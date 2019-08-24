Kuantum karmaşıklığından yararlanan yeni radar geliştirildi

Bilim insanları, eski radarlardan farklı olarak yeni bir kuantum radar cihazı geliştirdi. Yeni geliştirilen radar sistemi eski sistemlerden farklı olarak, mikrodalga enerjisinden yararlanıyor.

Yeni radar kuantum karmaşıklığını kullanıyor

Ayrıca Bkz.

"E. coli'nin enfeksiyon mekanizması aydınlatılıyor"

ArXiv

https://futurism.com/the-byte/working-quantum-radar-device

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kurumundan bir grup bilim insanının geliştirdiği radar sisteminin,bir biçimde tespit edebileceği iddia ediliyor. Yeni radarın,olmayanyöntemlerinde ve çeşitlikullanılması planlanıyor.Yeni geliştirilen radar, sıradan radarlarda kullanılanyerine;adı verilen teoriden yararlanıyor.Yapılan deneyler sonucunda kuantum radarı;başarıyla tespit etti. Yeni sistemin geleneksel yüksek enerjili radar sistemlerineolacağı düşünülüyor.Yeni araştırmadergisinde yayımlandı.