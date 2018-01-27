Kullandığınız hizmetlerden borcunuz veya alacağınız var mı? E-Devlet kapısından sorgulayabilirsiniz

Bugün hemen her vatandaşın farklı kategorilerde bir veya daha fazla aboneliği bulunuyor. Örneğin mobil telefon, internet, uydu, sabit telefon, kablo tv bugün abone olduğumuz hizmetler arasında.

Alacağınız olabilir

E-Devlet altyapısında artık bu aboneliklere ait borç veya alacaklar tek bir yerden sorgulanabiliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun sayfasında Mobil/Sabit/İnternet/Kablo Tv/Uydu İşletmecilerinden Borç/Alacak Sorgulama ve Ödeme/iade başlığı altında ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bkz.

"Geçen yıl ortalama telefon fiyatları rekor seviyeye ulaştı"

Kullanmakta olduğunuz veya geçmiş yıllarda kapattığınız abonelikleriniz bu başlık altında yer alıyor. Bazı hizmetlere ait borç veya alacaklar doğrudan E-Devlet altyapısı üzerinden ödenebildiği gibi bazı hizmetler de kendi internet sayfasına yönlendiriyor. Ayrıca adınıza açılmış ve bilginizin olmadığı hatları da buradan görebiliyorsunuz. Aşağıdaki linkten borç veya alacak durumunu sorgulayabilirsiniz.



E-Devlet linki









