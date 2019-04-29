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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kojima’nın ifadeleri, Death Stranding’in MMO olabileceği yorumlarına neden oldu

Bir etkinlikte konuşan Hideo Kojima ve Norman Reedus, Death Stranding ile ilgili açıklamalarda bulundu. İkilinin açıklamaları, oyunun bir MMO olabileceği yorumlarına neden oldu.
3 hf.
3,6b
3
16
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Efsanevi oyun geliştiricisi Hideo Kojima, New York’ta düzenlenen Tribeca Film Festivali’nde oyunun yıldızı Norman Reedus ile katıldığı bir etkinlikte yeni projesi Death Stranding ile ilgili birkaç bilgi paylaştı.

Geliştiricinin paylaştığı bilgiler neticesinde, kapalı kutu olarak algılanan projenin bir MMO (devasa çok oyunculu çevrimiçi oyun) olabileceği yorumlarına neden oldu.

Oyun üzerindeki gizemi daha da artıran ve MMO yorumlarına neden olan açıklamasında Kojima, “Death Stranding, bir açık dünya aksiyon oyunu, ancak gerçekten çok yeni bir deneyim. Gerçek dünyada birçok olay yaşanıyor fakat her şey internete bağlandığı için gerçek dünyaya sanki bağlı kalmıyormuşuz gibi görünüyor. Bu durumu oyunda bir metafor olarak işleyeceğim. Oyuncu, oyundaki dünyaya tekrar bağlanmayı deneyecek. Çok yalnızsınız, etrafa yalnızlık hâkim ancak yine de bağlanmaya çalışacaksınız.” ifadelerini kullanmış.

Geliştirici,  yapmış olduğu anlaşılması zor ve bir o kadar karışık olan diğer açıklamada ise öteki oyuncularla olan iletişimin önemine dikkat çekmiş. Kojima, “Yeni bir fikir daha ortaya attım. Oyuna giriyorsunuz ve herkes birlikte oynuyor ve birbirinize bağlanıyorsunuz. Daha fazla açıklama yapamam çünkü Sony bu durumdan rahatsız olabilir. Sony ile olan bağlantımın kopmasını istemem.” demiş.

Norman Reedus da sır vermedi

Ana karakterin sahibi Norman Reedus ise oyunun farklı bir düşünce tarzının ürünü olduğunu söylüyor. Aktör yaptığı açıklamada, “Genç bir oğula sahibim ve onla birkaç oyun oynamışlığım var. O oyunlarda etraftaki herkesi öldürüyorsunuz. Bu öyle değil. Şiddet öğeleri var ama diğer oyunlardan farklı.” diyerek gizeme gizem katmış.

Hatırlanacağı üzere oyunda Reedus ile birlikte görev alan Mads Mikkelsen da projede bir senedir görev yapmasına rağmen, oyunun halen ne ile ilgili olduğunu anlayamadığını ifade etmişti. Oyunun çıkış tarihi ise belirsizliğini korumaya devam ediyor.


https://www.digitaltrends.com/gaming/more-death-stranding-details-revealed-by-kojima/ Yorum Yaz
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Rachsuchtig 3 hf. en beğenilen

IhtiyarDelikanli
saçma sapan bir oyun şu resimlere bak sanarsın festival filmi afişleri

Oyunu oynamadan; daha hikayesini, oynanış mekaniklerini vs. bilmeden nasıl bu kadar net bir yorum yapabiliyorsun. At gözlüklerini bir at derim
IhtiyarDelikanlisaçma sapan bir oyun şu resimlere bak sanarsın festival filmi afişleriOyunu oynamadan; daha hikayesini, oyn...
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IhtiyarDelikanli 3 hf.
saçma sapan bir oyun şu resimlere bak sanarsın festival filmi afişleri
3 Yanıt Yanıtla +5
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FyKy 3 hf.
Oyun hakkında o kadar çok hype var ki sırf bu sebeple oyun çıktığında hepimiz hayal kırıklığına uğrayacağız.
Buna rağmen oyunun harika olacağı konusunda şüphem yok.
Oyun hakkında o kadar çok hype var ki sırf bu sebeple oyun çıktığında hepimiz hayal kırıklığına uğrayacağız.Buna rağmen oyunun harika olacağı konusunda ş...
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TheLuBu 3 hf.
Büyük beklentiler, büyük hayal kırıklıkları yaratır. Beklentinizi fazla yüksek tutmayın alt tarafı oyun. Bu nesilde ne oyunlar gördük PS4 lerimizde. The Last of US, GOW, Witcher 3, Uncharted, Horizon, Persona 5, RDR2 vs...
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BoRriZ 3 hf.
ya ne oyunnmuş arkadaş bu ya. bi çıksın da görelim. abarttılar da abarttılar. fos çıkacak sonunda.
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oyuncu11790 3 hf.
Kojima bilerek yada bilmeyerek oyunu gizemli ve beklentisi yüksek halde tutuyor, haliyle hayal gücü ve beklenti birleşince oyuncular tarafından inanılmaz bir oyun bekleniyor. Bunca beklenti karşısında oyuncuların önüne ne sunacaklar çok merak ediyorum...Firma açısından yararlı bir süreç oluyor, oyuna sürekli ilgi alaka merak oluyor fakat bu oyun çıktığında tersine dönecek ve karşılamaları gereken ciddi bir beklenti olacak...
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The Balance 3 hf.
MMO olacaksa herkes Norman Reedus mu olacak?
Ama umarım olmaz. Kojima san bile onlinea geçerse işimiz yaş.
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Ultratopkek 3 hf. yeni yorumcu
Bu adamın online oyun işine gireceğini sanmıyorum. Bence internet yüzünden dünyada hayvani derecede yalnızlık oluştu ve bu bir şekilde dünyayı yok etti. Geride kalanlar ise bu hataya düşmemeye çalışıyor.
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classlord 3 hf.
Bu oyunun sonuda p.t ve daysgone olacak gibi
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Kerim5100 3 hf.
Senelerdir üstüne konuşup hype yaratıyorlar büyük patlayacak demişti dersiniz.
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Tuomir 3 hf.
Bence bu oyun uzun süre sonra epey bir kafa açacağa benziyor demedi demeyin. MMO olayı maksimum summoning şeklinde Bloodborne tarzı olabilir. Nedense daha çok Journey'deki gibi bir multiplayer olacakmış gibi geliyor bana.
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snakefatih 3 hf.
Beni çeken bir yalnızlık hissi. Ama ps5 çıkınca ancak oynarız
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FyKy 3 hf.
Oyun hakkında o kadar çok hype var ki sırf bu sebeple oyun çıktığında hepimiz hayal kırıklığına uğrayacağız.
Buna rağmen oyunun harika olacağı konusunda şüphem yok.
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death stranding, Oyunlar ve
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