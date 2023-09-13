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    Konsol kalitesinde oyun gerçek oldu: Apple A17 Pro, teknoloji atılımı ve gelen oyunlar

    Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde yeni A17 Pro yongasına yer verdi. Yeni yonga yıllardır söylenen “konsol kalitesinde oyun” deyimini gerçeğe dönüştürüyor.
    Konsol kalitesinde oyun gerçek oldu: Apple A17 Pro, teknoloji atılımı ve gelen oyunlar Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz gün tanıttığı iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde en güçlü mobil işlemci olan yeni A17 Pro yongasına yer verdi. Apple A17 Pro, güçlü işlemci özelliklerinin yanı sıra gelişmiş GPU yani grafik yeteneklerine de sahip. Bunların arasında ışın izleme ve MetalFX yükseltme gibi özellikler bulunuyor. Bu kas gücüne dayanarak Apple, resmi olarak iPhone 15 Pro ailesine gelecek konsol oyunlarını da duyurdu.

    iPhone 15 Pro ve Pro Max’e gelecek konsol oyunları

    Apple, bu yılın sonuna kadar Resident Evil IV Remake ve Resident Evil VIII Village gibi AAA deneyimlerini iPhone oyuncularına sunmak için Ubisoft ve Capcom ile ortaklık kurdu. Death Stranding'in de bu yıl iPhone 15 Pro serisi akıllı telefonlar için piyasaya sürülmesi planlanıyor. Apple’ın resmi açıklamasına göre

    Resident Evil Village, Resident Evil 4 ve Death Stranding bu yıl içinde iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'e geliyor. Assassin's Creed Mirage ise 2024'ün ilk yarısında satışa sunulacak. Apple ayrıca The Division: Resurgence ve Gensin Impact oyunlarını da gösterdi. Bu yapımlar da 2024’te iPhone 15 Pro modellerine gelecek.

    Apple A17 Pro neden özel?

    Apple A17 Pro, toplam 6 çekirdekli CPU ve önceki nesle göre yüzde 20'ye kadar daha yüksek performans sunan Apple tasarımı yeni bir shader mimarisine sahip. Diğer önemli iyileştirmelerin ise verimlilik ve mesh gölgelendirme bölümlerinde yapıldığını görüyoruz. Yongada bulunan 16 çekirdekli nöral işlem birimi saniyede 35 trilyona kadar işlem yapabilirken AV1 desteği de yerel olarak bulunuyor.

    Konsol kalitesinde oyun dönemi: Apple A17 Pro ve gelen oyunlar Tam Boyutta Gör
    GPU tarafındaysa Apple, şimdiye kadarki en büyük değişimi yaptığını söylüyor. A17 Pro’daki GPU, altı çekirdeğe sahip ve önceki modele göre yüzde 20'ye kadar daha hızlı. GPU, mesh gölgelendirme, donanım hızlandırmalı ışın izleme ve daha fazlasına olanak tanıyor. Işın izleme, A16 Bionic'teki yazılım tabanlı seçenekten dört kat daha hızlı çalışırken nöral işlem birimi ayrıca yükseltme için grafik birimini destekliyor.
    Konsol kalitesinde oyun dönemi: Apple A17 Pro ve gelen oyunlar Tam Boyutta Gör
    A17 Pro’ya devam etmeden önce bir parantez açmak gerekiyor. Samsung, Galaxy S23 serisinde yer alan kendi donanım hızlandırmalı ışın izleme çözümünü bu yılın başında tanıtmıştı. Galaxy S23 serisi, ışın izleme ve grafik yetenekleri için AMD'nin RDNA 2 mimarisini kullanıyordu. Galaxy S24 ailesinde RDNA 3’e geçildiğini görebiliriz.

    Devam edecek olursak, A17 Pro, ışın izleme uygulamalarında 4 kat daha hızlı performans sunuyor. Apple, yazılım tabanlı ve donanım hızlandırmalı bir karşılaştırma demosu gösterdi. Yazılım tabanlı çözüm 10 FPS'nin altında kalırken, donanım hızlandırmalı ışın izleme demosu tutarlı bir şekilde 30 FPS sağladı.

    Konsol kalitesinde oyun dönemi: Apple A17 Pro ve gelen oyunlar Tam Boyutta Gör
    Apple ayrıca, PS5'in Dual-Sense’i gibi piyasadaki en iyi kontrol cihazlarını desteklediğini duyurdu. Ayrıca Apple iPhone 15 Pro'ya gelen önemli bir özellik de MetalFX yükseltme desteği olacak. Yükseltme teknolojileri PC ve konsol alanında büyük ölçüde benimsenmiş durumda. Apple, MetalFX kullanarak iPhone 15 Pro serisinin yalnızca daha hızlı çalışmakla kalmayıp aynı zamanda daha düşük güç tüketerek oyunlarda yüksek kare hızları elde edileceğini iddia ediyor. Bu pil ömrüne de pozitif katkı yapacak.

    MetalFX yükseltme teknolojisi hem GPU çekirdeklerini hem de 35 TOP'a kadar nominal yapay zeka işlem gücü ile önceki neslin 2 katına kadar performansa sahip 16 çekirdek içeren Neural Engine çekirdeklerini kullanıyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde A17 Pro, akıllı telefon dünyasının halihazırda en güçlüsü konumunda. Bakalım rekabet nasıl şekillencek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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