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Kripto para dünyası dibe vurmak üzere

Yakın dönemde 1 trilyon dolar pazar değeri konuşulurken bugün 100 milyar dolar sınırına yaklaşıldı. Üstelik sadece bir haftada yüzde 50 civarında bir düşüş söz konusu.
5 ay
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta Bitcoin Cash çatallanmasındaki kavga nedeniyle başlayan kripto para dünyasındaki çöküş ardı ardına kritik sınırları kırarak devam ediyor. Pek çok uzmanın olmaz dediği eşikler kırılmış durumda.

Dibe gidiş hızlandı

Bitcoin Cash çatallanmasına kadar inişli çıkışlı bir seyir izlese de 6200$ barajını korumayı başaran Bitcoin bir anda dalışa geçti ve tüm piyasayı da peşinde sürükledi. Önce kırılmaz denilen 180 milyar dolar pazar hacmi kırıldı, ardından da 150 milyar dolar barajı da ezildi. Sadece 10 günde kripto para piyasası neredeyse yüzde 50 değer kaybetti.

Coinmarketcap verilerine göre Bitcoin yüzde 10 civarında bir düşüşle 3800$ sınırına kadar geldi ve bu yılın en düşük seviyesini gördü. Ripple yüzde 6 düşüşle 37 cent seviyesine indi. Ethereum 113$ civarında işlem görüyor. Bitcoin Cash ise 185$ civarında.

Ayrıca Bkz. "Telegram kripto para projesi tamamlanmak üzere"

Yılın başlarında 1 trilyon dolar pazar hacmi konuşulan kripto para piyasasının 100 milyar dolar barajına doğru yol alması haliyle bir panik havası oluşturmuş durumda. Düşüş sadece yatırımcıları değil farklı sektörleri de etkiliyor.

Örneğin anakart ve ekran kartı sektöründe üretim fazlası oluştu. Bu da üreticileri olumsuz etkiliyor. Kripto para fonları zarar etmeye başlarken blockchain alanında açılan iş pozisyonları da azalmaya başladı.

Diğer taraftan düşüşe denk gelen ICO projeleri de bitiş dönemini uzatmaya başladı. Sonbahar döneminde bitiş tarihi olan pek çok ICO projesi beklemeye alındı ve borsalara çıkışı da haliyle gecikti. Hali hazırda kripto para dünyası kimsenin ne olacağını tahmin edemediği bir dönemin içerisine girmiş durumda.

 

https://coinmarketcap.com/ Yorum Yaz
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Why Shy 5 ay en beğenilen
Çok bile dayandı. Hızlı şişen balon çabuk patlar. Bir aralara pokemon go vardı. Şimdi hatırlayan yok. Harlem shake vardı, ice bucket challenge vardı, hatırlayan yok.
Çok bile dayandı. Hızlı şişen balon çabuk patlar. Bir aralara pokemon go vardı. Şimdi hatırlayan yok. Harlem shake vardı, ice bucket challenge vardı, hatırlaya...
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3 Yanıt Yanıtla +26
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Xilaver 5 ay
Pokemon Go nun asya da ne kadar popüler olduğunu bilmiyorsun sanırım
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DH Specialist 5 ay
DH 2017: Keşke zamanında bitcoin alsaymışım. 300-400 dolardan alanlar zengin oldu
DH 2018: Balon patladı, alanlar keriz hehehe.
DH 20xx: Keşke alsaydım
DH 20xx: Balon patladı
Ayrıca medya "xxx rekor kırdı uçuyor kaçıyor yatırımcısını zengin etti" dediği zaman yavaş yavaş çıkılır
"xxx çakılıyor yerin dibini boyladı bir günde bu kadar düştü" dediği zaman da yavaş yavaş alınır.
DH 2017: Keşke zamanında bitcoin alsaymışım. 300-400 dolardan alanlar zengin olduDH 2018: Balon patladı, alanlar keriz hehehe.DH 20xx: Keşke alsaydım
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Moving On 5 ay
Bir ara artık devletler Bitcoin ile yönetilecek diyorlardı
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oguz20200 5 ay
hocam cryptotap diye bi uygulama var bitcoin mining yapıyo get.cryptobrowser.site/... inceleyip video hazırlarmısınız﻿
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dencedenceo 5 ay
En temiz para elle tuttuğun gözle gördüğün paradır.
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DH Misafiri 5 ay
Gözle görülmeyen, elle tutulmayan ve de karşılığı olmayan birşeyi insanlara yutturdular.Anlaşılan daha fazla insanı kandıramıyorlar ki düşüşe geçti.Umalım ki haberde söylendiği bilgisayar donanımlarının ucuzlamasına sebeb olur.
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WoXeD 5 ay
hedef 2600k btc için. çöp ico ları bitirmek için ve yatırım fonu yöneten sistemlerin düşük fiyat istemesinden dolayı buralara geldi. 19.6k btc nin gövde gösterisiydi. bunu balon patladı olarak yorumlayanlar "zamanında 10 dolardan bin liralık alsaydık keşke" dedikleri gibi "2600 dolardan alsaydık keşke" diyecekler.
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Y-ZiyA 5 ay
Sene sonu 25.000 dolar diyen yatırım analizi vardı Bitcoine. Herhal Japon yeni ile karıştırmış.
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DH Specialist 5 ay
DH 2017: Keşke zamanında bitcoin alsaymışım. 300-400 dolardan alanlar zengin oldu
DH 2018: Balon patladı, alanlar keriz hehehe.
DH 20xx: Keşke alsaydım
DH 20xx: Balon patladı
Ayrıca medya "xxx rekor kırdı uçuyor kaçıyor yatırımcısını zengin etti" dediği zaman yavaş yavaş çıkılır
"xxx çakılıyor yerin dibini boyladı bir günde bu kadar düştü" dediği zaman da yavaş yavaş alınır.
1 Yanıt Yanıtla +8
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Mikuru Asahina 5 ay DH Specialist
Aynen ben topluyorum yine mesela hafiften 3.2kda biraz daha alıcam.
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deoks 5 ay
Alım fırsatı diyelim de biraz daha keriz silkelesinler :D
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Rindaman 5 ay
Ne kadar düşerse o kadar iyi.
ATH seviyesinden aşağı inersek fib 78'e kadar çekildi. sırada 35k olmasın da..
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amonephis 5 ay
Elimle tutmadığım gözümle görmediğim hayali bi para ne olacaktı ki😂
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