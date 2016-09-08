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Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kosta Rika tam 76 gündür hiç fosil enerji kullanmıyor

Yenilenebilir enerjiye oldukça büyük önem veren Kosta Rika tam 76 gün boyunca hiç fosil enerji kullanmadı. Latin Amerika ülkesi aynı zamanda 2016 yılındaki toplam gün sayısını da 150'ye çıkardı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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29
Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Kosta Rika'nın tüm enerji ihtiyacı tam 76 gündür sadece yenilenebilir kaynaklardan elde ediliyor. Temmuz ve Ağustos aylarında hiç fosil enerji kullanmayan Kosta Rika, aynı zamanda 2016 yılındaki toplam gün sayısını da 150'ye çıkardı. Latin Amerika ülkesi bu anlamda en azından küçük ülkeler için yenilenebilir kaynakların tamamiyle yeterli olabileceğine güzel bir örnek oluşturuyor.

Kosta Rika Ağustos ayındaki elektirik ihtiyacının en büyük kısmını hidro kaynaklardan sağlamış. Hidroelektrik kaynakları Ağustos ayının %80.27'sini oluştururken; geotermal enerji %12.62, rüzgar enerjisi %7 ve son olarak güneş enerjisi de %0.01'lik paylara sahipti. Yayınlanan rapora göre ülkenin fosil kaynak kullandığı son gün 16 Haziran'mış. Rapor Ağustos ayına ait olduğu için Eylül ayında durumu henüz bilemiyoruz.

Daha fazla hidroelektrik yolda

Enerji ihtiyacının en büyük kısmını hidroelektrik kaynaklarından elde eden Kosta Rika aynı zamanda bu alana yatırımlarını da sürdürüyor. Altı yıldır inşaatı sürdürülen dev hidroelektrik projesi Reventazón da bu ay içerisinde hizmete sunulacak. Tam 305 MW gücünde olan Reventazon projesi yaklaşık 525.000 evin enerji ihtiyacını karşılaşayabilecek kapasiteye sahip olacak.

2016 yılındaki termik enerji üretimini %2 dolaylarına kadar indirmeyi hedefleyen Kosta Rika, ayrıca 2015 yılında da toplam 299 gün boyunca sadece yenilenebilir enerjiden faydalanmıştı. Latin Amerika ülkesi bu alanda kesinlikle övgüye değer işler başarıyor ancak bu başarısındaki en büyük etkenlerden biri de tabiki sahip olduğu yüzölçümü ve nüfus. Sadece 51.000 kilometrekare yüzölçüme sahip olan Kosta Rika, 4.9 milyon insana ev sahipliği yapıyor.
 

http://www.sciencealert.com/costa-rica-has-been-running-on-100-renewable-energy-for-2-months-straight Yorum Yaz
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gcb1903 3 yıl en beğenilen
Arkadaşlar ben size anlayacağınız dilden özetleyeyim. % 80 HES ve % 20 diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile elde edilmiş bir başarı. Malum ülkemizde " bazı kafalarda " HES yenilenebilir enerji olarak sayılmıyor.
Arkadaşlar ben size anlayacağınız dilden özetleyeyim. % 80 HES ve % 20 diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile elde edilmiş bir başarı. Malum ülkemizde " bazı...
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3 Yanıt Yanıtla +29
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V4LKyR 3 yıl
Kosta Rika dediğimiz ülke Ankara'dan küçük. Bunu da göz önünde bulunduralım.
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gcb1903 3 yıl Sirkadyen
Sirkadyen

gcb1903

Arkadaşlar ben size anlayacağınız dilden özetleyeyim. % 80 HES ve % 20 diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile elde edilmiş bir başarı. Malum ülkemizde " bazı kafalarda " HES yenilenebilir enerji olarak sayılmıyor.

Yenilenebilir adı altında çevreye ve ekosisteme verdiği zararlar yüzünden olmasın ?

