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Korsan müzik indirme sitesi MP3Skull'a 22.2 milyon dolar ceza

Yasa dışı müzik indirme sitesi MP3Skull plak şirketlerine 22.2 milyon dolar ceza ödemeye mahkum edildi. Müzik şirketlerinin bu parayı tahsil edebilmeleri için önce site sahiplerini bulmaları gerekecek
3 yıl
4,8b
1
21
Web Siteleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Sevdiği müzikleri ücretsiz olarak indirenler için kötü ancak plak şirketleri, sanatçılar ve tüm müzik endüstrisi için iyi bir haber var. Dünyanın en popüler yasa dışı müzik indirme sitelerinden biri olan MP3Skull artık yok. Web sitesi, müzik endüstrisinin önemli oyuncuları tarafından kendisine karşı yürütülen hukuk savaşını kaybetti. RIAA (Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği) geçtiğimiz yıl dünyanın üç büyük müzik şirketi olan Sony, Warner ve Universal ile birlikte korsan müzik merkezini kapatma amacıyla bir araya gelmişti.
Mahkeme, MP3Skull platformunun arkasındaki isimlerin RIAA ve plak şirketlerine yasa dışı olarak indirilen 148 şarkı için parça başına 150 bin dolar, toplamda ise 22.2 milyon dolar gibi astronomik bir tazminat ödemesi kararına vardı. Elbette web sitesinde korsan olarak indirilebilecek sadece 148 adet şarkı yoktu ancak bu davayı kazanmak için yeterliydi. Site şu anda başka domain ismi altında faaliyetlerini sürdürmeye devam etse de .com ve .to uzantılı alan adları yüksek mahkeme emriyle İngiltere'de ISP'ler tarafından engellenmiş durumda.
Tüm süreç boyunca, MP3Skull'dan hiç kimse RIAA ve müzik şirketleri tarafından yöneltilen iddialara yanıt vermezken, duruşmalara da katılmadı. Bu nedenle davaya bakan ABD Bölge Yargıcı Marcia Cooke'un oldukça hızlı bir karar vermesi mümkün oldu. MP3Skull, geride bıraktığımız birkaç yıl içersinde hukuk mücadelesine yenik düşen son yasa dışı müzik sitesi olmuş durumda. 2015 yılı içersinde popüler müzik akışı sitesi Grooveshark kepenk indirmek zorunda kalmıştı. Megaupload'ın kurucusu Kim Dotcom da benzeri bir telif hakkı mücadelesinden sonra web sitesini kapatmış ve göz altına alınmıştı.
RIAA ve müzik şirketleri MP3Skull'dan 22.2 milyon dolar kazandı ancak bunu tahsil edebilmeleri için öncelikle site sahiplerini bulmaları gerekecek. Öte yandan web sitesi farklı alan adları altında faaliyetlerini sürdürerek kedi ve fare oyununa devam edecek gibi görünüyor.

http://www.theguardian.com/technology/2016/feb/26/music-labels-damages-mp3skull-owners Yorum Yaz
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emre_fan_club 3 yıl en beğenilen
Youtube mp3 dönüştürücüye bir şey olmaz umarım.
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aquarius man 3 yıl
Casper0416
Korsan umarım tamamen kalkar 10TL verin dinleyin işte şarkıları ya sonuçta emek var bu işte

