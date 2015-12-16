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Konya'ya ilk insansı robot fabrikası geliyor

Akınsoft, Türkiye'nin ilk ınsansı robot fabrikasını Konya'da açıyor. 26 Aralık'ta temellerini atacağı fabrika 2016'nın sonlarında aktif bir şekilde üretime geçecek.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Rabia Elmaslı
Haber Editörü
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İlk olarak standart işlevleri olan 'Akıncı' adında robotları sonralarında ise garsonluk yapabilen 'Ada' adındaki robotları üreten Akınsoft bu sıralar yoğun çalışmalar içerisinde. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmek için kolları sıvadılar.


1995 yılında kurulan Akınsoft yazılım şirketi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek. Konya'da bir insansı robot fabrikası açmayı planlayan şirket, 26 Aralık günü bir tören eşliğinde fabrikanın temelleri atacak. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın, yeni robotları hakkında bilgi verdi. İlk olarak 'Ada' ve 'Akıncı' çalışmalarına devam edeceklerini daha sonrasında da havaalanlarında yol gösterecek, bilet satışı yapabilecek 'Ada Hostes' adında bir robot üreteceklerini belirtti. Ayrıca Akıncı robot üretimi için bu zamana kadar 10 milyon liralık bir yatırımı yapıldığını yeni fabrikayla birlikte bu yatırımın 20 milyona çıkacağını da ifadelerine ekledi.

Akınsoft'un 26 Aralık'ta temellerini atacağını fabrika ile birlikte robotların seri üretimine ve satışına başlanacak. Bu konuda Özgür Akın: "Bu temel ile Türkiye’nin ilk robot fabrikasının temeli atılmış olacak. Fabrikamız 2016 sonuna doğru faaliyete geçecek. Ada robotlarımızın seri üretimine geçmiş olacağız. Şu anda ’Ada’ ticari bir ürün olarak hazır. Yakın zamanda da belirli fiyat kriterleri oluşturulduktan sonra satışına başlayacağız. Hostes veya garson olarak görev yapacak olan Ada serimizi, Akınsoft uygulama merkezi dışında da görmeye başlayacağız." dedi. 


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santhora 3 yıl en beğenilen
Gelişme güzel ama tasarım berbat. O ne öyle şişme bebek gibi. Valla bu robotların başına gelenler haberlere konu olur demedi demeyin:)
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cok yakinda 3 yıl
Hadi bakalim..konya deyince aklima namaz kilan robot gelmedi degil.
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serafon 3 yıl
emre1393
Tam da yobazların başkentinde, orayı da ıslıklar bunlar.

batının kendi milletine vermediği zehirli işe yaramaz kültürü 7/24 serumla alan şuursuzun, iş bilmezin, dünyaya, insanlara hiç faydası olmayanın, işkembecinin, cevap bile vermeye değmezin, nefes alması bile israf olan birisin başka da birşey değilsin!
emre1393Tam da yobazların başkentinde, orayı da ıslıklar bunlar.batının kendi milletine vermediği zehirli işe yaramaz kültürü 7/24 se...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Barni Moloztaş 3 yıl
Türkiye'de robot olmaz abi
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tricore 3 yıl
mesincır
DH Misafiri Eleştirenlere sormak lazım SİZ olsaydınız ne yapardınız?
Ben olsam başarılı bir tasarımcıya parasını verir düzgün bir tasarım yaptırırdım. Aldın mı cevabını? Tabi senin derdin soru sormak değil milleti ukala ukala hesaba çekmek. Yoksa öyle büyük harfle SİZ diye diye bağırmazdın.

aynen öyle gözleri keçeli kalemle yapmazdım ı büyük yazmak lazım .
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edirneli86 3 yıl



Türk yapımı insansı robot denilince ilk akla gelen.
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W O M B A T 3 yıl
Beyler robotlarin kiyafetlerini aksesuarlarini falan bizzat Agatha Ruiz de la Prada tasarlamis diyorlar
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C.CEMİL 3 yıl
El teknoloji üretir bizimkiler onun oyuncağını dahi yapamaz
buna robot diyenler ömürlerinde mutfak robotu bile görmemiştir
ulen bunun neresi robot :)

çizgi takibi yapan robotu artık bebeler bile yapabiliyor ve parçalarını bir elektronikçiden toplayıp ilgilenen herkes yapabilir (ha bunlar biraz daha büyüğünü yapmış o kadar)

ama en çok güldüğüm olay ,bizimkiler yapınca diye başlayan malum şahıslar :)
konuyu bilmez,anlamaz,bilgisi de ilgisi de yoktur ama ne zaman yerli diye bir şey duysa hemen atlayıp ,gurur duydum-helal olsun vs. şeklinde göklerde uçurur
sonra hikaye olduğunu öğrenince özür dileyeceğine tam tersi olarak bu defa da ,ya işte bu bir başlangıç ,ileride daha iyisi yapılır ,Çin bile başlarda taklit ve kopya ile gelişti şeklinde bir yığın masal anlatılır, hele ki verdikleri iphone örneği tam evlere şenliktir
bu hızla gidilirse 3000 li yıllarda diğerlerinin şimdiki yaptığı robotları yapabilirler
başka ülkede olsa bunu robot yaptım diye getireni rezil ederler ama bu ülkede ödül dahi verirlerse şaşmayın ,ha bu arada büyük ihtimal ballı bir kredi de kopartacaktır (Konyalı olmanın avantajıyla)

