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Krashlander, Windows Phone platformundan sonra iOS platformu için de geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Krashlander, Windows Phone platformundan sonra iOS platformu için de geliyor
Farseer Games'in halihazırda Windows Phone platformu için indirilebilir içerik olarak sunduğu fizik tabanlı oyunu "Krashlander", yakın bir zamanda Appstore'daki yerini alacak.

Unity grafik motoruyla geliştirilen yapım, sade dünyası ile görsellikten çok oynanışa odaklanan bir yapım olduğunu belli ederken, daha önce karşımıza çıkan iki mobil oyunun karışımını da bir hayli anımsatıyor. Parkurlarda kayakçıyı kontrol ederken Ski Safari, parkur sonlarında düşmanları kayakçı ile vurmaya çalışırken de Angry Birds'ü anımsatan yapım, iOS platformunda da farklı bir mobil oyun deneyimi sunacak gibi görünüyor. Yapımın 7 Ocak tarihinde iOS platformu için yayınlanacağı belirten geliştirici Android platformu içinde planları olduğunu dile getirdi. Ancak, Android platformu için henüz kesin bir çıkış tarihi vermiş değil.

Kay, zıpla ve saldır olmak üzere üç farklı ana unsur üzerine oturtulan Krashlander'ın iOS kullanıcıları tarafından nasıl karşılanacağını iki gün sonra hep birlikte göreceğiz. Krashlander'ın Windows Phone için geliştirilen versiyonuna buradan ulaşarak, ister ücretsiz sürümünü deneyebilir isterseniz de 0.99$ karşılığında tam sürümünü satın alabilirsiniz. 


 

http://www.farseergames.com/ Yorum Yaz
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A.SAYGILI 6 yıl
Çok eğlenceli gözüküyor
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EXios 6 yıl
?!?! Bu nasıl bir oyun.Gelmesi pek hayırlı olucak gibi değil.Hayal gücü engelleyicisi koysalarmış adını.
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