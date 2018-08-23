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Kripto para borsası BitMEX dünyanın en pahalı ofisini kiraladı

Günlük dört milyar doların üstünde işlem hacmine sahip olan kripto para borsası BitMEX, Hong Kong'daki bir gökdelende aylık kiranın yaklaşık 600 bin dolar olduğu bir ofis kiraladı.
9 ay
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Kripto para borsası BitMEX dünyanın en pahalı ofisini kiraladı
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Bu yılın başından beri kripto para piyasasındaki yüzde 60'ı aşan düşüş yatırımcılar için olumsuz bir durum olsa da kripto para borsaları bu durumdan pek etkilenmiş değil. Her geçen gün daha fazla kullanıcının katıldığı kripto para borsası BitMEX de Bitcoin ve diğer kripto para birimlerindeki düşüşe rağmen kazançlarını artırmaya devam ediyor. 


Finans devlerine komşu oldu 

Bitcoin, Ether, Ripple, EOS, Bitcoin Cash, Litecoin, Cardano ve Tron ile işlem yapılmasına olanak sağlayan borsa sunduğu kısıtlı sayıda kripto para ile pek çok rakibinin gerisinde. BitMEX'i önemli yapan unsur ise kaldıraçlı işlem yapma imkanı sunuyor oluşu. Kullanıcılara bakiyelerinin 100 katına kadar alım/satım işlemi yapma imkanı sunan borsa bu haliyle adeta kripto para piyasasına yön veriyor. Borsanın son 24 saatteki işlem hacmi ise 4 milyar doların üstünde.


Borsanın kiraladığı yeni ofis, işlem hacmine yakışır cinsten olsa da kiralama ücretiyle dudak uçuklatıyor. Hong Kong basınında çıkan haberlere göre şirket, Hong Kong'un gözde iş merkezlerinden Cheung Kong Center'ın 45. katını kiraladı. Goldman Sachs, Barclays ve Bank of America gibi dünyanın önde gelen finans kuruluşlarına da ev sahipliği yapan gökdelende, BitMEX 20 bin metrekarelik bir alana sahip olacak. 


Aylık 573 bin dolar ödeyecek 

2011 yılında aynı gökdelende kiralama bedeli metrekare başına 210 Hong Kong doları(26.75 dolar) olarak belirlenmiş ve gökdelen dünyanın en pahalı ofisi seçilmişti. 2014 yılında ise BitMEX, gökdelenin zemin katının yarısını metrekare başına 205 Hong Kong doları ödeyerek kiralamıştı. Bu sefer gökdelenin 45. katını tamamen kiralayan şirket, metrekare başına 225 Hong Kong doları ödeyecek. Bu da aylık kiralama bedelinin 573 bin dolar civarında olacağı anlamına geliyor. 


https://www.scmp.com/business/article/2160878/us600000-monthly-office-rent-breeze-digital-currency-exchange Yorum Yaz
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manyakurt 9 ay
Sevgili editor, Ripple acik kaynak, dagitik, merkezcil olmayan, blok zinciri teknolojisine dayali XRP Ledger'i uzerinde finansal yazilimlar gelistiren amerika menseili bir ozel sirkettir. Keza Coil de yine XRPL uzerinde akilli kontratlara dayali mikro odemeler icin yazilim gelistiren bir baska sirketler. Bu tarz kucuklu buyuklu bir cok sirket ve topluluk girisimleri bulunmaktadir.
Kripto borsalarinda alinip satilan sey XRP'dir. Ripple degil. Coil degil.
Lutfen bir teknoloji editoru olarak bunlara dikkat edelim.
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Yilsev 9 ay
Gökdelenin 1 katını tamamen kiralamış, ancak haberin bir kısmında :
Hong Kong basınında çıkan haberlere göre şirket, Hong Kong'un gözde iş merkezlerinden Cheung Kong Center'ın 45. katını kiraladı.
diyor.
Devamında ise :
Bu sefer gökdelenin 35. katını tamamen kiralayan şirket, metrekare başına 225 Hong Kong doları ödeyecek.

45. kat mı 35. kat mı? Benim için önemli.
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ardasevinc 9 ay Yilsev
Sanırsam ilk bahsettiğiniz yazı önceden kiraladığı ofis.
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IceRulez 9 ay
gökdelende bir ofisin aylık kirası 600.000$ oha
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interwap 9 ay
Birileri coimlerin sağlam, güvenli ve geleceğin yatırım aracı olduğunu savunuyor. İşte bu yüzden. Millet kazansa da kaybetse de onlar kazanmaya devam ediyor.
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