C.Yılmaz'ın tecavüze uğrayan robotu bile bundan hallice :)
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smegal 3 yıl
kültürlü cingen
smegalinternet kafelere sattıkları programlarda sorunlar olan, sorunlarını bir türlü gideremeyen, giderse bile bunu bir sonraki güncellemeye getiren, getirdigi güncellemeyi sorunları hallettik diye para isteyen, sonra başka sorunların çıktıgı ve dejavu yaşadığımız sonu gelmeyen para tuzağı hazırlayan akınsoftun neden bir türlü iyileştirmediğini bu robotlarla anlamış olduk, meğerse daha önemli işleri varmış. basit bir internet kafe programını yıllardır düzeltemeyen akınsoft robot işinde:) şimdi neden gülmeyeyim bana bir söyleyin.robotlar bildiğin kezban olmuş:) biraz bilimkurgu filmleri izleyin, saç ve ruj nedir abi:) gözlerine bittim ama.FRANSIZ ROBOT ÜRETİCİSİ ALDEBARAAN ROBOTICS VE JAPON ŞİRKETİ SOFTBANK CORP TARAFINDAN ORTAK OLARAK HAZIRLANAN BİR ROBOT İŞÇİ OLAN PEPPER ROBOTLARININ EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ KARŞISINDAKİ İNSANIN İFADELERİNİ ANLAYABİLMESİ VE SES TONUNU ANALİZ EDEBİLMESİ. PEPPER ROBOTLARI GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE FRANSA’DA TREN İSTASYONLARINDA ÇALIŞMAYA BAŞLADImilletin robotu ifade anlıyor, ses analizi yapıyor, merdiven çıkan robot yapıyor, hiç mi takip etmiyorlar dünyada neler yapıldığını, şimdilik bunu satıp, sonra da yürüyen versiyonunu yapıp mı satacaklar acaba? mantıklı aslında, söz konusu para olunca akınsoftun yapacaklarına şaşmamalı.
İğneleme Bırak yapsınlar, sizin gibi küçük insanlar eleştiriyor diye proje mi dursun O pepper dediğin robotlarda Akınsoftun şirket yaşından daha fazla AR-GE yılı olduğuna eminim Biz de biliyoruz lanet olası, Adamı deli eden o kafe yazılımlarını Ama bu kadar düşman olunmaz Türkiyenin bilimdeki ilerlemesine yardım etmeniz lazım Eleştiri iş bitikten sonra olur, iş yapılırken motivasyon verilir

düşmanlık mı? ne düşmanlığından bahsediyorsun? yorumlara açık olmayı öğrenin önce, körü körüne tutunmayın, yorum çeşitliliktir.bu şekilde ileriyi görürsün...
bana küçük diyorsun ama ben büyük düşünüyorum, küçük düşünen sensin şuan:) tamam destekleyelim ama neyi? ne güzel demişsin ar-ge diye, sende yap argeni? senin tutan ne? bu ne acele? acil para girişimi lazım şirkete? yazdığı programların hatalarını düzeltik diye satan bir firmadan bahsediyoruz burada. şirket itibarını düzelt önce ki, yaptığın işlerde acaba dedirtme insana!!!
önce farklı yap, sonra basına tanıt, şuan araştırmaya devam ediyoruz dersin, prototip olayı yani. gelecekte bunu planlıyoruz olayı, işte sana arge:)
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Oroborus 3 yıl
Robota da türban taksalardı keşke, konya'ya hiç gitmiş mi öyle her tarafı açık şeçik. ayıptır günahtır ya
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
Koyun robot da yapsınlar da Konyalılara arkadaşlık eder.
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DH Misafiri 3 yıl
Simdi baslar yine begenmezci Türkler burun kivirmaya. Kendileri toplumun katkisi için tas üstüne tas koymazlar, birileri bi seyler yapmaya calistiginda da asagilik duygusundan dolayi yabanciyla karsilastirip asagilarlar. Egitime önem vermeyen kültürümüzden dolayi dünyayi yarim asir geriden takip ediyor olsak da bir yerlerden baslamak lazim.
Akinsoft'un böyle bir alana el atmasi takdire sayan, umarim basarili olur.
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DH Misafiri 3 yıl
akınsoft konyada kurulmuş bir şirket sahibide konyalı fabrikanında konyada kurulması normal ama türkiyenin teknolojide gelişmek için yaptığı projelerde bazı salaklar köstek oluyor daha iyisini yapabilecek aklın varsa daha iyisini yap biz ona da destek oluruz. ama o akıl sende yoksa konuşma destek ol..
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mosyozzz 3 yıl
Bildiğin vitrin mankeni lab bu
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edirneli86 3 yıl
Bizim bu saatten sonra yapacağımız en iyi şey ülkeler arası diyalog olarak daha sıcak ve daha kolay kaynaşma sağladığımız ülkeler ile ortaklıklar kurmak.

Kore ile duygusal bağlarımız çok fazla keza Japonya ile de Hindistan Pakistan ile de. Çok mu zor ki yerli üretim yapma hedefi ile yola çıkmış firmaların devletin de desteği ile bu ülkeler ile teknolojik birliktelik yapması. Misal Vestel; gidersin samsung ile Lg ile konuşursun anlaşırsın araya devletleri de katarak halkınDa Duygusal yanlarını tetikleyen bir iki organizasyon ile işlemci tasarım arge ne bileyim her türlü konuda bilgi alışverişi yapArsın Malzeme donanım alışverişini sağlarSın.

Artık geriden gelme lüksümüz yok adımlarınızı çok dalga geniş atmak zorundayız. 5 yılda 10-15yıllık atılım yapılmalı ki aradaki fark kapatılsın.

Üste de yazan olmuş honda nın robotu kaç senelerin senesi adım adım ilerlemiş bizde adım adım gidecek durum yok biz eğitim sürecini bir an önce iyi noktaya getirip diğer yandan güncel teknolojiye hızlıca erişim sağlamak yönünde hareket etmeniz gerek.
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edirneli86 3 yıl
Bir şey yazmışsın ama sildin galiba
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