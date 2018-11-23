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Telegram kripto para projesi tamamlanmak üzere

Ethereum ağına rakip olmak adına yıl başında Telegram’ın başlattığı kripto para projesi TON tamamlanmak üzere. Telegram’ın ilk 10 kripto para arasına girmesi bekleniyor.
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Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl EOS’un ardından ikinci büyük ICO projesi olarak gösterilen Telegram Open Network ya da TON hazırlıklarını tamamlamak üzere. Ünlü sohbet platformunun projesini yüzde 70 oranında tamamladığı belirtiliyor.

Telegram Open Network nedir?

Yılın başlarında Ethereum ağına rakip olabilmek adına Telegram tarafından planları yapılan TON projesi iki kapalı turun ardından 1.7 milyar dolar civarında yatırım toplamayı başarmıştı. Projenin para birimi ise TMT olarak belirlendi.

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Telegram hem akıllı sözleşmeler hem de merkezi olmayan uygulamalar ile Ethereum’un alternatifi olacak. Akıllı sözleşmeler üzerinde jeton desteği sunacak olan platformun değeri de ICO projelerine göre değişecek.

Gelen bilgilere göre Telegram; akıllı sözleşmeleri taşıyacak olan sanal makine yapısını, doğrulama yazılımını, blok yönlendirme kütüphanesini ve TMT para birimini tamamlamış durumda. Şu anda geliştirici kaynaklarının ve akıllı sözleşmelerin tamamlanması bekleniyor.

Proje hazır halde kullanıma sunulduktan sonra Coinmarketcap verilerine göre ilk 10 kripto para arasında kendisine yer bulacak. İşlem görmeye başlaması ile birlikte ilk 5 listesini de zorlayacağı ifade ediliyor. Şimdilik TMT için 2019 başları muhtemel tarih.

 

https://bitcoinexchangeguide.com/telegram-open-network-tons-1-7-billion-blockchain-cryptocurrency-project-is-70-finished/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Spider_hip 5 ay
Birileri şunlara haber versin, götüren götürdü o devir kapandı.
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