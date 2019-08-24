Kuantum karmaşıklığından yararlanan yeni radar geliştirildi

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Bilim insanları, eski radarlardan farklı olarak yeni bir kuantum radar cihazı geliştirdi. Yeni geliştirilen radar sistemi eski sistemlerden farklı olarak, mikrodalga enerjisinden yararlanıyor.
Institute of Science and Technology Austria kurumundan bir grup bilim insanının geliştirdiği radar sisteminin, daha düşük sıcaklıktaki nesneleri daha net bir biçimde tespit edebileceği iddia ediliyor. Yeni radarın, invaziv olmayan tıbbi görüntüleme yöntemlerinde ve çeşitli askeri teknolojilerde kullanılması planlanıyor.
Yeni radar kuantum karmaşıklığını kullanıyor
Yeni geliştirilen radar, sıradan radarlarda kullanılan radyo dalgaları yerine; kuantum karmaşıklığı adı verilen teoriden yararlanıyor. Bu sayede de radar, yakındaki nesneleri, sıradan radarlara oranla çok daha az enerji kullanarak tespit edebiliyor.
Yapılan deneyler sonucunda kuantum radarı; bir odanın içerisinde aynı oda sıcaklığında bulunan nesneleri yani ortamla ve birbirleriyle aynı sıcaklıklarda olan nesneleri başarıyla tespit etti. Yeni sistemin geleneksel yüksek enerjili radar sistemlerine rakip olacağı düşünülüyor.
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Yeni araştırma ArXiv dergisinde yayımlandı.
https://futurism.com/the-byte/working-quantum-radar-device Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şemaya bak allah aşkına ışın bi yerden atıldı araca çarptı.Ötesinden yansıması yakalandı.
Şimdi soruyorum quantum bunun neresinde?