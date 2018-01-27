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Kullandığınız hizmetlerden borcunuz veya alacağınız var mı? E-Devlet kapısından sorgulayabilirsiniz

Bugüne kadar devam ettirdiğiniz veya iptal ettirdiğiniz farklı hizmetlere ait aboneliklerinizin borç veya alacak durumunu E-Devlet kapısından sorgulayabilirsiniz
1 yıl
7,7b
1
13
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün hemen her vatandaşın farklı kategorilerde bir veya daha fazla aboneliği bulunuyor. Örneğin mobil telefon, internet, uydu, sabit telefon, kablo tv bugün abone olduğumuz hizmetler arasında.

Alacağınız olabilir

E-Devlet altyapısında artık bu aboneliklere ait borç veya alacaklar tek bir yerden sorgulanabiliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun sayfasında Mobil/Sabit/İnternet/Kablo Tv/Uydu İşletmecilerinden Borç/Alacak Sorgulama ve Ödeme/iade başlığı altında ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "Geçen yıl ortalama telefon fiyatları rekor seviyeye ulaştı"

Kullanmakta olduğunuz veya geçmiş yıllarda kapattığınız abonelikleriniz bu başlık altında yer alıyor. Bazı hizmetlere ait borç veya alacaklar doğrudan E-Devlet altyapısı üzerinden ödenebildiği gibi bazı hizmetler de kendi internet sayfasına yönlendiriyor. Ayrıca adınıza açılmış ve bilginizin olmadığı hatları da buradan görebiliyorsunuz. Aşağıdaki linkten borç veya alacak durumunu sorgulayabilirsiniz.


E-Devlet linki



 

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kaazto28 1 yıl en beğenilen
Nerede görülmüş halkın alacağının olduğu
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General. 1 yıl
Alacağım varsa istemiyorum, peşin olarak haram ediyorum
Yanıtla +17
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badcrow 1 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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y
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2013 yılından kalma 130 tl alacağım varmış işlemleri yaptım teşekkür haber için
y2013 yılından kalma 130 t...
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wustti 1 yıl
benim de dsmart dan alacağım çıktı arkadaşlar sağ olun iade talebi yaptım bile:)
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Ridianod 1 yıl
Ulan 10.4 TL vodafone borcum çıktı 2014 yılından. Şaka gibi ha.
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ProsesMuhendisi 1 yıl
Ben de gireyim dedim. Karıştırırken 20.000 lira KYK borcumun olduğunu öğrendim. İnşallah askerlik uzun dönem çıkar da borcu öderiz.
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musa_unsal2005 1 yıl
Düzgün çalışan ender sistemlerden birisi.
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badcrow 1 yıl

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y
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2013 yılından kalma 130 tl alacağım varmış işlemleri yaptım teşekkür haber için
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Xloud 1 yıl
150 lira GSS borcum varmış :(
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gxhero 1 yıl
2 borç var biri ttnet 94tl diğeri, kablonet 1,85tl (bir buçuk liralık ne yaptım acaba kablo net) neyin borcu acaba hani borcum varsa borç ödenmeden nasıl kapatılıyor ayrıca borcum varsa bundan neden en son benim haberim oluyor. :\
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Ahmetihs 1 yıl
Hocam turknetden 55 tl alacağım varmış sayende öğrendik :D
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General. 1 yıl
Alacağım varsa istemiyorum, peşin olarak haram ediyorum
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FRAPS_TR 1 yıl
Alacak diye girdim borç kitlemişler.
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