Konsol kalitesinde oyun gerçek oldu: Apple A17 Pro, teknoloji atılımı ve gelen oyunlar

iPhone 15 Pro ve Pro Max’e gelecek konsol oyunları
Apple, bu yılın sonuna kadar Resident Evil IV Remake ve Resident Evil VIII Village gibi AAA deneyimlerini iPhone oyuncularına sunmak için Ubisoft ve Capcom ile ortaklık kurdu. Death Stranding'in de bu yıl iPhone 15 Pro serisi akıllı telefonlar için piyasaya sürülmesi planlanıyor. Apple’ın resmi açıklamasına göre
Resident Evil Village, Resident Evil 4 ve Death Stranding bu yıl içinde iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'e geliyor. Assassin's Creed Mirage ise 2024'ün ilk yarısında satışa sunulacak. Apple ayrıca The Division: Resurgence ve Gensin Impact oyunlarını da gösterdi. Bu yapımlar da 2024’te iPhone 15 Pro modellerine gelecek.
Apple A17 Pro neden özel?
Apple A17 Pro, toplam 6 çekirdekli CPU ve önceki nesle göre yüzde 20'ye kadar daha yüksek performans sunan Apple tasarımı yeni bir shader mimarisine sahip. Diğer önemli iyileştirmelerin ise verimlilik ve mesh gölgelendirme bölümlerinde yapıldığını görüyoruz. Yongada bulunan 16 çekirdekli nöral işlem birimi saniyede 35 trilyona kadar işlem yapabilirken AV1 desteği de yerel olarak bulunuyor.
Devam edecek olursak, A17 Pro, ışın izleme uygulamalarında 4 kat daha hızlı performans sunuyor. Apple, yazılım tabanlı ve donanım hızlandırmalı bir karşılaştırma demosu gösterdi. Yazılım tabanlı çözüm 10 FPS'nin altında kalırken, donanım hızlandırmalı ışın izleme demosu tutarlı bir şekilde 30 FPS sağladı.
MetalFX yükseltme teknolojisi hem GPU çekirdeklerini hem de 35 TOP'a kadar nominal yapay zeka işlem gücü ile önceki neslin 2 katına kadar performansa sahip 16 çekirdek içeren Neural Engine çekirdeklerini kullanıyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde A17 Pro, akıllı telefon dünyasının halihazırda en güçlüsü konumunda. Bakalım rekabet nasıl şekillencek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.