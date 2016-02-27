Korsan müzik indirme sitesi MP3Skull'a 22.2 milyon dolar ceza

Sevdiği müzikleri ücretsiz olarak indirenler için kötü ancak plak şirketleri, sanatçılar ve tüm müzik endüstrisi için iyi bir haber var. Dünyanın en popüler yasa dışı müzik indirme sitelerinden biri olan MP3Skull artık yok. Web sitesi, müzik endüstrisinin önemli oyuncuları tarafından kendisine karşı yürütülen hukuk savaşını kaybetti. RIAA (Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği) geçtiğimiz yıl dünyanın üç büyük müzik şirketi olan Sony, Warner ve Universal ile birlikte korsan müzik merkezini kapatma amacıyla bir araya gelmişti.

Mahkeme, MP3Skull platformunun arkasındaki isimlerin RIAA ve plak şirketlerine yasa dışı olarak indirilen 148 şarkı için parça başına 150 bin dolar, toplamda ise 22.2 milyon dolar gibi astronomik bir tazminat ödemesi kararına vardı. Elbette web sitesinde korsan olarak indirilebilecek sadece 148 adet şarkı yoktu ancak bu davayı kazanmak için yeterliydi. Site şu anda başka domain ismi altında faaliyetlerini sürdürmeye devam etse de .com ve .to uzantılı alan adları yüksek mahkeme emriyle İngiltere'de ISP'ler tarafından engellenmiş durumda.

Tüm süreç boyunca, MP3Skull'dan hiç kimse RIAA ve müzik şirketleri tarafından yöneltilen iddialara yanıt vermezken, duruşmalara da katılmadı. Bu nedenle davaya bakan ABD Bölge Yargıcı Marcia Cooke'un oldukça hızlı bir karar vermesi mümkün oldu. MP3Skull, geride bıraktığımız birkaç yıl içersinde hukuk mücadelesine yenik düşen son yasa dışı müzik sitesi olmuş durumda. 2015 yılı içersinde popüler müzik akışı sitesi Grooveshark kepenk indirmek zorunda kalmıştı. Megaupload'ın kurucusu Kim Dotcom da benzeri bir telif hakkı mücadelesinden sonra web sitesini kapatmış ve göz altına alınmıştı.

RIAA ve müzik şirketleri MP3Skull'dan 22.2 milyon dolar kazandı ancak bunu tahsil edebilmeleri için öncelikle site sahiplerini bulmaları gerekecek. Öte yandan web sitesi farklı alan adları altında faaliyetlerini sürdürerek kedi ve fare oyununa devam edecek gibi görünüyor.

http://www.theguardian.com/technology/2016/feb/26/music-labels-damages-mp3skull-owners