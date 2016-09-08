Kosta Rika tam 76 gündür hiç fosil enerji kullanmıyor

Kosta Rika'nın tüm enerji ihtiyacı tam 76 gündür sadece yenilenebilir kaynaklardan elde ediliyor. Temmuz ve Ağustos aylarında hiç fosil enerji kullanmayan Kosta Rika, aynı zamanda 2016 yılındaki toplam gün sayısını da 150'ye çıkardı. Latin Amerika ülkesi bu anlamda en azından küçük ülkeler için yenilenebilir kaynakların tamamiyle yeterli olabileceğine güzel bir örnek oluşturuyor.



Kosta Rika Ağustos ayındaki elektirik ihtiyacının en büyük kısmını hidro kaynaklardan sağlamış. Hidroelektrik kaynakları Ağustos ayının %80.27'sini oluştururken; geotermal enerji %12.62, rüzgar enerjisi %7 ve son olarak güneş enerjisi de %0.01'lik paylara sahipti. Yayınlanan rapora göre ülkenin fosil kaynak kullandığı son gün 16 Haziran'mış. Rapor Ağustos ayına ait olduğu için Eylül ayında durumu henüz bilemiyoruz.

Daha fazla hidroelektrik yolda Enerji ihtiyacının en büyük kısmını hidroelektrik kaynaklarından elde eden Kosta Rika aynı zamanda bu alana yatırımlarını da sürdürüyor. Altı yıldır inşaatı sürdürülen dev hidroelektrik projesi Reventazón da bu ay içerisinde hizmete sunulacak. Tam 305 MW gücünde olan Reventazon projesi yaklaşık 525.000 evin enerji ihtiyacını karşılaşayabilecek kapasiteye sahip olacak.



2016 yılındaki termik enerji üretimini %2 dolaylarına kadar indirmeyi hedefleyen Kosta Rika, ayrıca 2015 yılında da toplam 299 gün boyunca sadece yenilenebilir enerjiden faydalanmıştı. Latin Amerika ülkesi bu alanda kesinlikle övgüye değer işler başarıyor ancak bu başarısındaki en büyük etkenlerden biri de tabiki sahip olduğu yüzölçümü ve nüfus. Sadece 51.000 kilometrekare yüzölçüme sahip olan Kosta Rika, 4.9 milyon insana ev sahipliği yapıyor.



http://www.sciencealert.com/costa-rica-has-been-running-on-100-renewable-energy-for-2-months-straight