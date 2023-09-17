Apple’dan iddialı açıklama: iPhone 15 Pro en iyi oyun konsolu

Apple’ın geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlik; iPhone 15, iPhone 15 Pro ve Apple Watch Series 9 gibi birçok ürüne yer verse de etkinliğin gözdesi iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmuştu. 3nm sürecinde geliştirilen ilk çip olan Apple A17 Pro’dan güç alan bu cihazlar, grafik geliştirmeleri ile mobil oyun dünyasının gündemine oturmayı başardı. Apple’ın yeni açıklaması ise iPhone 15 Pro’u daha çekici bir cihaz yapacak cinsten.
Mobil oyun dünyasında yeni bir çağ
Bildiğiniz gibi Apple A17 Pro, firmanın ilk ışın izleme destekli mobil grafik çipine sahip. 6 CPU çekirdeği ve 6 GPU çekirdeğinden güç alan bu çip, Apple için mobil oyun dünyasında yeni bir çağ başlatacak. Etkinlikte bu çipsetin tanıtılmasının ardından Apple; Resident Evil Village, Resident Evil 4, Assassin’s Creed Mirage ve Death Stranding gibi yapımların iPhone 15 Pro cihazlarına geleceğini duyurmuştu. Bu duyurusu ile dikkat çeken Apple, yeni bir açıklaması ile tartışmalara neden olacak.
iPhone 15 Pro dünyanın en iyi konsolu olacak
Aynı görüşme sırasında IGN yazarı Taylor Jones, iPhone 15 Pro’nun yeni nesil konsollardan hangisine daha yakın olduğunu sordu. Bunun üzerine Platform Mimarisi Başkan Yardımcısı Tim Millet, iPhone 15 Pro’nun direkt olarak konsollarla rekabet etmediğini ancak yeni nesil konsolların geliştiricilere sunduğunu araçları kendilerinin de sunduğunu belirtti. Ayrıca Millet, Apple’ın geliştiricilere ve oyunlara odaklandığını ekledi.Kaynakça https://www.ign.com/articles/apple-iphone-15-pro-gaming-interview https://9to5mac.com/2023/09/16/iphone-15-pro-gaming-a17-pro-interview/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.