Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Death Stranding

Epic Games 18 Mayıs gizemli oyunu hangisi?
Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunu Death Stranding olarak açıklandı. Death Stranding’i 25 Mayıs 2023 saat 18.00’e kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Epic Games, Death Stranding’i 25 Aralık 2022 tarihinde de ücretsiz olarak dağıtmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.