Konya'ya ilk insansı robot fabrikası geliyor

İlk olarak standart işlevleri olan 'Akıncı' adında robotları sonralarında ise garsonluk yapabilen 'Ada' adındaki robotları üreten Akınsoft bu sıralar yoğun çalışmalar içerisinde. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmek için kolları sıvadılar.









1995 yılında kurulan Akınsoft yazılım şirketi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek. Konya'da bir insansı robot fabrikası açmayı planlayan şirket, 26 Aralık günü bir tören eşliğinde fabrikanın temelleri atacak. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın, yeni robotları hakkında bilgi verdi. İlk olarak 'Ada' ve 'Akıncı' çalışmalarına devam edeceklerini daha sonrasında da havaalanlarında yol gösterecek, bilet satışı yapabilecek 'Ada Hostes' adında bir robot üreteceklerini belirtti. Ayrıca Akıncı robot üretimi için bu zamana kadar 10 milyon liralık bir yatırımı yapıldığını yeni fabrikayla birlikte bu yatırımın 20 milyona çıkacağını da ifadelerine ekledi.





Akınsoft'un 26 Aralık'ta temellerini atacağını fabrika ile birlikte robotların seri üretimine ve satışına başlanacak. Bu konuda Özgür Akın: "Bu temel ile Türkiye’nin ilk robot fabrikasının temeli atılmış olacak. Fabrikamız 2016 sonuna doğru faaliyete geçecek. Ada robotlarımızın seri üretimine geçmiş olacağız. Şu anda ’Ada’ ticari bir ürün olarak hazır. Yakın zamanda da belirli fiyat kriterleri oluşturulduktan sonra satışına başlayacağız. Hostes veya garson olarak görev yapacak olan Ada serimizi, Akınsoft uygulama merkezi dışında da görmeye başlayacağız." dedi.



