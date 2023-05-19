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    Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Death Stranding

    Epic Games Store, Mega İndirim kampanyasını kutlamak için 15 Haziran'a kadar her hafta büyük bir oyunu ücretsiz olarak dağıtacak. Bu haftanın ücretsiz oyunu: Death Stranding.
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    Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Death Stranding Tam Boyutta Gör
    Epic Games Store’un büyük indirim dönemlerinden Mega İndirim kampanyası başladı. Mega İndirim dönemi boyunca her hafta büyük bir oyun hediye edilecek. Bu hafta Death Stranding ücretsiz olarak dağıtılıyor.

    Epic Games 18 Mayıs gizemli oyunu hangisi?

    Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunu Death Stranding olarak açıklandı. Death Stranding’i 25 Mayıs 2023 saat 18.00’e kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Epic Games, Death Stranding’i 25 Aralık 2022 tarihinde de ücretsiz olarak dağıtmıştı.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 4 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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