Kullanıcılardan tek yıldız alan Blackberry 10 Twitter uygulaması güncellendi

Kısa bir süre önce Blackberry 10 için yayınlanan resmi Twitter uygulaması, maalesef birçok eksikle gelmiş ve kullanıcılar da bu durumdan muzdarip olduklarını uygulamaya App World'de bir yıldız vererek dile getirmişti. İnternetin popüler sitesi Twitter, bu durumu düzeltmek için gecikmeden BB10 için Twitter uygulamasının ilk büyük güncellemesini yayınladı. Tahmin edebileceğiniz gibi güncelleme, uygulamanın birçok eksiğini gideriyor.

Twitter'ın internet günlüğünden detaylarına paylaştığı güncellemenin, uygulamaya kazandırdığı yeniliklerden bazıları şöyle:

Daha gelişmiş mesaj oluşturma ekranı ile mesajlara fotoğraf ya da yer bilgisi ekleyebilme ya da "@" simgesinin yazılmasıyla öneriler sunulması

"Ben" sekmesi altından karşı tarafa direkt mesaj yazabilme

Blackberry Hub altında direkt mesajları görüntüleyebilme

Profil fotoğrafı, başlığı ya da detaylarını değiştirebilme

Mesajlara gelen cevapları, konuşma tarzında alt alta görüntüleyebilme

Daha gelişmiş fotoğraf görüntüleme

Mesaj silebilme

Kullanıcıları Spam olarak şikayet edebilme ya da engelleyebilme

Daha gelişmiş ana menü ile seçilen Twitter mesajını alıntılayabilme ya da ayrıntılarını detay sayfasında görüntüleyebilir

10.0.1 sürümüne güncellenen uygulamanın App World'deki sayfasına buradan erişebilirsiniz.