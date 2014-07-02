Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kulesiz kule savunma oyunu Tiny Guardians beta sürecine başladı

4 yıl
224
1
1
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kulesiz kule savunma oyunu Tiny Guardians beta sürecine başladı

Kulesiz kule savunma oyunu sloganıyla Malezyalı Kurechii tarafından geliştirilen Tiny Guardians, kapalı beta sürecine başladı.

iPad için geliştirilen oyunda Lunalie adlı savaşçının efendisini kurtarma macerasına tanıklık ediyoruz. Ancak silah olarak özel kahramanlar veren kartlar kullanıyoruz. 12 farklı kartta Lunalie özel güçlere sahip kahramanlarını alan çağırıyor. Bu kahramanlar şövalye, rogue, mage, hunter gibi sınıflara ait.

Düşmanlar yaklaştığında bu kahramanları çağırarak bir nevi kule savunması yapıyorsunuz. Ancak bunun haricinde oyunda nasıl bir ilerleyiş var bilinmiyor. 




Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mianfei 4 yıl
Yilladdir mmropg oynarim klasiklesen siniflarin disinda yeni bi degisik bisey karsimiza cikamadi healer archer mage assasin tank yada Fighter. Mmorpg değil ama icimde kaldi soyledim :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl LG G3'ün oyun performansına yakından bakıyoruz 4 yıl Kingston FCR HS3 kart okuyucu video inceleme 4 yıl Kulağınızdaki Su Geçirmez Sony Walkman NWZ-W273S Test Masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim