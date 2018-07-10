Kripto para platformu Bancor saldırıya uğradı: Tahmini zarar 23.5 milyon dolar

Kullanıcıların kripto paraları etkilenmedi
Dün sabah saatlerinde ortaya çıkan saldırı ile ilgili ilk başta bilgi verilmese de Bancor, platformdaki bütün işlemlerin durdurulduğunu ve platformun bakıma alındığını açıkladı. Dün akşam saatlerinde ise siber saldırının bilançosu açıklandı. Güvenlik ihlaliyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıklayan Bancor, bazı akıllı sözleşmeleri güncellemek için kullanılan ve bizzat Bancor'a ait olan bir cüzdanın hackerlar tarafından ele geçirildiğini ve sonrasında 25 bin Ether'in(yaklaşık 12.5 milyon dolar), 229 milyon PundiX'in(yaklaşık 1 milyon dolar) ve 3.2 milyon Bancor Token'in(yaklaşık 10 milyon dolar) bu cüzdandan hackerların cüzdanına transfer edildiğini açıkladı.
Hackerlar tarafından ele geçirilen cüzdan Bancor'un geliştirmeler için kullandığı ve akıllı sözleşme adresiyle bağlantılı olan bir adresti. Yani hackerların saldırısından platformu kullanan kullanıcılar etkilenmedi. Bu da söz konusu 23.5 milyon dolarlık zararın doğrudan Bancor'a ait olduğunu gösteriyor. Bancor yetkilileri soruşturmanın sürdüğünü belirtirken kesin zarar miktarını en yakın zamanda paylaşacaklarını da ekledi. Platformun ne zaman kaldığı yerden faaliyetlerine devam edeceği ise şu an için bilinmiyor.
https://twitter.com/Bancor Yorum Yaz Paylaş Tweetle