her ay spotify a 10 lira vererek veya itunestan, diğer herhangi bir platformdan müzik satın alarak zaten zengin olan insanları daha da zengin etmeye gerek duymuyorum. Tamam işin içinde emek var, evet her emek için bir mebla talep edilir ama ülkemizde emeğinin karşılığının yarısını bile alamayan milyonlarca çalışan varken diğer yanda para içinde yüzen şarkıcılara verecek param yok sanki acınacak haldelermiş gibi.. Ha parası olan verebilir, diğer yandan korsan daima varlığını sürdürecektir. Üstelik youtube'a yüklenen şarkılar ve videolar da yükleyicisine para olarak geri dönüyor. Sanatçılar kendi resmi hesaplarından şarkılarını yükler ve o şekilde de para kazanabilir.(Kimisi zaten kazanıyor)
Casper0416Korsan umarım tamamen kalkar 10TL verin dinleyin işte şarkıları ya sonuçta emek var bu işteher ay spotify a 10 lira vererek...
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MegaWolt38 3 yıl
skull iyidir iyi.
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BekirTemel 3 yıl
Kaç kişi bu sitelerden indiriyor ki, bu işi engellemek çok zor zira dönüştürücüler bile yeterli bir MP3 e sahip olmak için. Kafa yapılarında değişim lazım köklü çözüm için ve bu kolay gözükmüyor
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Pi 3 yıl
Yutuptan indirdigimiz mp3lerin kalitesi kotu degil mi? 320 ile duzgun kolayca indirebileceğimiz bir yer yok mu acaba?
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
Korsanı savunmuyorum ama insanların gelir durumu da belli.Bende 1078 adet mp3 var hespini satın almaya kalksam ooooo batarız.Bende isterim mp3 satın alıp sevdiğim sanatçılara destek olmak ama alabilecek olan zaten alıyor alamayan da mecbur korsan dinliyor ama şöyle birşey de var ki gerçek bir sanatçının parası olmadığı için korsan dinleyen birine kızacağını sanmıyorum çünkü gerçek bir sanatçı için birilerinin onun yaptığı müziği dinlemesi bile başlı başına bir mutluluktur.Tabi ki onlarda para kazanacak sonuçta para yaşamsal bir gereklilik ama paradan daha önemli şeyler de var.

Ne zaman ki insanların gelir durumu iyileşir o zaman bir albüme 15-20 lira vermek koymaz insana.Sadece mp3 değil ki dijital olarak kullandığımız herşey korsan napalım yani.
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alemburda34 3 yıl
adamlar domain sonuna 2 "ss" harfi koymuş şuan yayındalar

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kadirirdem 3 yıl
limewire vardı bir ara vay be eskilere gittim...
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aquarius man 3 yıl
Casper0416
Korsan umarım tamamen kalkar 10TL verin dinleyin işte şarkıları ya sonuçta emek var bu işte

her ay spotify a 10 lira vererek veya itunestan, diğer herhangi bir platformdan müzik satın alarak zaten zengin olan insanları daha da zengin etmeye gerek duymuyorum. Tamam işin içinde emek var, evet her emek için bir mebla talep edilir ama ülkemizde emeğinin karşılığının yarısını bile alamayan milyonlarca çalışan varken diğer yanda para içinde yüzen şarkıcılara verecek param yok sanki acınacak haldelermiş gibi.. Ha parası olan verebilir, diğer yandan korsan daima varlığını sürdürecektir. Üstelik youtube'a yüklenen şarkılar ve videolar da yükleyicisine para olarak geri dönüyor. Sanatçılar kendi resmi hesaplarından şarkılarını yükler ve o şekilde de para kazanabilir.(Kimisi zaten kazanıyor)
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Casper0416 3 yıl aquarius man
aquarius man

Casper0416

Korsan umarım tamamen kalkar 10TL verin dinleyin işte şarkıları ya sonuçta emek var bu işte


her ay spotify a 10 lira vererek veya itunestan, diğer herhangi bir platformdan müzik satın alarak zaten zengin olan insanları daha da zengin etmeye gerek duymuyorum. Tamam işin içinde emek var, evet her emek için bir mebla talep edilir ama ülkemizde emeğinin karşılığının yarısını bile alamayan milyonlarca çalışan varken diğer yanda para içinde yüzen şarkıcılara verecek param yok sanki acınacak haldelermiş gibi.. Ha parası olan verebilir, diğer yandan korsan daima varlığını sürdürecektir. Üstelik youtube'a yüklenen şarkılar ve videolar da yükleyicisine para olarak geri dönüyor. Sanatçılar kendi resmi hesaplarından şarkılarını yükler ve o şekilde de para kazanabilir.(Kimisi zaten kazanıyor)

kimin ne kadar zengin olduğu önemli değil benim için ben emeğin hakkına vermeye bakarım sadece müzik için de değil kitap,oyun,film korsa karşıyım ben kim ne kadar kazanıyor filan da umrumda değil yani bir gün belki ben sen de bu işlerin işine gireceksin yaptığın işin parası ödemenden kullanmaları hoşuna gider mi?
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artenis 3 yıl aquarius man
aquarius man

