Kripto para dünyası dibe vurmak üzere

Geçtiğimiz hafta Bitcoin Cash çatallanmasındaki kavga nedeniyle başlayan kripto para dünyasındaki çöküş ardı ardına kritik sınırları kırarak devam ediyor. Pek çok uzmanın olmaz dediği eşikler kırılmış durumda.

Dibe gidiş hızlandı

Bitcoin Cash çatallanmasına kadar inişli çıkışlı bir seyir izlese de 6200$ barajını korumayı başaran Bitcoin bir anda dalışa geçti ve tüm piyasayı da peşinde sürükledi. Önce kırılmaz denilen 180 milyar dolar pazar hacmi kırıldı, ardından da 150 milyar dolar barajı da ezildi. Sadece 10 günde kripto para piyasası neredeyse yüzde 50 değer kaybetti.

Coinmarketcap verilerine göre Bitcoin yüzde 10 civarında bir düşüşle 3800$ sınırına kadar geldi ve bu yılın en düşük seviyesini gördü. Ripple yüzde 6 düşüşle 37 cent seviyesine indi. Ethereum 113$ civarında işlem görüyor. Bitcoin Cash ise 185$ civarında.

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Yılın başlarında 1 trilyon dolar pazar hacmi konuşulan kripto para piyasasının 100 milyar dolar barajına doğru yol alması haliyle bir panik havası oluşturmuş durumda. Düşüş sadece yatırımcıları değil farklı sektörleri de etkiliyor.

Örneğin anakart ve ekran kartı sektöründe üretim fazlası oluştu. Bu da üreticileri olumsuz etkiliyor. Kripto para fonları zarar etmeye başlarken blockchain alanında açılan iş pozisyonları da azalmaya başladı.

Diğer taraftan düşüşe denk gelen ICO projeleri de bitiş dönemini uzatmaya başladı. Sonbahar döneminde bitiş tarihi olan pek çok ICO projesi beklemeye alındı ve borsalara çıkışı da haliyle gecikti. Hali hazırda kripto para dünyası kimsenin ne olacağını tahmin edemediği bir dönemin içerisine girmiş durumda.