Kripto para platformu Bancor saldırıya uğradı: Tahmini zarar 23.5 milyon dolar

Bir blockchain protokolü olan Bancor Protocol, geçtiğimiz yıl o dönem için rekor niteliğinde olan bir ICO sürecinden geçmişti. 3 saat içinde 153 milyon dolar toplayan Bancor, alışılagelmiş kripto para borsalarının aksine kripto paraların fiyat teklifleriyle alınıp satılmasını değil Ethereum ağına bağlı(ERC20) kripto para birimlerinin, platformun sahip olduğu akıllı sözleşmeler sayesinde kısa sürede yine ERC20 tabanlı bir kripto para birimine dönüştürülmesine aracılık ediyordu. Platformdaki kripto para çeşitliliği ve basit kullanım ile kullanıcıların ilgisini çeken Bancor dün hackerların hedefi oldu.





Kullanıcıların kripto paraları etkilenmedi

Dün sabah saatlerinde ortaya çıkan saldırı ile ilgili ilk başta bilgi verilmese de Bancor, platformdaki bütün işlemlerin durdurulduğunu ve platformun bakıma alındığını açıkladı. Dün akşam saatlerinde ise siber saldırının bilançosu açıklandı. Güvenlik ihlaliyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıklayan Bancor, bazı akıllı sözleşmeleri güncellemek için kullanılan ve bizzat Bancor'a ait olan bir cüzdanın hackerlar tarafından ele geçirildiğini ve sonrasında 25 bin Ether'in(yaklaşık 12.5 milyon dolar), 229 milyon PundiX'in(yaklaşık 1 milyon dolar) ve 3.2 milyon Bancor Token'in(yaklaşık 10 milyon dolar) bu cüzdandan hackerların cüzdanına transfer edildiğini açıkladı.





[bkzdh=101292

Hackerlar tarafından ele geçirilen cüzdan Bancor'un geliştirmeler için kullandığı ve akıllı sözleşme adresiyle bağlantılı olan bir adresti. Yani hackerların saldırısından platformu kullanan kullanıcılar etkilenmedi. Bu da söz konusu 23.5 milyon dolarlık zararın doğrudan Bancor'a ait olduğunu gösteriyor. Bancor yetkilileri soruşturmanın sürdüğünü belirtirken kesin zarar miktarını en yakın zamanda paylaşacaklarını da ekledi. Platformun ne zaman kaldığı yerden faaliyetlerine devam edeceği ise şu an için bilinmiyor.

https://twitter.com/Bancor