Casper0416

Korsan umarım tamamen kalkar 10TL verin dinleyin işte şarkıları ya sonuçta emek var bu işte


her ay spotify a 10 lira vererek veya itunestan, diğer herhangi bir platformdan müzik satın alarak zaten zengin olan insanları daha da zengin etmeye gerek duymuyorum. Tamam işin içinde emek var, evet her emek için bir mebla talep edilir ama ülkemizde emeğinin karşılığının yarısını bile alamayan milyonlarca çalışan varken diğer yanda para içinde yüzen şarkıcılara verecek param yok sanki acınacak haldelermiş gibi.. Ha parası olan verebilir, diğer yandan korsan daima varlığını sürdürecektir. Üstelik youtube'a yüklenen şarkılar ve videolar da yükleyicisine para olarak geri dönüyor. Sanatçılar kendi resmi hesaplarından şarkılarını yükler ve o şekilde de para kazanabilir.(Kimisi zaten kazanıyor)

Şu şekilde düşünüyor musun? Bilmiyorum ama, bu mantık ile gidip mercedes bayisindeki araçları da alman gerekir. Zaten zengin bir marka git birini de sen al.
Bu hastalıklı bir mantıktır. Bende mp3 indiriyorum ama SAVUNMUYORUM, savundugun anda durum değişir.
Öte yandan,
KUL HAKKI yemektir. Korsan windoslu PC ler kullanıyoruz korsan oyun ve muzik dinlyoruz paso kul hakkı, kaçarı yok ! Bunun aksini savunmak hastalıktır.
Emeğini alamayan çalışanlar vs demişsin, biz MP3 indirince onlar emeğini karşılığını mı alacak ?
Savunmak başka, bu bir hata evet ve zararlı ama param yok olunca alacağım söz deyip sessizce kullanmak başkadır.
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alito 3 yıl
Daha dün indirdim oradan, nereye elimi atsam kuruyor mubarek
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emre_fan_club 3 yıl en beğenilen
Youtube mp3 dönüştürücüye bir şey olmaz umarım.
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Casper0416 3 yıl
Korsan umarım tamamen kalkar 10TL verin dinleyin işte şarkıları ya sonuçta emek var bu işte
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umut_baris 3 yıl emre_fan_club
emre_fan_club

Youtube mp3 dönüştürücüye bir şey olmaz umarım.

Ya onu yapamazlar çünkü bu sefer videoyu indirmenin engellenmesi lazım.

Ya en kötü bilgisayarın ses çıkışından yine hat girişine girer her türlü engeli atlatırsın.

Bu işin sonu yok yani.

İnsanlar sinema salonundaki filmin hdd sini bile sızdırabiliyor.

Hukuk olsa ne yazar. Hukuk gelir adaletsizliğini savunmaya gelmez ama para babası kimse onun yanında olmaya koşa koşa gider.
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Umutcan 3 yıl emre_fan_club
emre_fan_club

Youtube mp3 dönüştürücüye bir şey olmaz umarım.

Siteye bile gerek yok onun için. Browser eklentileri ile indirip dönüştürebiliyorsunuz direkt. Youtube'dan dönüştürme yöntemi daimi olarak kalır, engellenmesi mümkün değil.
Haberdeki sitenin benzerlerinden ise 320kbps gibi youtube videolarından daha yüksek kalitelerde mp3'leri direkt indirebiliyorsunuz.
Hi-fi hastalarını ise mesela flac formatının altı kesmez. Firmalar bu tarz siteleri yüksek kaliteli ses sunduğu için kapatıyor genelde, youtube'dan indirilebildiğini bildikleri halde vevo aracılığı ile kendileri lisanslı olarak koyuyorlar mesela.
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