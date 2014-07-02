Kulesiz kule savunma oyunu Tiny Guardians beta sürecine başladı





Kulesiz kule savunma oyunu sloganıyla Malezyalı Kurechii tarafından geliştirilen Tiny Guardians, kapalı beta sürecine başladı.





iPad için geliştirilen oyunda Lunalie adlı savaşçının efendisini kurtarma macerasına tanıklık ediyoruz. Ancak silah olarak özel kahramanlar veren kartlar kullanıyoruz. 12 farklı kartta Lunalie özel güçlere sahip kahramanlarını alan çağırıyor. Bu kahramanlar şövalye, rogue, mage, hunter gibi sınıflara ait.





Düşmanlar yaklaştığında bu kahramanları çağırarak bir nevi kule savunması yapıyorsunuz. Ancak bunun haricinde oyunda nasıl bir ilerleyiş var bilinmiyor.











