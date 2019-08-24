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Kuantum karmaşıklığından yararlanan yeni radar geliştirildi

Institute of Science and Technology Austria kurumundan bir grup bilim insanının geliştirdiği radar sisteminin, daha düşük sıcaklıktaki nesneleri daha net bir biçimde tespit edebileceği iddia ediliyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Bilim insanları, eski radarlardan farklı olarak yeni bir kuantum radar cihazı geliştirdi. Yeni geliştirilen radar sistemi eski sistemlerden farklı olarak, mikrodalga enerjisinden yararlanıyor.

Institute of Science and Technology Austria kurumundan bir grup bilim insanının geliştirdiği radar sisteminin, daha düşük sıcaklıktaki nesneleri daha net bir biçimde tespit edebileceği iddia ediliyor. Yeni radarın, invaziv olmayan tıbbi görüntüleme yöntemlerinde ve çeşitli askeri teknolojilerde kullanılması planlanıyor.

Yeni radar kuantum karmaşıklığını kullanıyor


Yeni geliştirilen radar, sıradan radarlarda kullanılan radyo dalgaları yerine; kuantum karmaşıklığı adı verilen teoriden yararlanıyor. Bu sayede de radar, yakındaki nesneleri, sıradan radarlara oranla çok daha az enerji kullanarak tespit edebiliyor.

Yapılan deneyler sonucunda kuantum radarı; bir odanın içerisinde aynı oda sıcaklığında bulunan nesneleri yani ortamla ve birbirleriyle aynı sıcaklıklarda olan nesneleri başarıyla tespit etti. Yeni sistemin geleneksel yüksek enerjili radar sistemlerine rakip olacağı düşünülüyor.

Ayrıca Bkz. "E. coli'nin enfeksiyon mekanizması aydınlatılıyor"

Yeni araştırma ArXiv dergisinde yayımlandı.

https://futurism.com/the-byte/working-quantum-radar-device Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
partyboy 22 dk.
Kuantumla yakından uzaktan alakası olmayan bir şey.Pazarlama için kullanıldını düşünüyorum.
Şemaya bak allah aşkına ışın bi yerden atıldı araca çarptı.Ötesinden yansıması yakalandı.
Şimdi soruyorum quantum bunun neresinde?
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furkey 52 dk.
Cehalet akan bir yazı olmuş. Ancak yeni konseptlerin en azından adının bilinmesi için hoş bir yazı. Bir sonraki benzer çalışmalarınızda dersinizi daha iyi çalışmanızı temenni ediyorum.
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