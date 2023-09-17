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    Apple’dan iddialı açıklama: iPhone 15 Pro en iyi oyun konsolu

    iPhone 15 Pro serisi ile birlikte A17 Pro işlemcisini tanıtan Apple, bu yıl mobil oyun dünyasına daha çok önem verecek gibi. Firmanın yeni açıklaması, mobil oyun dünyasında oldukça dikkat çekecek.

    Apple'a göre iPhone 15 Pro dünyanın en iyi konsolu Tam Boyutta Gör

    Apple’ın geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlik; iPhone 15, iPhone 15 Pro ve Apple Watch Series 9 gibi birçok ürüne yer verse de etkinliğin gözdesi iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmuştu. 3nm sürecinde geliştirilen ilk çip olan Apple A17 Pro’dan güç alan bu cihazlar, grafik geliştirmeleri ile mobil oyun dünyasının gündemine oturmayı başardı. Apple’ın yeni açıklaması ise iPhone 15 Pro’u daha çekici bir cihaz yapacak cinsten.

    Mobil oyun dünyasında yeni bir çağ

    Bildiğiniz gibi Apple A17 Pro, firmanın ilk ışın izleme destekli mobil grafik çipine sahip. 6 CPU çekirdeği ve 6 GPU çekirdeğinden güç alan bu çip, Apple için mobil oyun dünyasında yeni bir çağ başlatacak. Etkinlikte bu çipsetin tanıtılmasının ardından Apple; Resident Evil Village, Resident Evil 4, Assassin’s Creed Mirage ve Death Stranding gibi yapımların iPhone 15 Pro cihazlarına geleceğini duyurmuştu. Bu duyurusu ile dikkat çeken Apple, yeni bir açıklaması ile tartışmalara neden olacak.

    Apple'a göre iPhone 15 Pro dünyanın en iyi konsolu Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 Pro’nun oyun yetenekleri için IGN ile röportaj yapan Apple yöneticileri Jeremy Sandmel ve Tim Millet, bu görüşme sırasında önemli bilgiler paylaştı. Buna göre standart iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modelleri, USB-C üzerinden 4K 60fps video çıkışını destekleyecek ve bu cihazlar, Apple’ın MetalFX ölçeklendirme teknolojisi ile yüksek çözünürlüklerde oyun oynanmasını mümkün kılacak. Bunun dışında yöneticiler, oyuncuların yüksek güç tüketimi konusunda endişe etmemeleri gerektiğini belirtti. Buna göre Apple’ın başarılı donanım optimizasyonları, geliştiricilere sundukları MetalFX gibi araçların ve geliştiricilerin tek bir sistemi hedeflemesinin başarılı optimizasyonlara izin verecek.

    iPhone 15 Pro dünyanın en iyi konsolu olacak

    Aynı görüşme sırasında IGN yazarı Taylor Jones, iPhone 15 Pro’nun yeni nesil konsollardan hangisine daha yakın olduğunu sordu. Bunun üzerine Platform Mimarisi Başkan Yardımcısı Tim Millet, iPhone 15 Pro’nun direkt olarak konsollarla rekabet etmediğini ancak yeni nesil konsolların geliştiricilere sunduğunu araçları kendilerinin de sunduğunu belirtti. Ayrıca Millet, Apple’ın geliştiricilere ve oyunlara odaklandığını ekledi.

    Apple'a göre iPhone 15 Pro dünyanın en iyi konsolu Tam Boyutta Gör
    Aynı soruya Apple'ın GPU yazılımı Kıdemli Direktörü Jeremy Sandmel ise biraz daha farklı bir şekilde cevap verdi. Sandmel, iPhone 15 Pro ile kullanıcıların tek bir cihazda fotoğraf çekebileceğini, anı yaratabileceğini ve konsol kalitesinde oyun oynayabileceğini söyledi. Daha sonra Sandmel, en iyi oyun konsolunun yanınızda olan olduğunu söyleyerek iPhone 15 Pro’nun en iyi oyun konsolu olacağını belirtti. Apple’ın A17 Pro çip seti Xbox Series veya PS5 ile yarışamayacak olsa da Apple, konsol kalitesindeki oyunları iPhone’a getirmekte kararlı gibi görünüyor.
    Kaynakça https://www.ign.com/articles/apple-iphone-15-pro-gaming-interview https://9to5mac.com/2023/09/16/iphone-15-pro-gaming-a17-pro-interview/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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