştığı bilgiler neticesinde, kapalı kutu olarak algılanan projenin bir MMO (devasa çok oyunculu çevrimiçi oyun) olabileceği yorumlarına neden oldu.

Oyun üzerindeki gizemi daha da artıran ve MMO yorumlarına neden olan açıklamasında Kojima, “Death Stranding, bir açık dünya aksiyon oyunu, ancak gerçekten çok yeni bir deneyim. Gerçek dünyada birçok olay yaşanıyor fakat her şey internete bağlandığı için gerçek dünyaya sanki bağlı kalmıyormuşuz gibi görünüyor. Bu durumu oyunda bir metafor olarak işleyeceğim. Oyuncu, oyundaki dünyaya tekrar bağlanmayı deneyecek. Çok yalnızsınız, etrafa yalnızlık hâkim ancak yine de bağlanmaya çalışacaksınız.” ifadelerini kullanmış.

Geliştirici, yapmış olduğu anlaşılması zor ve bir o kadar karışık olan diğer açıklamada ise öteki oyuncularla olan iletişimin önemine dikkat çekmiş. Kojima, “Yeni bir fikir daha ortaya attım. Oyuna giriyorsunuz ve herkes birlikte oynuyor ve birbirinize bağlanıyorsunuz. Daha fazla açıklama yapamam çünkü Sony bu durumdan rahatsız olabilir. Sony ile olan bağlantımın kopmasını istemem.” demiş.

Norman Reedus da sır vermedi



Ana karakterin sahibi Norman Reedus ise oyunun farklı bir düşünce tarzının ürünü olduğunu söylüyor. Aktör yaptığı açıklamada, “Genç bir oğula sahibim ve onla birkaç oyun oynamışlığım var. O oyunlarda etraftaki herkesi öldürüyorsunuz. Bu öyle değil. Şiddet öğeleri var ama diğer oyunlardan farklı.” diyerek gizeme gizem katmış.

Hatırlanacağı üzere oyunda Reedus ile birlikte görev alan Mads Mikkelsen da projede bir senedir görev yapmasına rağmen, oyunun halen ne ile ilgili olduğunu anlayamadığını ifade etmişti. Oyunun çıkış tarihi ise belirsizliğini korumaya devam ediyor.

https://www.digitaltrends.com/gaming/more-death-stranding-details-revealed-by-kojima/