Epic Games mağazasından Death Stranding sürprizi

Tam Boyutta Gör Tam da Hideo Kojima’nın bir Death Stranding filmi üzerinde çalıştığı gündeme gelmişken Epic Games mağazası döneminin hit oyununu oyunculara hediye ediyor. Death Stranding yarına kadar ücretsiz.

Epic Games hediyesini kaçırmayın

2019 yılında PS4 için piyasaya sürülen Death Stranding, Konami’den ayrılan Hideo Kojima’nın Kojima Productions bünyesindeki ilk oyunu olma özelliğine sahip. Sonrasında PC için de çıkan oyun toplamda 10 milyondan fazla satmıştı.

Death Stranding filmi duyuruldu: İşte detaylar 1 hf. önce eklendi

Kojima’nın türünü Strand olarak tabir ettiği Death Stranding asıl olarak bir yürüyüş simülasyonu kategorisine alınıyor. Post apokaliptik ABD’de geçen oyunda Sam Bridges, bir taraftan dış dünyadan izole birimlerin ihtiyacı olan kargoları taşırken diğer yandan gizemleri de çözmeye çalışıyordu. Oyunun geçiş animasyonları bile zaten başlı başlına bir film gibiydi. Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux gibi önemli isimler oyunda rol almıştı. Death Stranding yarın 18.59’a kadar kütüphaneye eklenebilecek.

Death Stranding

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Death Stranding oyunu ücretsiz