Size bir miktar katılmakla beraber HES'in yenilenebilir enerji kaynağı olduğunu ben belirlemiyorum. Dünyanın her yerinde HES yenilenebilir enerjidir. Ve altına yorum yazdığımız haberde de buna değinilmiş.
Sirkadyengcb1903Arkadaşlar ben size anlayacağınız dilden özetleyeyim. % 80 HES ve % 20 diğer yenilenebilir e...
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DH Misafiri 3 yıl
HES i koyduğun yerde dereyi nehri kurutuyorsan etrafındaki yaşamı yok ediyorsan nesi yenilenebilir oluyor onun bilemiyorum. doğanın canına okumadan HESi yapabiliyorsan yap tabi yapma diyen yok.
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atilasat 3 yıl
ayfon 7 haberlerinden gına gelmişti bu haber sayesinde moralim düzeldi.
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muratai 3 yıl
GES = Güneş enerji santrali yatırım maliyetleri o kadar düştü ki, araplar dahil dünyada inanılmaz bir ges yatırımı başladı.
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Piêr Dé Sans 3 yıl
Herkes şunu yapalım bunu yapalım diyor da kimse bunlar ülkemizde uygulanabilir mi demiyor.

Rüzgar kullanabilmen için hava kanallarının içine kurabilmen lazım. senin yüzeyin buna uygun mu? ya da ülkede ne kadar buna uygun alan var?

Hes veya diğer sistemler için de aynı şey geçerli. Hes kullanırsın. Nehir yatağı zibil ülkede. Ama kurabileceğin alan bu kadar fazla mı? veya Nükleer için nereye kurma planlarınız var ? Sen istanbul da kabul ediyorsun da bakalım kuracağın yerdeki adamlar kabul edecek mi?

herkese dünya güzel böyle konuşurken. İşin sosyolojik ve fizyolojik tarafı da var.
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zaferyurt 3 yıl
Dünyada ordusu olamayan ender ülkelerden birisi Kosta Rika . tr.wikipedia.org/...
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Firaristt 3 yıl
Koy nükleer, adam gibi denetimini, güvenliğini sağla hepsinden daha temiz ve fazla enerji açığa çıkıyor. Rüzgar, Güneş, Hes hepsi doğaya dengeyi bozarak zarar verirken nükleer öyle değil. Ya tamamen yaşamı bitiriyor ya da üretilen enerji başına en temiz kaynak...
1 Yanıt Yanıtla +1
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umut_baris 3 yıl Firaristt
Firaristt

Koy nükleer, adam gibi denetimini, güvenliğini sağla hepsinden daha temiz ve fazla enerji açığa çıkıyor. Rüzgar, Güneş, Hes hepsi doğaya dengeyi bozarak zarar verirken nükleer öyle değil. Ya tamamen yaşamı bitiriyor ya da üretilen enerji başına en temiz kaynak...

Atığı da tezek niyetine yakarsın.


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Fatih617 3 yıl
Yenilenebilir enerji kaynakları (hes, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi) yüksek maaliyetlere düşük enerji sunmaktadır. Sanayi sahibi bir ülke için tek çare nükleer enerjidir.
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umut_baris 3 yıl Fatih617
Fatih617

Yenilenebilir enerji kaynakları (hes, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi) yüksek maaliyetlere düşük enerji sunmaktadır. Sanayi sahibi bir ülke için tek çare nükleer enerjidir.

Dedi.

Kapitalist sistemin kölesi olmaktan vazgeçmeyi düşünseniz?
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_dilemma 3 yıl
İfade yanlış olmuş yalnız. Sonuç olarak motorlu taşıtlar da fosil yakıt kullanıyor. Dolayısıyla hiç fosil yakıt kullanmadı ifadesi yanlış olur. Belki ev ve sanayi gibi bir sınırlama yapılabilir.
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kadirirdem 3 yıl
Darısı Ülkemize olsun inşAllah
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redoracle 3 yıl
Bir an önce fosil yakıt ve türevi havayı kirletip Dünya'da yaşayan tüm canlıları zehirleyen,hasta eden(kanser vs) herşey yasaklanmalı.

Kanserin çığ gibi büyümesinin bir nedeninin hava kirliliği ve dolayısıyla bitki ve hayvanların,toprağın zehirlenmesi,doğrudan trafikte araçlardan çıkan gazlara maruz kalmanın da etkisi olduğunu düşünüyorum.
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deoksiriboz1001 3 yıl
su akar türk bakar derler ya
bu adamlar bakmamış işte.
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V4LKyR 3 yıl
Kosta Rika dediğimiz ülke Ankara'dan küçük. Bunu da göz önünde bulunduralım.
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